Doğrulanmış bir Dark Web hesabı olan Hydra Market’in iddiasına göre 61 milyon e-Devlet kullanıcısının verileri sızdırıldı! Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken çalınan 61 milyondan fazla kullanıcının verilerinin 11 saat içinde satıldığı iddia edildi!

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Unified Cyber Threat Intelligence Platform’un resmi Instagram hesabı Cyberthint, bu iddiayı şu şekilde servis etti;

Onaylanmış Dark Web hesabının iddiasına bir de Falcon Feedsio’da yer verdi. Total olarak 61 milyon 288 bin 38 kişinin verileri, şifresi ve TC kimlik numarası sızdırılmış ve satışa çıkartılmış.

Resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmazken iddialar Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Bu söylenilen bir iddiadır ve henüz hiçbir otorite tarafından doğrulanmadı. Detayları takip edip size bildireceğiz.