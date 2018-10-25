50 TL’YE AirPods ÇAKMASI: i7S-TWS (VİDEO)

İnternette görüp merak ederek saın aldığımız i7S-TWS tam kablosuz kulaklığına yakından bakıyoruz.

i7S-TWS özellikleri

i7S-TWS modeli, internette yaklaşık 50 TL‘ye satılıyor. Apple AirPods‘a oldukça benzeyen ürün; beyaz, siyah, pembe ve altın gibi farklı renk seçeneklerine de sahip. Ürünün kutusundan kulaklıkların kendisi, şarj özelliğine de sahip taşıma kutusu, kutuyu şarj etmek için microUSB kablosu ve direkt olarak kulaklıkları şarj etme imkanı sunan ince uçlu şarj kablosu çıkıyor.

Bluetooth 4.2 üzerinden akıllı telefon veya PC gibi cihazlara bağlanan kulaklık, hareket etseniz dahi kulağınızdan çıkmıyor. Ancak konfor açısından çok rahat oldukları söylenemez. Ses kalitesi anlamında da bizim beklentilerimizi karşılamadı. Tabii ki tam kablosuz özellikli bir kulaklık için 50 TL çok uygun bir fiyat ama ne bass sesler, ne de tizler pek başarılı değil.