İkinci el araba fiyatları düşecek mi sorusu Türkiye’ye de en çok arananlar arasında. Otomotiv sektöründe ikinci el araba fiyatlandırma şirketi Cardata genel müdürü Hüsamettin Yalçın ikinci el araba fiyatları konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sıfır otomobil satışları ne durumda? İşte bilmeniz gerekenler.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Cardata genel müdürü Hüsamettin Yalçın cevapladı

Dünya Gazetesi‘nde yer alan röportaja göre, bu konuda güzel haberler var. Türkiye otomotiv sektörü, son aylarda yaşanan gelişmelerle hareketli günler geçiriyor. Çin menşeli otomobillere getirilen yüzde 40 ek Gümrük Vergisi düzenlemesi ve Avrupa’nın yeni GSR II standartlarının temmuz başında devreye girmesi, pazarda önemli değişikliklere yol açtı. Bu gelişmeler, ikinci el araba fiyatları üzerinde de etkili olmaya başladı. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Sıfır otomobilde durum ne?

İlk olarak Türkiye’de sıfır otomobil satışlarıyla başlayalım. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren veri analizi şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın ilk 5 ayında 480 bin adet civarında olan sıfır kilometre otomobil satışlarının, Haziran ayında önemli bir artış göstererek 600 bin adede ulaşmasını beklediklerini belirtti. Haziran ayında pazarın 100-120 bin adet seviyesinde kapanacağını öngören Yalçın, kampanyaların bu dönemde oldukça etkili olduğunu ifade etti. Yalçın, “Haziran ayında satılan araçların dörtte biri indirimli olarak satıldı ve ortalama indirim oranı yüzde 6 seviyesine ulaştı” dedi.

Stoklardaki araçların eritilmesi için yapılan kampanyaların da Haziran satışlarını artırdığına dikkat çeken Yalçın, 7 Temmuz’a kadar sürecek olan kampanyaların tüketicileri showroomlara çektiğini belirtti. Ayrıca, Çinli markaların 8 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yüzde 40 ek Gümrük Vergisi’ne rağmen fiyatlarında yaptıkları indirimler, pazarda ciddi bir hareketlilik oluşturdu.

Bu gelişmeler doğrultusunda pazarın yıl sonunda 1 milyon adedin üzerinde kapanmasını beklediklerini belirten Yalçın, “Sene başından beri yapılan analizler, pazarın yüzde 30-35 oranında düşeceği yönündeydi, ancak bu gerçekleşmeyecek” diye konuştu.

Gelelim “ikinci el araba fiyatları düşecek mi” sorusuna. İkinci el otomobil pazarında fiyatlar, son aylarda belirgin bir düşüş gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kredilerdeki kemer sıkma politikası ve Ticaret Bakanlığı’nın otomobil fiyatlarına müdahale etmesiyle birlikte, sıfır araçların tedarikinin artması, ikinci el araç fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yalçın, “Kurdaki hareketliliği bahane ederek stokçuluk yapan satıcılar ortadan kalktı ve bu durum ikinci el fiyatlarının yüzde 30 oranında geri gelmesine yol açtı” dedi.

İkinci el pazarında köpüğün gittiğini ve artık sıfır araçların daha rahat bulunmasıyla beraber ikinci el araç pazarında fiyatların düştüğünü görmek mümkün. Artık stokçular ve sıfırdan pahalıya ikinci el araç satanları pek sık görmüyoruz. Bu gidişatın ilerleyen zamanlarda da sürmesi bekleniyor. Yani ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorsunun cevabı evet olacak gibi duruyor. Sıfır araçlardaki yoğun kampanyalarla beraber ikinci el araç fiyatları düşecek gibi.

Yalçın, yılın ikinci yarısında ikinci el otomobil pazarında bazı değişiklikler beklediklerini belirterek, “Yılın son çeyreğinde, özellikle Eylül ayı sonrası ikinci elde bir toparlanma öngörüyoruz. Sıfır kilometre araçlarda yapılan kampanyalar, ikinci el araç fiyatlarını daha cazip hale getirebilir. Ek vergi sebebiyle sıfır kilometre fiyatları artan Çinli modellerin ikinci el değeri de artacaktır” dedi.

Yalçın’a göre, 2024’ün ikinci yarısı sıfır kilometre araçlar için kampanyalar dönemi olacak. İç pazarda düşüşe geçen yerli payı ve Türkiye’ye yatırımın teşvik edilmesi amacıyla alınan ek vergi kararı, Çinli markaların fiyatlarının yükselmesine neden olacak. Ancak bu düzenleme, büyük ve sağlam Çinli markaların Türkiye’den çıkmasına yol açmayacak; aksine farklı satış, pazarlama ve fiyat stratejileri denemelerine neden olacak. Sonuç olarak, yılın ikinci yarısında Türkiye’de otomotiv sektöründe rekabetin yeniden şekillenmesi ve pazar dinamiklerinin değişmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci el araba fiyatları nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!