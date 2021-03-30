Xiaomi Mi Laptop Pro 15 ve 14 Tanıtıldı!

Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelleri Mi Laptop Pro 15 ve 14‘ü tanıttı. İşte Mi Laptop Pro 15 ve 14’ün tüm özellikleri ve fiyatları.

Çinli teknoloji devi Xiaomi son günlerde birden çok model ile karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon tarafında Mi 11 modelleri ile dikkat çeken Xiaomi şimdi dizüstü bilgisayar modelleri ile karşımıza çıktı. İşte Xiaomi’nin yeni laptop modelleri: Mi Laptop Pro 15 ve 14.

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Xiaomi bugün bir sürpriz ile yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Mi Laptop 15 ve 14 ile karşımıza çıkan Xiaomi bu modellerde isimlerinden de anlaşılacağı üzere 15 inç ve 14 inç ekranlar kullanıyor. Genel olarak normal kullanıma hitap eden Xiaomi laptop modellerinin detaylarına gelip hep birlikte bakalım.

Xiaomi Mi Laptop Pro 15’in tüm özellikleri!

Xiaomi bugün iki dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Genel olarak normal kullanıcılara hitap eden dizüstü bilgisayarların ilki, daha büyük ekran sunan Xiaomi Mi Laptop Pro 15. Mi Laptop Pro 15 isminden de anlaşılacağı gibi 15 inç büyüklüğünde E4 OLED bir ekran ile birlikte geliyor. 3.5K çözünürlük sunan bu ekran, 600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık değeri normal bir dizüstü bilgisayar için yüksek diyebiliriz.

Xiaomi‘nin amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kullanılan ekran ile aynı olduğu söylenilen bu ekran, DC karartma özelliğine sahip. 261 ppi piksel yoğunluğu sunan bu ekran 16:10 oranında görüntü veriyor. Son olarak DCI-P3 renk gamının tamamına sahip olan bu ekran düşük mavi ışık sertifikasına da sahip.

Cihazın performans tarafına göz attığımızda karşımıza Intel’in 11.Nesil işlemcileri çıkıyor. Kullanıcının isteğine göre i5 veya i7 ile güçlenen Mi Laptop Pro 15 içerisinde 2GB VRAM‘li Geforce MX450 grafik kartını barındırıyor. Öte yandan 100W hızlı şarj destekleyen Mi Laptop Pro 15, 66WHr bataryaya sahip.

15,99 mm kalınlığındaki Mi Laptop Pro 15, üzerinde iki adet USB-C, bir HDMI ve bir USB-A bağlantı noktasına sahip. Son olarak cihaz 16GB RAM, 512GB SSD ve Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor.

Xiaomi Mi Laptop Pro 15’in fiyatı!

Xiaomi Mi Laptop Pro 15‘in fiyatına baktığımızda cihazın i5 işlemcili modelinin 990 Dolar fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. i7 işlemcili model ise 1220 Dolar olarak fiyatlandırılmış. Şu anda ön sipariş ile satılan cihazın dağıtımına 2 Nisan’da başlanılacak.

Xiaomi Mi Laptop Pro 14’ün özellikleri!

Xiaomi Mi Laptop Pro 14‘ün özelliklerine baktığımızda karşımıza 14 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlüğünde ve 16:10 en boy oranına sahip 120Hz LCD bir ekran geliyor. HDR desteği sunmayan bu ekran yine düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Diğer modelden 1,5kg daha hafif olan bu model, 15,6 mm kalınlığa sahip.

Performansını yine 11.Nesil Intel işlemcilerden alan Mi Laptop Pro 14, i5 veya i7 işlemci seçimi yapmanıza olanak sağlıyor. İçerisinde GeForce MX450 grafik kartı ile birlikte gelen cihaz 56WHr batarya ile geliyor. Bu batarya yine Mi Laptop Pro 15’de olduğu gibi 100W hızlı şarj destekliyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6 bu cihazda da mevcut. Bu model de tıpkı Mi Laptop Pro 15 gibi 16GB RAM ve 512GB depolama ile birlikte geliyor. Genel olarak Mi Laptop Pro 15 ile yakın özellikler sunan Mi Laptop Pro 14 hakkında detaylar bu şekildeydi.

Xiaomi Mi Laptop Pro 14’ün fiyatı!

Xiaomi Mi Laptop Pro 14‘ün fiyatına baktığımızda i5 işlemcili modelin 805 Dolar olarak fiyatlandırıldığını görüyoruz. i7 işlemcili model ise 1065 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu modelin satışları ise 1 Mayıs gibi gerçekleşecek.

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