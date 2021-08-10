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Verizon ve AT&T, Tüketici Kullanım Durumları Belirsiz Kaldığı Halde Pandemi Sonrası 5G Pazarlamasını Planlıyor
ABD Telekomünikasyon devleri AT&T ve Verizon, müşterilerin neden telefonlarını bir üst modele yükseltmeleri ve 5G kablosuz kullanmaya başlamaları gerektiğinin reklamını yapmak için geçen yıl büyük planlara sahipti.
Fakat sonrasında pandemi ortaya çıktı ve herkesin evde kalmasıyla, stadyumlarda, havaalanlarında ve halka açık yerlerde inanılmaz hızlar ve tüketici kullanım örnekleri sergilemek sadece mantıksız olmakla kalmadı, aynı zamanda acemice oldu. Cloud oyunları, stadyumlardan kumar uygulamalarının anlık oranlarını kontrol etmek ve havaalanında Netflix filmlerini indirmek, evden çalışabilmekten çok daha önemsiz hale geldi.
AT&T için ortaklıklar ve 5G ekosistem geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı David Christopher, “Bu yılı neredeyse kaybediyorduk” dedi. “Ama şimdi insanlar evlerinden çıkıp 5G’yi vahşi doğada deneyimlemek için heyecanlılar. Müşteriler için önemli olan kullanım örneklerini abartacağız.”
AT&T ve Verizon, müşterileri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 5G ağlarına aktarmak istiyor. Bunun nedeni ise sadece ülke çapında güncellenmiş ağlar kurmanın ağır maliyetlerini telafi etmek için değil, aynı zamanda müşterilerini sadık kılmak ve onların T-Mobile’a geçmelerini önlemek için.
Hem AT&T hem de Verizon, müşterilerini elde tutmak ve yenilerini cezbetmek için bu yıl 5G telefonlarda promosyon fiyatları sundu. Ancak Open Network’ün Temmuz 2021 5G Kullanıcı Deneyimi Raporu’na göre T-Mobile, üç büyük arasında en ucuz fiyatları sunma eğilimindeyken, indirme hızı ve 5G kullanılabilirliği açısından hem Verizon hem de AT&T’yi geride bırakıyor.
MoffettNathanson’daki kablosuz alanı analisti Craig Moffett, “5G’ye odaklanmak ne Verizon ne de AT&T için gurur verici olmayacak” dedi. “Yakında en önemli olacak özellikler olan 5G hızı ve kapsama alanı konusunda T-Mobile’ın çok gerisinde kalıyorlar. Ve tüketicilere T-Mobile’dan çok daha yüksek fiyatlar uyguluyorlar.”
Bu, her iki şirkete de AT&T ve Verizon’ı neden seçmeleri gerektiği konusunda tüketicilere satış baskısı yapıyor ve Amerikalıların pandemi karantinalarından çıkması 5G’yi bir pazarlama zorluğu haline getiriyor.
https://www.cnbc.com/video/2021/06/07/t-mobile-is-making-the-rules-for-the-5g-era-ceo-says.html
Tüketicileri ikna etmek
Amerikalıları 5G konusunda heyecanlandırmak kolay olmayabilir.
Geçen yıl yapılan bir J.D. Power anketi, kablosuz abonelerin yalnızca dörtte birinin 5G’nin mevcut 4G LTE teknolojisinden önemli ölçüde daha hızlı olacağına inandığını ve yalnızca %5’inin 5G hizmeti için daha fazla ödemeye istekli olacağını söylediğini ortaya koydu.
AT&T Communications’ın CEO’su Jeff McElfresh bile geçen yıl CNBC’ye “her zaman insanların 5G ile ilgili beklentilerini yumuşatmaya çalıştığını” söyledi.
Şimdiye kadar 5G ile ilgili mesajların çoğu kurumsal çözümlerle ilgiliydi. Bu yıl yapılan bir Deloitte Insights tüketici anketi, daha hızlı ağ talep eden tüketici kullanım senaryolarının henüz mevcut olmadığını ortaya koydu.
Verizon, geçen yıl, bir doktorun herhangi bir yerden kullanabileceği robotik bir kol ve itfaiyecilerin dumanın içini görmesine yardımcı olacak bir artırılmış gerçeklik kaskı gibi kurumsal odaklı örnekleri gösteren “Düşünce Hızı” adlı 5G hakkında bir belgesel hazırlamıştı. Ek olarak, araba çarpışmalarını önlemek için 5G özellikli teknolojiyi test eden şehirleri de araştırdı.
AT&T liderleri ayrıca 5G’nin gerçek fırsatının iş alanında, özellikle de nesnelerin interneti teknolojisi aracılığıyla iletişim kuran makine ve donanımlar durumunda olduğunu söyledi.
