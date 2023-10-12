Bu videoda yerli üretim Xiaomi telefonlar arasında yeni yerini alan Redmi 12 modelini kutusundan çıkarıyoruz ve detaylarına yakından bakıyoruz.
Redmi 12 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 168.6 x 76.3 x 8.2 mm 195.5 gram
Ekran: 6.79 inç IPS LCD FHD+ 90 Hz 550 nit
İşlemci: Mediatek Helio G88
RAM/Depolama: 4/128 – 8/128
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 18W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3
Fiyat: 7100 TL / 8000 TL
Peki siz Redmi 12 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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