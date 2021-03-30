Genel
Xiaomi Mi Laptop Pro 15 ve 14 Tanıtıldı!
Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelleri Mi Laptop Pro 15 ve 14‘ü tanıttı. İşte Mi Laptop Pro 15 ve 14’ün tüm özellikleri ve fiyatları.
Çinli teknoloji devi Xiaomi son günlerde birden çok model ile karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon tarafında Mi 11 modelleri ile dikkat çeken Xiaomi şimdi dizüstü bilgisayar modelleri ile karşımıza çıktı. İşte Xiaomi’nin yeni laptop modelleri: Mi Laptop Pro 15 ve 14.
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Xiaomi bugün bir sürpriz ile yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Mi Laptop 15 ve 14 ile karşımıza çıkan Xiaomi bu modellerde isimlerinden de anlaşılacağı üzere 15 inç ve 14 inç ekranlar kullanıyor. Genel olarak normal kullanıma hitap eden Xiaomi laptop modellerinin detaylarına gelip hep birlikte bakalım.
Xiaomi Mi Laptop Pro 15’in tüm özellikleri!
Xiaomi bugün iki dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Genel olarak normal kullanıcılara hitap eden dizüstü bilgisayarların ilki, daha büyük ekran sunan Xiaomi Mi Laptop Pro 15. Mi Laptop Pro 15 isminden de anlaşılacağı gibi 15 inç büyüklüğünde E4 OLED bir ekran ile birlikte geliyor. 3.5K çözünürlük sunan bu ekran, 600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık değeri normal bir dizüstü bilgisayar için yüksek diyebiliriz.
Xiaomi‘nin amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kullanılan ekran ile aynı olduğu söylenilen bu ekran, DC karartma özelliğine sahip. 261 ppi piksel yoğunluğu sunan bu ekran 16:10 oranında görüntü veriyor. Son olarak DCI-P3 renk gamının tamamına sahip olan bu ekran düşük mavi ışık sertifikasına da sahip.
Cihazın performans tarafına göz attığımızda karşımıza Intel’in 11.Nesil işlemcileri çıkıyor. Kullanıcının isteğine göre i5 veya i7 ile güçlenen Mi Laptop Pro 15 içerisinde 2GB VRAM‘li Geforce MX450 grafik kartını barındırıyor. Öte yandan 100W hızlı şarj destekleyen Mi Laptop Pro 15, 66WHr bataryaya sahip.
15,99 mm kalınlığındaki Mi Laptop Pro 15, üzerinde iki adet USB-C, bir HDMI ve bir USB-A bağlantı noktasına sahip. Son olarak cihaz 16GB RAM, 512GB SSD ve Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor.
Xiaomi Mi Laptop Pro 15’in fiyatı!
Xiaomi Mi Laptop Pro 15‘in fiyatına baktığımızda cihazın i5 işlemcili modelinin 990 Dolar fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. i7 işlemcili model ise 1220 Dolar olarak fiyatlandırılmış. Şu anda ön sipariş ile satılan cihazın dağıtımına 2 Nisan’da başlanılacak.
Xiaomi Mi Laptop Pro 14’ün özellikleri!
Xiaomi Mi Laptop Pro 14‘ün özelliklerine baktığımızda karşımıza 14 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlüğünde ve 16:10 en boy oranına sahip 120Hz LCD bir ekran geliyor. HDR desteği sunmayan bu ekran yine düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Diğer modelden 1,5kg daha hafif olan bu model, 15,6 mm kalınlığa sahip.
Performansını yine 11.Nesil Intel işlemcilerden alan Mi Laptop Pro 14, i5 veya i7 işlemci seçimi yapmanıza olanak sağlıyor. İçerisinde GeForce MX450 grafik kartı ile birlikte gelen cihaz 56WHr batarya ile geliyor. Bu batarya yine Mi Laptop Pro 15’de olduğu gibi 100W hızlı şarj destekliyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6 bu cihazda da mevcut. Bu model de tıpkı Mi Laptop Pro 15 gibi 16GB RAM ve 512GB depolama ile birlikte geliyor. Genel olarak Mi Laptop Pro 15 ile yakın özellikler sunan Mi Laptop Pro 14 hakkında detaylar bu şekildeydi.
Xiaomi Mi Laptop Pro 14’ün fiyatı!