Ancak her iki şirket de, müşterileri yükseltmeye ikna etmek için önümüzdeki aylarda reklamlarda belirli tüketici kullanım örneklerini göstermeyi planlıyor.
AT&T, bu yıl için 5G stratejisinin bir taslağında, mağazalarda tüketiciler için AR destekli alışveriş deneyimleri ve havalimanlarında içerik indirme de dâhil olmak üzere kullanım örneklerini ayrıntılı olarak açıkladı. Bu yılın başlarında AT&T, müşterilerinin okuduğunu anlamayı geliştirmeye çalışmak için kitaplarla ilgili artırılmış gerçeklik deneyimleri yaratan Bookful’a erişmesine izin vereceğini duyurdu. Christopher, bir telefon aracılığıyla bir sokak haritasını görüntülemenin 5G’de güvenilir ve sorunsuz olduğunu, bir şehre artırılmış gerçeklik rehberi gibi etkinliklere daha kolay izin verdiğini, oysa 4G ile sürekli olarak gecikeceğini söyledi.
Verizon şu anda, tüketiciler eski cihazlarını değiştirdiğinde bir 5G telefon için 800 Dolar alma promosyonu hakkında Kate McKinnon’un da dâhil olduğu 5G ile ilgili bir dizi TV reklam spotu yayınlıyor.
Verizon, hem bu yılın başlarında Super Bowl noktasında hem de Mayıs ayında yayınlanan ve video oyunu benzeri gecikmenin günlük hayatta nasıl görüneceğini göstermeye çalışan dijital bir videoda, 5G’nin oyun alanında ne yapacağı konusunda birtakım tanıtımlar yaptı.
Ancak Verizon kampanyaları, ortalama tüketiciler için 5G’nin neden gerekli veya önemli olduğunu henüz göstermiyor.
Yakın tarihli bir Verizon reklamında, izleyiciler, “yeni nesil hizmet”, “daha geniş spektrum”, “”ekstra mil ne kadar çok giderse o kadar önemlidir.” gibi sesli ifadelerle birlikte baz istasyonuna tırmanan bir adam, bir fırtına, sokakta giden arabalar, şehirlerin manzara çekimleri gibi bir dizi görüntü görüyorlar. Ancak bir dakikalık reklamda gösterilen tek net tüketici kullanım örneği görüntülü sohbet ile sınırlı. Bu da bilindiği gibi 5G gerektirmeyen bir etkinlik.
Moffett, tüketiciler ağları birbirinin yerine kullanılabilir olarak görürse ve sadece en düşük fiyatlı teklifi seçerse, 5G reklamcılığının her iki şirkete de geri tepmesi olasıdır, diye bir açıklama yaptı.
Christopher, tüketicileri 5G hakkında eğitmenin tüm sektöre fayda sağlayacağına dikkat çekiyor. “Kaynaklarımızı diğer adam hakkında konuşarak harcamayacağız” dedi. “Her şey müşteriyi bir kategori olarak 5G’nin geniş faydaları hakkında eğitiyor ve bu da iyi bir şey. Bundan mutluyuz.”
Verizon’ın 5G Ev stratejisi
Kısa süre önce Verizon Tüketici Grubu’nun baş işletme görevlisi ve genel müdür yardımcısı olarak atanan Manon Brouillette, Verizon’ın 5G pazarlama stratejisinin henüz tam vitese geçmediğini, çünkü şirketin ülke çapındaki C-Bant spektrumunu aydınlatmadığını söyledi. Verizon CEO’su Hans Vestberg, Mart 2022’ye kadar 100 milyon Amerikalının saniyede 1 gigabite kadar hızlara erişebileceğine söz verdi.
Brouillette, Verizon’ın sözde “ultra geniş bant” ağı tamamen işlevsel hale geldiğinde, 5G’nin en büyük satış noktasının kablo geniş bandın yerini alacağına inanıyor. Verizon, bu yılın başlarında hava dalgalarına yaklaşık 53 milyar Dolar harcadı.
Verizon’ın hâlihazırda bir fiber ürünü olan FiOS olsa da, yalnızca ülkenin sınırlı bölgelerinde mevcut. Verizon artık FiOS’un kullanılamadığı ABD’nin çoğu noktasına 5G Ev hizmeti pazarlayabilecek.
Brouillette, “Mesajlaşma söz konusu olduğunda, herhangi bir tüketicinin artık eve gitmek için fibere ihtiyacınız olmadığını anladığından emin olmamız gerekiyor” dedi. “C-bandı burada olduğunda, daha önce hiç sunulmamış, düşük gecikmelerde, ev içi ve ev dışında tek bir ürün sunacağımız bir satış konuşması yapabiliriz. Bu gerçek bir oyun değiştirici. ”
Verizon, hâlihazırda ABD’nin 47 eyaletinin bazı bölgelerine, C-bandından daha hızlı olan milimetre dalga teknolojisiyle çalışan 5G Ev’i sunuyor.
