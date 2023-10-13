Ülkemizde 7500 TL altı fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ekim ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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7500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)

General Mobile GM 23

Samsung Galaxy A14

TECNO CAMON 19 Neo

Omix X600 NFC

Infinix Hot 30

Samsung Galaxy A23

TECNO POVA 4

realme C55

vivo Y22s

General Mobile GM 22 Pro

Tecno Spark 10 Pro