Xiaomi Mi Laptop Pro 14‘ün fiyatına baktığımızda i5 işlemcili modelin 805 Dolar olarak fiyatlandırıldığını görüyoruz. i7 işlemcili model ise 1065 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu modelin satışları ise 1 Mayıs gibi gerçekleşecek.
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Apple
Apple WWDC 2021 etkinliği 7 Haziran’da gerçekleştirecek!
Apple WWDC 2021 etkinliğini gerçekleştireceği tarihi açıkladı. İşte Apple’ın WWDC 2021‘in gerçekleştirileceği tarih ve detaylar.
Apple tarafından her yıl gerçekleştirilen WWDC etkinliği, bu yıl da gerçekleştirilecek. Apple’ın yeni yazılımlarını ve teknolojilerini tanıttığı WWDC 2021 etkinliği için tarih belirlendi. Şimdi gelin önce WWDC nedir onu kısaca özetleyelim. Daha sonra da Apple’ın WWDC 2021’de tanıtabileceği yazılım ve teknolojilere göz atalım.
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WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) nedir?
Worldwide Developers Conference (WWDC) veya Türkçe adıyla Dünya Geliştiriciler Konferansı, Apple tarafından her sene gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bu etkinlikte genellikle Apple yeni yazılımlarını ve tekolojilerini tanıtır. 4 gün süren etkinliklerde kodlama ve tasarım atölyeleri, Keynote sunumları ile yeni teknolojiler tanıtılır.
WWDC 2021 ne zaman, nasıl gerçekleşecek?
Apple her sene gerçekleştirdiği WWDC etkinliğini bu sene 7 Haziran’da başlatacak. Az önce de söylediğimiz gibi dört gün süren bu etkinlik 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs nedeniyle bir süredir sanal ortamda gerçekleşen etkinlik, 2021’de de böyle devam edecek. Yani WWDC 2021 online ortamda gerçekleşecek. Bu nedenle tüm geliştiricilerin katılması ücretsiz olacak.
WWDC 2021’de neler olacak?
İlk olarak herkesin merak ettiği konu iOS 15 ve macOS 12. Geçtiğimiz yıllarda WWDC etkinlikleri kapsamında iOS ve macOS‘un yeni sürümlerini tanıtan Apple, bu sene de böyle bir sürpriz yapacak. Apple’ın bu etkinlik kapsamında iOS 15, macOS 12 ve watchOS 8 işletim sistemlerini tanıtacağı biliniyor.
Hatta geçtiğimiz günlerde iOS 15’i alacak cihazlar da açıklanmıştı. O cihazlara da haberin devamında ulaşabilirsiniz. Ek olarak iPadOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni versiyonları da bu etkinlik kapsamında tanıtılabilir. Ancak şimdilik kesin bir bilgi yok.
Öte yandan tanıtım görseline baktığımızda görseldeki memojinin gözlüğünün normal bir gözlük olmadığını görüyoruz. Burada bir süre önce sızıntıları gelen AR gözlük hakkında bir mesaj olabilir. Yani Apple bu tanıtımda bir artırılmış gerçeklik gözlüğü modeli tanıtabilir.
Geliştiricilere geldiğimizde WWDC 2021‘e katılan tüm geliştiriciler Apple mühendisleri ve tasarımcıları ile etkileşim kurabilecek. Ayrıca genç geliştiriciler gerçekleşecek öğrenci yarışmasına katılabilecekler. Şimdi gelin az önce bahsettiğimiz iOS 15 güncellemesini alacak cihazlara göz atalım.
iOS 15 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?
Herkesin merak ettiği iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar daha önce belli olmuştu. Bu cihazların en başında 2021’de tanıtılacak olan iPhone modelleri yer alıyor. Daha sonra güncellemeyi alacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (2. nesil)
iOS 15 güncellemesini alacak cihazlara baktığımızda iPhone 7’nin bile bu güncellemeyi aldığını görüyoruz. Ne yazıkki daha önceki güncellemeleri alan iPhone 6S, 6S Plus ve SE 2016 artık iOS güncellemelerini alamayacak. Yani bu cihazlara iOS 15 gelmeyecek. Ancak şimdiye kadar güncelleme almaları bile Apple’ın cihaz desteğindeki uzun solukluluğunu gösteriyor.
