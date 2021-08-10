Verizon ve AT&T, Tüketici Kullanım Durumları Belirsiz Kaldığı Halde Pandemi Sonrası 5G Pazarlamasını Planlıyor

ABD Telekomünikasyon devleri AT&T ve Verizon, müşterilerin neden telefonlarını bir üst modele yükseltmeleri ve 5G kablosuz kullanmaya başlamaları gerektiğinin reklamını yapmak için geçen yıl büyük planlara sahipti.

Fakat sonrasında pandemi ortaya çıktı ve herkesin evde kalmasıyla, stadyumlarda, havaalanlarında ve halka açık yerlerde inanılmaz hızlar ve tüketici kullanım örnekleri sergilemek sadece mantıksız olmakla kalmadı, aynı zamanda acemice oldu. Cloud oyunları, stadyumlardan kumar uygulamalarının anlık oranlarını kontrol etmek ve havaalanında Netflix filmlerini indirmek, evden çalışabilmekten çok daha önemsiz hale geldi.

AT&T için ortaklıklar ve 5G ekosistem geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı David Christopher, “Bu yılı neredeyse kaybediyorduk” dedi. “Ama şimdi insanlar evlerinden çıkıp 5G’yi vahşi doğada deneyimlemek için heyecanlılar. Müşteriler için önemli olan kullanım örneklerini abartacağız.”

AT&T ve Verizon, müşterileri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 5G ağlarına aktarmak istiyor. Bunun nedeni ise sadece ülke çapında güncellenmiş ağlar kurmanın ağır maliyetlerini telafi etmek için değil, aynı zamanda müşterilerini sadık kılmak ve onların T-Mobile’a geçmelerini önlemek için.

Hem AT&T hem de Verizon, müşterilerini elde tutmak ve yenilerini cezbetmek için bu yıl 5G telefonlarda promosyon fiyatları sundu. Ancak Open Network’ün Temmuz 2021 5G Kullanıcı Deneyimi Raporu’na göre T-Mobile, üç büyük arasında en ucuz fiyatları sunma eğilimindeyken, indirme hızı ve 5G kullanılabilirliği açısından hem Verizon hem de AT&T’yi geride bırakıyor.

MoffettNathanson’daki kablosuz alanı analisti Craig Moffett, “5G’ye odaklanmak ne Verizon ne de AT&T için gurur verici olmayacak” dedi. “Yakında en önemli olacak özellikler olan 5G hızı ve kapsama alanı konusunda T-Mobile’ın çok gerisinde kalıyorlar. Ve tüketicilere T-Mobile’dan çok daha yüksek fiyatlar uyguluyorlar.”

Bu, her iki şirkete de AT&T ve Verizon’ı neden seçmeleri gerektiği konusunda tüketicilere satış baskısı yapıyor ve Amerikalıların pandemi karantinalarından çıkması 5G’yi bir pazarlama zorluğu haline getiriyor.

https://www.cnbc.com/video/2021/06/07/t-mobile-is-making-the-rules-for-the-5g-era-ceo-says.html

Tüketicileri ikna etmek

Amerikalıları 5G konusunda heyecanlandırmak kolay olmayabilir.

Geçen yıl yapılan bir J.D. Power anketi, kablosuz abonelerin yalnızca dörtte birinin 5G’nin mevcut 4G LTE teknolojisinden önemli ölçüde daha hızlı olacağına inandığını ve yalnızca %5’inin 5G hizmeti için daha fazla ödemeye istekli olacağını söylediğini ortaya koydu.

AT&T Communications’ın CEO’su Jeff McElfresh bile geçen yıl CNBC’ye “her zaman insanların 5G ile ilgili beklentilerini yumuşatmaya çalıştığını” söyledi.

Şimdiye kadar 5G ile ilgili mesajların çoğu kurumsal çözümlerle ilgiliydi. Bu yıl yapılan bir Deloitte Insights tüketici anketi, daha hızlı ağ talep eden tüketici kullanım senaryolarının henüz mevcut olmadığını ortaya koydu.

Verizon, geçen yıl, bir doktorun herhangi bir yerden kullanabileceği robotik bir kol ve itfaiyecilerin dumanın içini görmesine yardımcı olacak bir artırılmış gerçeklik kaskı gibi kurumsal odaklı örnekleri gösteren “Düşünce Hızı” adlı 5G hakkında bir belgesel hazırlamıştı. Ek olarak, araba çarpışmalarını önlemek için 5G özellikli teknolojiyi test eden şehirleri de araştırdı.

AT&T liderleri ayrıca 5G’nin gerçek fırsatının iş alanında, özellikle de nesnelerin interneti teknolojisi aracılığıyla iletişim kuran makine ve donanımlar durumunda olduğunu söyledi.

Ancak her iki şirket de, müşterileri yükseltmeye ikna etmek için önümüzdeki aylarda reklamlarda belirli tüketici kullanım örneklerini göstermeyi planlıyor.

