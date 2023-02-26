Doğrulanmış bir Dark Web hesabı olan Hydra Market’in iddiasına göre 61 milyon e-Devlet kullanıcısının verileri sızdırıldı! Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken çalınan 61 milyondan fazla kullanıcının verilerinin 11 saat içinde satıldığı iddia edildi!
Unified Cyber Threat Intelligence Platform (Birleşik Siber Tehdit İstihbarat Platformu), Hydra Market rumuzlu bir Dark Web kullanıcısının ‘Türkiye’de 61 milyon vatandaşın e-Devlet bilgisi çalındı’ iddiasına yer verdi.
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Unified Cyber Threat Intelligence Platform’un resmi Instagram hesabı Cyberthint, bu iddiayı şu şekilde servis etti;
Hydra Market put it up for sale, claiming that they obtained the password data of 61 million citizens for #Turkey e-Government (e-Devlet Kapısı) website.
S/He stated that the data was sold only 11 hours after it went on sale. pic.twitter.com/4BSyyZKYlx
— Cyberthint (@cyberthint) February 26, 2023
Verinin satışa çıktıktan sadece 11 saat sonra satıldığını belirtti.’
Onaylanmış Dark Web hesabının iddiasına bir de Falcon Feedsio’da yer verdi. Total olarak 61 milyon 288 bin 38 kişinin verileri, şifresi ve TC kimlik numarası sızdırılmış ve satışa çıkartılmış.
Resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmazken iddialar Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Bu söylenilen bir iddiadır ve henüz hiçbir otorite tarafından doğrulanmadı. Detayları takip edip size bildireceğiz.