Genel olarak baktığımızda Apple tarafından gerçekleştirilen WWDC 2021 geliştiriciler için verimli bir etkinlik olacak. Kullanıcılar ise iOS 15 ve macOS 12 için gün sayıyor diyebiliriz. Bakalım WWDC 2021’de iOS 15 hakkında ne gibi bilgiler verilecek? Sizce iOS 15 güncellemesi ülkemize ne zaman gelecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi ilk katlanan telefonunu tanıttı! | Xiaomi Mi MIX FOLD
Dün Xiaomi CEO’su Lei Jun’un sağlık problemleri nedeniyle Mix serisi tanıtılamamıştı. Mi Mix 3’ten yaklaşık 3 sene sonra yeni bir Mix telefonunu tanıttı. Yeni Mi Mix FOLD katlanabilen formuyla baştan aşağıya yenilenmiş oldu.
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Xiaomi’nin ilk katlanabilen akıllı telefonu: Mi Mix Fold
Özellikleriyle çok dikkat çekici bir yapıda olan Mi Mix Fold, katlanabilen telefonlar arasına ismini yazdırdı. Açıldığında 8.01 inç‘lik devasa bir ekran bizleri karşılıyor. DCI-P3 renk gamutunu destekleyen bu ekran “Katlanabilen AMOLED” formuna sahip. Ayrıca 1.07 milyar renk sunan cihaz; HDR10+ desteği ve 600nit parlaklık sunuyor. WQHD+ 2480×1860 piksel çözünürlüğü sunan model 387ppi değerine sahipken aynı zamanda 4:3 ekran yapısını benimsiyor. Bu ekran 60 Hz ekran yenileme oranına ve 120Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ekranın Dolby Vision desteğinin olduğunu da söylemeyi unutmayalım. Kapalı halinde ise 6.52 inçlik 840 x 2520 piksel çözünürlüğünde 650nit parlaklık sunan 90Hz ekran tazeleme, 180Hz ekran örnekleme hızına sahip AMOLED ekran mevcut. Ayrıca HDR10+ Dolby Vision destekli bir ekran. TrueColor Display teknolojisi sayesinde de ekran sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.
İşlemci kısmında ise Qualcomm Snapdragon 888 kullanan Mi Mix Fold 12GB RAM/ 256GB ve 12GB RAM 512GB UFS 3.1 depolama birimi ve ram seçenekleri ile geliyor. Batarya konusunda gayet cömert olan cihaz 5020mAh pile sahip. Bu pili de 67W hızlı şarj ile beraber kısa sürede doldurabiliyor.
Xiaomi kamerada ilkleri sunmaya devam ediyor
Kamera konusunda Mi 11 Ultra’ya göre çok fazla üzerinde durulmasa da bir çok yeniliği de içinde barındırıyor. Surge C1 fotoğraf işleme işlemciyle geliyor. Ek olarak dünyanın ilk sıvı lensine sahip olduğunu da söyleyelim. Ana kamerada 108 MP, f/1.8 değere sahip dual pixel teknolojisini kullanıyor. 8 MP çözünürlüğünde TeleMakro kamerası kullanıyor. Bu sayede hem zoomlu fotoğraflar hemde makro çekimler yapabilmek mümkün. Ayrıca bir de 13 MP f/2.4 değerine sahip, 123˚‘lişk bir geniş açı kamerası mevcut. Bu kameralar ile video çekmek isterseniz de 8K 24/30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps çekimler yapabiliyorsunuz. Ön tarafta ise 20 MP değerine sahip bir kamerası mevcut. Bu kamera ile de 1080p 30/60fps, 720p 120fps çekim yapabiliyor.
Ses konusunda Mi 11 de Harman/Kardon ile yenilikçi bir işbirliği yapan Xiaomi burada çıtayı biraz daha yükselterek dörtlü bir stereo hoparlör sistemine geçmiş. Ek olarak modelde 3.5mm kulaklık girişi de bulunmuyor.
Mi MIX FOLD’a özel versiyon: Ceramic Special Edition
İsminden de anlaşılacağı gibi bu model standart versiyondan farklı olarak seramik arka yüzey ile geliyor. Standart versiyon seramik dokulu Corning Gorilla Glass 5 ile geliyor. Özel versiyonda ise altın bir orta çerçeve ve ses düğmelerinin yanı sıra özel lazer kazıma ile siyah bir seramik arka yüze sahip. Buna ek olarak seramik versiyon 16GB+512GB olarak geliyor.
