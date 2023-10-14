Ülkemizde 7500 TL ile 10000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ekim ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
7500 – 10000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)
7500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/oQSwu2aht6g
7500 – 10000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)
- Omix X700
- Redmi Note 11
- Infinix Note 30
- Tecno Camon 19 Pro
- realme 10
- Samsung Galaxy A24
- General Mobile GM 24 Pro
- Tecno Camon 20
- HONOR X9a
- Redmi Note 11 Pro
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