Xiaomi yeni 12T serisini tanıttı. 12T ve 12T Pro olarak iki farklı model çıkarsa da birçok noktada birbirlerine benzer özellikleri de bulunuyor. Ancak kamera noktasında 12T Pro, Türkiye’de satılan ilk 200MP kameralı telefon olarak dikkat çekiyor.

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İçindekiler Xiaomi 12T Pro vs Xiaomi 12T vs Xiaomi 11T Pro vs Xiaomi 11T video kıyaslama

Biz de artık klasikleşen dörtlü video kıyaslamasında bir önceki nesil T serisi 11T ve 11T Pro ile 12T ve 12T Pro modellerini test ettik. Peki sizce hangi telefonun kamerası video performansında öne çıkıyor? Ayrıca mikrofon kalitesi olarak hangisi daha iyi? Kendi görüşlerinizi yorumla kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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