Ancak Verizon’ın 5G ağı ülke genelinde çalışır durumdayken bile şirket, aynı ağ üzerinde çalışacak olsalar bile, mobil ve ev olmak üzere ayrı ürünler satmayı planlıyor. Verizon şu anda 5G Ev ürününü Verizon kablosuz satın alan müşteriler için aylık 20 Dolar indirimle satıyor.
Brouillette, Verizon’ın 2022’de ev ve mobil interneti birlikte fiyatlandırmak için daha “yaratıcı” yollar planladığını söyledi. Ancak bu paketleme, tüketicileri Verizon’a geçmeye ikna etmek için yeterli olmayabilir. Özellikle Comcast ve Charter gibi kablo şirketleri, paket indirimlerle kendi mobil hizmetlerini (Verizon’ın kendi ağını kullanan) sunarken ikna süreci bir hayli zor olacak.
Brouillette, “Büyük bir reklam kampanyasının her şeyi çözeceğine inanmak bir efsane” diye ekledi.
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Otomotiv
Porsche Macan’ın rakibi Maserati Grecale, kasımda geliyor!
Maserati, Levante‘nin altında konumlandıracağı kompakt SUV’u Grecale‘yi, kasım ayındaki bir etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Porsche Macan ile rekabet edecek olan Maserati Grecale, seri üretime oldukça yaklaştı diyebiliriz.
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İtalyan üretici tam olarak bir tarih açıklamadı fakat tanıtım için geri sayıma başladıklarını bildirdi. Bu yeni kompakt SUV’un da isimlendirilmesinde, markanın geleneği haline gelen “güçlü rüzgar isimleri” geleneği devam edecek. Grecale adı, Akdeniz’de esen güçlü bir kuzeydoğu rüzgarına ait.
Maserati Grecale’nin dış ve iç tasarımı
Maserati Grecale, yakın zamanda tanıtılan süper spor MC20′den ilham alan çizgiler taşıyacak. Haberimizde yer alan kamuflajlı prototip fotoğraflarında, aracın ön tarafına baktığımızda MC20’dekine benzer bir far tasarımı göze çarpıyor. Ön tampondaki ızgarada ise Maserati’nin klasik tasarımı olan dikey ızgaralar üzerine “Trident” logosunun bulunması bekleniyor.
Aracın yan tarafına baktığımızda ise kırmızı fren kaliperlerinin eşlik ettiği, muhtemelen 20 inç boyutlarında, büyük çaplı jantlar yer alıyor. Jant seçenekleri kısmında ise diğer modellerden eksik kalmayıp, Maserati’nin klasik tasarımlarının da bulunacağı düşünülüyor.
Maserati Grecale’nin arka tarafına geldiğimizde ise ince uzun şekilli arka farlar göze çarpıyor. İki adet büyük egzoz ve eğimli arka cam ise kendini belli eden diğer detaylar arasında. Bu arada egzozlar sahte gibi duruyor ama Maserati bu tip detaylara giren bir üretici değil. En azından onun da bu konuda bozmuş olmamasını diliyoruz.
Aracın kabinine dair herhangi bir fotoğraf ise bulunmuyor. Vites değiştirme kulakçıklarının eşlik ettiği üç kollu direksiyon, kademeli bir ön konsol ve dijital gösterge paneli gibi detayların geleceği söylenenler arasında.
Maserati Grecale’nin bilinen teknik detayları
Teknik özellikler konusunda Maserati, ağzını oldukça sıkı tutuyor. Fakat Grecale’nin Giorgio mimarisini kullanması ve Alfa Romeo Stelvio ile ortak parçalar taşıması bekleniyor. Bu ortak parçalar arasında 280 beygirlik, 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor ve 510 beygirlik, 2.9 litrelik çift turbolu V6‘nın da yer alacağı söyleniyor. Ayrıca ortaya çıkan bazı yeni raporlarda kompakt SUV’da, MC20‘de yer alan 3.0 litrelik çift turbolu V6‘nın da kullanılabileceği iddia ediliyor.
Kaynak: Carscoops
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Akıllı Telefonlar
Google, Play Store’a büyük değişiklik getiriyor!
Google, Play Store’da yayınlanan uygulamaların geliştirilmesi ve işlevselliği söz konusu olduğunda işini sıkı tutacağa benziyor ve tavrını bu aydan itibaren tamamen değiştiriyor. Şimdiye kadar uygulamaları bildiğiniz gibi çoğunlukla Play Store’dan indiririz veya APK olarak kurup kullanırdık. Ya da Android uygulamaları kit halinde indirip kurulumunu yapardık.
