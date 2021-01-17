1.5 eTSI motorlu 8. nesil VW Golf için 189 beygirlik modifikasyon

Piyasaya çıkalı bir yıldan fazla süre geçse de VW Golf için pek fazla modifiye projesi yoktu. Barracuda Racing Wheels ise şimdilik az bulunan bu projelerden birinin sahibi.

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Fabrika çıkışı haliyle turbo destekli 1.5 litrelik benzinli motora sahip bir sekizinci nesil VW Golf temel alınmış. RaceChip imzalı yeni bir kontrol ünitesinin yerleştirildiği aracın performans değerleri 150 beygir güç ve 250 Nm torktan, 189 beygir güç ve 318 Nm torka çıktı. Aracın modifiyeli halinin 0-100 km/s hızlanması açıklanmadı. Fakat fabrika çıkışı haliyle araç, 8.5 saniyede 100 km/s hızlanmaya ve 224 km/s maksimum hıza sahip.

Modifiyeli VW Golf’ün sürüş yüksekliği, Eibach marka spor yaylar ile alçaltılmış. Araçta kullanılan Barracuda‘nın 19 inçlik “Y” kollu Tzunamme Evo jantları ise 235/35 ölçülü lastiklere sarılmış. Aracın dış kaplaması ise Schwabenfolia tarafından özel hazırlanmış.

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Bu aracı almak isteyenler için ise durum biraz meşakkatli. Çünkü bu proje, birkaç farklı şirketin ortak çalışması olduğu için her bir şirketle ayrı ayrı iletişime geçmek gerekiyor. Tabi buna benzer Golf projeleri olan, tek elden bu işi yapabileceğiniz şirketler de var. Örneğin JMS ile sade görsel değişiklikler ve hafif performans yükseltmeleri yapmak mümkün. Ingo Noak Tunning ise daha agresif projeleri sunuyor.

Kaynak: Carscoops