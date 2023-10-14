Ülkemizde 7500 TL ile 10000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ekim ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

İlginizi çekebilir; 7500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)

7500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/oQSwu2aht6g

7500 – 10000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)

Omix X700

Redmi Note 11

Infinix Note 30

Tecno Camon 19 Pro

realme 10

Samsung Galaxy A24

General Mobile GM 24 Pro

Tecno Camon 20

HONOR X9a

Redmi Note 11 Pro