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Artık bir uygulama Play Store’da çıkarken tek bir paket halinde olacak. Ardından aynı kompakt formda, arzu eden Android kullanıcıları tüm olasılıklar ve sonuçları göze almış bir şekilde uygulamayı indirecek. Yani daha basit bir örnekle açıklamak gerekirse; Üst segment bir telefon kullanıyorsanız eğer, uygulamaların giriş segment telefonlara yönelik “Lite” versiyonlarını da aslında indirmiş olacaksınız. Kulağa ne kadar basit gelse de, kullanıcıya ihtiyaç duyacağından veya kendi cihazında kullanacağından çok daha fazlasını yükleyeceği anlamına geliyor.
Ancak 1 Ağustos’tan itibaren Google, Android yazılım geliştiricilerinin tüm uygulamalarını daha yeni AAB (Android App Bundle) çerçevesi aracılığıyla çıkartmaları gerektiğini zorunlu kılıyor. İyi haber şu ki, iki standart arasında çok fazla değişiklik yapmaları gerekmediğinden, geçiş geliştiriciler için büyük bir güçlük oluşturmayacak.
Bu olayın sadece geliştiriciler tarafını etkileyeceğini ve son kullanıcılar tarafından herhangi bir sorun yaratmayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü bu yeni değişiklik kullandığınız Android cihazınıza en sorunsuz deneyimi sunmak için uygulama içindeki bileşenlerin çok daha fazla bölümlendirilmesine, önceliklendirilmesine ve optimizasyon sorunları anlamına da gelebiliyor. Peki tüm bunların anlamı ne, onu açıklayalım:
İçindekiler
Google Play’de gereksiz uygulama karmaşası olmayacak
APK biçiminde uygulama çıkartmak isteyen bir geliştiric,i Android uygulamasının birden çok Android cihaz türünde (örneğin; akıllı telefonlar ve tabletlerde) kullanılabilir olmasını isterse iki yoldan birini seçmek zorunda kalırdı. İlk senaryoda, uygulamayı kullanacak her cihaz için gerekli tüm özellikleri ve farklı grafikleri oluşturacak ve hepsini Play Store’da tek bir uygulamada toplaması gerekiyordu. Ya da alternatif olarak geliştiriciler, uygulamanın çalıştırılacağı her Android cihazı için ayrı APK’lar oluşturup yayınlaması gerekiyordu. Fakat bu yöntem hem zaman kaybına yol açıyor ve ve geliştiricileri zor bir sürece sokuyor.
Şimdi ise AAB çerçevesinde tek bir paket haline gelecek uygulamalarla Play Store, paketi akıllıca ayrı APK’lara bölerek hangisinin cihazınız için en uygunu olduğunu anlayacak ve böylece yalnızca gerekli olanı indirecek. Google, bu optimize edilmiş APK’ların eski muadillerinden %15 daha az yer kapladığını iddia ediyor.
Başarılı Bölümlendirmeye sahip olacak
Bu yeni süreçle birlikte uygulamaların gerektiğinde son kullanıcıya birer birer indirilebilecek farklı hedeflere ve önceliklere sahip bileşenlere ayrılması sağlanacak. Play Store daha sonra hangi sürümün veya bileşenlerin bir kullanıcının belirli cihazına yükleneceğini, gereksiz paketlerle karışıklık yaratmadan otomatik olarak bilecek.
Oyunları veya diğer daha ağır, çok katmanlı uygulamaları (photoshop vb.) da ihtiyaç duyulduğunda telefonunuza parça parça indirilebilme özelliğine sahip olacak. Grafik ağırlıklı yeni bir oyuna başlarsanız, Play Store bunu bölüm bölüm bazında (veya bir seferde birkaç bölüm) cihazınıza indirebilir, böylece her seferinde her bir bölüm için yükleme süreleriyle uğraşmanıza gerek kalmayacak.
Alt-Orta segment cihazlara daha az yük bindirilecek
Google Play Store’da olacak değişiklikler, en yeni amiral gemiler diye tabir ettiğimiz üst seviye telefonlarda bile uygulama kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak olsa da, daha eski veya daha yavaş telefonlara sahip olanlar yükleme sürelerinde önemli bir fark görecek ve bindirilen yükte azaltılacak. Daha eski veya düşük seviye telefonlar genellikle daha güçsüz işlemcilere ve daha az depolama alanına sahip olduğundan dolayı en büyük değişim o cihazlarda görülecek.
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Verizon ve AT&T, Tüketici Kullanım Durumları Belirsiz Kaldığı Halde Pandemi Sonrası 5G Pazarlamasını Planlıyor
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