Fiyatlarına baktığımızda ise ;
12GB+256GB versiyonu 9,999 YUAN,
12GB+512GB 10,999 YUAN,
16GB+512GB Seramik versiyon 12,999 YUAN‘dan satışa bugün itibariyle çıkıyor. Euro bazında da €1300‘dan başladığını söyleyelim.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Serisi saniyeler içerisinde binlerce satıldı!
OnePlus 9 Serisi satışa sunulduktan saniyeler sonra binlerce satış yaptı. İşte OnePlus 9 modellerinin sadece 10 saniye içerisinde yaptığı satış değerleri.
OnePlus 9 Serisi Çin’de yaptığı satış sayısı ile dikkat çekti. OnePlus‘ın yeni gözdesi OnePlus 9 Serisi, Çin‘de satışa sunulduktan sonra sadece çevrimiçi platformda binlerce sattı. Saniyeler içerisinde yapılan bu satışlar, OnePlus‘ın başarısını da kanıtladı.
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Geçtiğimiz hafta tanıtılan OnePlus 9 Serisi özellikleri ile ön yargıları kırmıştı. Sadece fiyat konusunda beklentiyi tam karşılamayan OnePlus, bu halde bile Çin’de adından söz ettirdi. OnePlus, yeni amiral gemisi modelleri OnePlus 9 ve 9 Pro’yu satışa sunduktan saniyeler sonra binlerce adet satmayı başardı.
İlk olarak Çin’de satışa sunulan OnePlus 9 Serisi Çin’de tam 10 saniye içerisinde 300 milyon CNY (~45.637.000 dolar) değerinde satış yaptı. Farklı internet sitelerinde yapılan bu satışların toplamı 45,6 milyon dolar.
Birkaç gün önce OnePlus 9 Serisi‘nin satışlarının OnePlus 8’den %324 daha yüksek olduğunu açıklayan Pete Lau, sözlerini bu satış rakamları ile destekledi diyebiliriz. Peki OnePlus 9 Serisi’ni bu kadar cazip kılan detaylar neler. Gelin OnePlus 9 modellerinin özelliklerine göz atalım.
OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!
Serinin güçlü modeli OnePlus 9 Pro gücünü 5G destekli Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. Depolama tarafında UFS 3.1 ile gelen cihaz, 128GB ve 256GB gibi depolama seçeneklerine sahip.
OnePlus 9 Pro’nun ön tarafına baktığımızda bizleri 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 karşılıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan bu LTPO panel, 1440×3216 piksel çözünürlük ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Normal ekranlara göre %50’ye kadar daha fazla güç tasarrufu sağlayan bu ekran, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine de sahip.
Yine ön kısmında 16MP’lik Sony IMX471‘i taşıyan OnePlus 9 Pro, arka kısmında ana kamera olarak 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük sunan Sony IMX789’u kullanıyor. Ek olarak 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensöre sahip olan 9 Pro, 8MP telefoto sensöre ve 2MP monokrom sensöre de sahip. Bununla birlikte cihaz çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip.
4500mAh‘lik bir batarya ile gelen OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Kendisini darbelere karşı Gorilla Glass ila koruyan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık(IP68) da sunuyor. OnePlus 9 Pro‘nun fiyatları ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9 Pro
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 970
|EUR 900
|INR 65,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 1,070
|EUR 1,000
|INR 70,000
OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!
Serinin diğer modeli OnePlus 9, tıpkı 9 Pro’da olduğu gibi 5G destekli Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram bellek seçeneği sunan cihaz UFS 3.1 depolama ile geliyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan cihaz ön tarafında 16MP’lik Sony logolu sensörü taşıyor.
Bu sensörü 6.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı üzerinde konumlandıran cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlükte görüntüler sunuyor. HDR10 sertifikalı bu ekran 1100 nit parlaklık sunabiliyor.
Arka tarafında ana kamera olarak 48MP‘lik Sony IMX489‘u kullanan cihaz, 4K 120fps, 8K 30 fps, 12-bit RAW görüntüler sunabiliyor. Aynı zamanda bu kamera çift yerel ISO ve DOL-HDR teknolojisine de sahip. Ana kameranın hemen yanında 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 730
|EUR 700
|INR 50,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 830
|EUR 800
|INR 55,000
OnePlus 9 Serisi fiyatları ile her ne kadar dikkat çekse de satışlarda başarıyı yakalamış gibi gözüküyor. Sizce OnePlus 9 modelleri bu başarısını ne kadar sürdürecek? Siz OnePlus 9 modellerinden birini satın almak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Quincii, 4 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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