AT&T, bu yıl için 5G stratejisinin bir taslağında, mağazalarda tüketiciler için AR destekli alışveriş deneyimleri ve havalimanlarında içerik indirme de dâhil olmak üzere kullanım örneklerini ayrıntılı olarak açıkladı. Bu yılın başlarında AT&T, müşterilerinin okuduğunu anlamayı geliştirmeye çalışmak için kitaplarla ilgili artırılmış gerçeklik deneyimleri yaratan Bookful’a erişmesine izin vereceğini duyurdu. Christopher, bir telefon aracılığıyla bir sokak haritasını görüntülemenin 5G’de güvenilir ve sorunsuz olduğunu, bir şehre artırılmış gerçeklik rehberi gibi etkinliklere daha kolay izin verdiğini, oysa 4G ile sürekli olarak gecikeceğini söyledi.

Verizon şu anda, tüketiciler eski cihazlarını değiştirdiğinde bir 5G telefon için 800 Dolar alma promosyonu hakkında Kate McKinnon’un da dâhil olduğu 5G ile ilgili bir dizi TV reklam spotu yayınlıyor.

Verizon, hem bu yılın başlarında Super Bowl noktasında hem de Mayıs ayında yayınlanan ve video oyunu benzeri gecikmenin günlük hayatta nasıl görüneceğini göstermeye çalışan dijital bir videoda, 5G’nin oyun alanında ne yapacağı konusunda birtakım tanıtımlar yaptı.

Ancak Verizon kampanyaları, ortalama tüketiciler için 5G’nin neden gerekli veya önemli olduğunu henüz göstermiyor.

Yakın tarihli bir Verizon reklamında, izleyiciler, “yeni nesil hizmet”, “daha geniş spektrum”, “”ekstra mil ne kadar çok giderse o kadar önemlidir.” gibi sesli ifadelerle birlikte baz istasyonuna tırmanan bir adam, bir fırtına, sokakta giden arabalar, şehirlerin manzara çekimleri gibi bir dizi görüntü görüyorlar. Ancak bir dakikalık reklamda gösterilen tek net tüketici kullanım örneği görüntülü sohbet ile sınırlı. Bu da bilindiği gibi 5G gerektirmeyen bir etkinlik.

Moffett, tüketiciler ağları birbirinin yerine kullanılabilir olarak görürse ve sadece en düşük fiyatlı teklifi seçerse, 5G reklamcılığının her iki şirkete de geri tepmesi olasıdır, diye bir açıklama yaptı.

Christopher, tüketicileri 5G hakkında eğitmenin tüm sektöre fayda sağlayacağına dikkat çekiyor. “Kaynaklarımızı diğer adam hakkında konuşarak harcamayacağız” dedi. “Her şey müşteriyi bir kategori olarak 5G’nin geniş faydaları hakkında eğitiyor ve bu da iyi bir şey. Bundan mutluyuz.”

Verizon’ın 5G Ev stratejisi

Kısa süre önce Verizon Tüketici Grubu’nun baş işletme görevlisi ve genel müdür yardımcısı olarak atanan Manon Brouillette, Verizon’ın 5G pazarlama stratejisinin henüz tam vitese geçmediğini, çünkü şirketin ülke çapındaki C-Bant spektrumunu aydınlatmadığını söyledi. Verizon CEO’su Hans Vestberg, Mart 2022’ye kadar 100 milyon Amerikalının saniyede 1 gigabite kadar hızlara erişebileceğine söz verdi.

Brouillette, Verizon’ın sözde “ultra geniş bant” ağı tamamen işlevsel hale geldiğinde, 5G’nin en büyük satış noktasının kablo geniş bandın yerini alacağına inanıyor. Verizon, bu yılın başlarında hava dalgalarına yaklaşık 53 milyar Dolar harcadı.

Verizon’ın hâlihazırda bir fiber ürünü olan FiOS olsa da, yalnızca ülkenin sınırlı bölgelerinde mevcut. Verizon artık FiOS’un kullanılamadığı ABD’nin çoğu noktasına 5G Ev hizmeti pazarlayabilecek.

Brouillette, “Mesajlaşma söz konusu olduğunda, herhangi bir tüketicinin artık eve gitmek için fibere ihtiyacınız olmadığını anladığından emin olmamız gerekiyor” dedi. “C-bandı burada olduğunda, daha önce hiç sunulmamış, düşük gecikmelerde, ev içi ve ev dışında tek bir ürün sunacağımız bir satış konuşması yapabiliriz. Bu gerçek bir oyun değiştirici. ”

Verizon, hâlihazırda ABD’nin 47 eyaletinin bazı bölgelerine, C-bandından daha hızlı olan milimetre dalga teknolojisiyle çalışan 5G Ev’i sunuyor.

Ancak Verizon’ın 5G ağı ülke genelinde çalışır durumdayken bile şirket, aynı ağ üzerinde çalışacak olsalar bile, mobil ve ev olmak üzere ayrı ürünler satmayı planlıyor. Verizon şu anda 5G Ev ürününü Verizon kablosuz satın alan müşteriler için aylık 20 Dolar indirimle satıyor.

Brouillette, Verizon’ın 2022’de ev ve mobil interneti birlikte fiyatlandırmak için daha “yaratıcı” yollar planladığını söyledi. Ancak bu paketleme, tüketicileri Verizon’a geçmeye ikna etmek için yeterli olmayabilir. Özellikle Comcast ve Charter gibi kablo şirketleri, paket indirimlerle kendi mobil hizmetlerini (Verizon’ın kendi ağını kullanan) sunarken ikna süreci bir hayli zor olacak.

Brouillette, “Büyük bir reklam kampanyasının her şeyi çözeceğine inanmak bir efsane” diye ekledi.