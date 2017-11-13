7.800 Dolar’a Kadar Çıkan Bitcoin, Bir Anda Çakıldı!

Son dönemin yükselen yıldızı Bitcoin 5400 Dolar’a Bitcoin Cash ise 2800 Dolar’a geriledi.

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve yüksek oranda kazandığı değeriyle gündemde olan Bitcoin(BTC) değim yerindeyse adeta çakıldı. 2017 başlarında 1000 dolar seviyesinde seyreden kripto para birimi, kısa bir sürede 7 kat değer kazanmış ve geçen cuma günü 7.800 dolar ile rekor kırıp bugün itibariyle 5400 dolar seviyesine çakıldı. Bitcoin blok boyutlarının artırılmasını isteyen madenciler, 16 Kasım tarihinde Bitcoin’de bölünme gerçekleşeceğini açıklamış ve bu bölünmenin Bitcoin için bugüne kadarki en büyük tehdit olarak algılanmasına sebep olmuştu. Bu açıklamadan sonra Segwit2X’in geliştirici ekibi, bölünmenin Bitcoin dünyasını ikiye böldüğünü bu yüzden bölünmenin iptal edildiğini açıklamıştı ve Bitcoin 7800 dolar ile rekora imza atmıştı.

Bitcoin Cash Yükselişte Bitcoin İse Düştü

Bitcoin rekoru henüz kırmıştıki grafik bir anda düşüşe geçti ve 5400 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu esnada Ağustos ayındaki çatallaşma sonrası ortaya çıkan Bitcoin Cash ise hafta başında 600 dolar seviyesinden 2800 dolar seviyesine beklenmeyen bir yükselişle adeta şaşkına çevirdi. Bu değişimin arkasındaki en büyük pay sahibi ise Bitcoin’den ayrılıp Bitcoin Cash’e geçen madenciler olarak görülmekte.

Rakibinin Hemen Arkasında

28 milyar dolar değerindeki Ethereum’u 27 milyar dolar piyasa değeri işe takip eden Bitcoin Cash farkı kapatmaya devam etmekte. Yükseliş ne kadar devam eder bilinmez fakat Bitcoin piyasasındaki tehditler Bitcoin Cash sayesinde gerilmeye devam ediyor.