Ülkemizde 7500 TL altı fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ekim ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
7500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)
7500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)
- General Mobile GM 23
- Samsung Galaxy A14
- TECNO CAMON 19 Neo
- Omix X600 NFC
- Infinix Hot 30
- Samsung Galaxy A23
- TECNO POVA 4
- realme C55
- vivo Y22s
- General Mobile GM 22 Pro
- Tecno Spark 10 Pro
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