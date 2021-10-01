4K OLED Ekranlı Xiaomi Telefon Geliyor!

Yeni bir Xiaomi akıllı telefonu TENAA üzerinde listelendi. Xiaomi’nin yeni tasarım dilini yansıtan telefonda OLED 4K çözünürlüğünde bir ekran ve 4400 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor.

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Xiaomi dur durak bilmeden yeni akıllı telefon çıkartmaya devam ediyor. Bu seferde daha önce hiçbir Xiaomi telefonda görmediğimiz özellikler barındıran bir telefon gündeme düştü. Akıllı telefon meraklılarının dikkatini çekmeyi planlayan Xiaomi’nin, model kodu 2109119BC olan gizemli bir telefonu TENAA üzerinde listelendi ve ana hatlarıyla teknik özellikleri belli oldu.

Yakın zamanda Mi 11 Lite ve Mi 11 Lite NE ve CIVI adında Çin’e özel olarak çıkarılan ve CC9 serisinin devamı olan telefondan sonra tasarım konusunda telefonlarında ciddi iyileştirmeler yapan Xiaomi, bu seferde ismi henüz belli olmayan telefonunun teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. 158,34×71,5×6,98(mm) boyutlara sahip olması beklenen telefon yalnızca 166 gram ağırlığında. Bu ölçülere dayanarak telefonun oldukça kompakt bir yapıda olacağını söyleyebiliriz.

Asıl can alıcı nokta ise telefonun ekranında. 6,5 inçlik OLED ekranın 3840×2160 çözünürlük (4K) sunması bekleniyor. Mi 11 Lite’da olduğu gibi 10bit ekran derinliği (1,07 milyar renk) de sahip olacak telefon kompakt yapısına 4400 mAh büyüklüğündeki bir batarya sığdırılmış. 4K çözünürlüğünde ve muhtemelen yüksek Hertz (90Hz veya 120Hz) oranına sahip olacak olan telefonun bu batarya ile uyumu merak konusu.

İşlemci ve kameraları konusunda net bir bilgi bulunmazken, muhtemelen orta-üst seviye bir işlemci olan Snapdragon 778G‘ye yardımcı olacak 12GB RAM ve 512GB hafızanın yanında 64MP çözünürlük sunan ana kamera ve yardımcı 8MP kameralarının olması beklenenler arasında. Son olarak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, siyah, beyaz, ve pembe olmak üzere birçok renkle birlikte çıkması bekleniyor.

Daha öncesinde 4K çözünürlüğe sahip telefonları SONY tarafında görmüştük. O ekranlar ne kadar beğenilse de batarya tüketimi konusunda beklenen performansı kullanıcılar bulamamıştı. Peki siz 4K ekrana sahip bir telefonu kullanmak ister miydiniz? 4400 mAh batarya bu ekran için yeterli büyüklükte mi?