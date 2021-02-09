Bitcoin
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Pancakeswap olarak geçen kripto para swap platformlarında bir deneme yapıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hep beraber görelim. Kripto para dünyasının son zamanlarda en merak edilen, üzerine en çok konuşulan ve tabii ki en riskli yatırım araçları Swap platformları. Bu platformlarla ilgili şimdiden şehir efsanesine dönen “X500 kazanmış” gibi söylentiler olduğu gibi tüm parasını kaybedenlerin olduğunu da unutmamalısınız.
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PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Son birkaç ayın en popüler Swap platformu ise kesinlikle PancakeSwap. Sosyal medyada birçok yatırımcı PancakeSwap üzerinde ne kadar para kazandığını paylaşıyor. Bazı yatırımcılar ise bu platformdan ne kadar umutlu olduklarını dile getiriyorlar.
HWP Olarak Biz de PancakeSwap’a Yatırım Yaptık
Konu çok popüler olunca HWP olarak biz de PancakeSwap platformuna yatırım yapma kararı aldık. Daha doğrusu öncelikle platforma nasıl yatırım yapılacağını öğrendik, sonra da 10 bin TL’lik bir yatırım yaptık.
2 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız yatırım için belirlediğimiz vade ise 8 Mart 2021. Neden bu tarihi seçtik? Çünkü yaptığımız yatırımı bankaya bir aylık vadeli mevduat olarak yatırsaydık vade bitimi 8 Mart 2021 olacaktı.
O nedenle kendimize ölçüt olarak aylık banka faizinin getirisini ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen USD değerini alacağız.
Bu arada unutmadan başta PancakeSwap olmak üzere benzer tüm platformlara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu lütfen unutmayın.
2 Şubat 2021 Yatırım Başlangıcı
1 USD = 7,2 TL
EnPara’da 32 gün vadeli (vade sonu hafta sonuna geldiği için) vade bitişi 8 Mart 2021 olan hesabın getirisi net 143,80 TL
PancakeSwap platformuna giriş yaptığımızda 1 Cake = 2,3 USD
48,727 Cake – BNB çiftini PancakeSwap platformunda bağlayarak Farm yatırıma başladık. Yatırım sonucunda kazanacağımız Cake token’ların tamamını da yine platformun Farms veya Pools bölümlerinde yatırıma aktaracağız.
Cake/BNB çiftinin Binance borsasındaki değerini https://www.binance.com/en/trade/CAKE_BNB adresinden günlük olarak siz de takip edebilirsiniz. Cake’in BNB karşısında değerlenmesi bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
Ayrıca merak edenler BNB/TRY çiftinin değerini de https://www.trbinance.com/trade/BNB_TRY adresinden günlük olarak takip edebilir. BNB’nin TL karşısında değerlenmesi de bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
PancakeSwap platformunda yaptığımız yatırımın kârla veya zararla sonuçlanmasını genel anlamda bu iki çiftin (Cake/BNB ve BNB/TRY) hareketi belirleyecek.
1.gün 3 Şubat 2021
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
- gün değerlendirmesi: Doların düşmesi olumlu, Cake’in USD fiyatının artmamış olması iyi değil ama en azından düşmemesi sevindirici. Farm ettiğimiz için Cake kazanmaya devam ediyoruz. Yani toplam Cake coin sayımız artıyor bu da sevindirici.
2. gün 4 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
- gün değerlendirmesi: Değerlendirecek bir şey yok 😊 Ülkemizdeki USD kuru bir önceki günle aynı. Cake’in USD değeri de aynı. Yani değişen bir şey yok!!!
Yanlış!!! Değişen şey sahip olduğumuz Cake sayısı. Her gün düzenli olarak artıyor 😉 Çünkü biz Cake farm ediyoruz 👍
3. gün 5 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,6 USD
- gün değerlendirmesi: Kurda değişiklik olmaması bizim yaptığımız yatırım için olumlu 👍 Cake fiyatının dolar bazlı artışı olumlu 👍 Her geçen gün Cake sayımızın artması olumlu 😊😊😊
4. gün 6 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,0 USD
- gün değerlendirmesi: TCMB hafta sonları kur açıklamıyor ama serbest piyasada gerçekleşen rakamlar bizim pozisyonumuzun aleyhine değil. Üstelik Cake fiyatında da dolar bazlı artışlar var. Dördüncü güne de umutlu uyanıyoruz 😉😉😉 Bir yandan da Cake kazanmaya devam ediyoruz. Ofisteki arkadaşlar iş günleri “Kaç Cake kazandık?” veya “Cake fiyatı ne oldu?” diye sorarken bugün hafta sonu olduğu için kimsenin aklına Cake gelmedi sanırım. Çünkü kimse sormadı 😊
Öte yandan ben PancakeSwap platformundaki Cake BNB çiftinin faiz oranına da toplamda kaç Cake kazandığımıza da bakmıyorum. Hedef 8 Mart 2021 👍 👍 👍
5. gün 7 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,2 USD
- gün değerlendirmesi: Günlük değerlendirmelerin yavaş yavaş eski Türk filmlerindeki iyi aileler tarafından mürebbiyeler eşliğinde yetiştirilen kızların günlüğüne dönmesine korkuyorum. Çünkü sanırım bir süre sonra kısır bir döngüye girecek 😰
Farm’dan ve Pool’dan Cake kazanmaya devam ediyoruz. Farm’dan ve Pool’dan kazandığımız Cake’leri doğrudan Pool yatırımına devam ediyorum. Ödediğimiz komisyonun artmaması için her 15 Cake kazanımında bir Harvest etmeye karar verdim. 15 rakamı üzerinde çalışarak bulduğum bir rakam değil bu arada. Tamamen atmasyon 🤣 🤣 🤣 O nedenle lütfen aranızda mantıklı olan rakamı hesaplayan varsa yorumlarda belirtsin.
Bu arada tahmin edeceğiniz gibi Cake üretimi tam gaz devam ediyor. Dolar kurunda üzülmemizi gerektirecek bir hareketlilik yok gibi. Yarın sabah TCMB’nın açıklayacağı rakama bakarak daha mantıklı bir yorum yapmak mümkün olacak.
6. gün 8 Şubat
1 USD = 7 TL (Evet ondalık farkıyla 😊 😊 😊 ama olsun. Sonuç olarak virgülden sonra tek basamak kullanıyorum 😉 😉 😉)
1 Cake = 3,4 USD
- gün değerlendirmesi: Merkez bankası kuru olumlu, Cake fiyatı olumlu. Dünya bana güzel 👍👍👍 Daha fazla konuşup nazar değdirmek istemiyorum.
7. gün 9 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 4,6 USD
- gün değerlendirmesi: Cake token dünden bugüne çok güzel prim yaptı. Dolarda da olumsuz bir gelişme yok. Keyifler yerinde yani 👍👍👍
Ancak ben bugün GEÇİCİ KAYIP denilen şeyi keşfettim ve bu nedenle yatırımımızı Farms’dan daha az riskli olan Polls’a geçirmeye karar verdim. Evet Farm’a göre daha az kazanacağız ama bugünden sonra toplam kazancımız sadece kazandığımız Cake token sayısına ve Cake’in fiyatına bağlı olacak.
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Bitcoin
Bu hastanede COVID-19 aşı kayıtları blockchain ile tutuluyor!
Blockchain ve ilgili teknolojiler gün geçtikçe daha çok hayatımızın içine giriyor. Hâlâ toplumun çoğunluğu için yabancı olan bu kavramlar, yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisiyle hayatımızın içine girebilir. Zira blockchainlerin kullanım alanlarını somut bir şekilde ortaya koyan bir örnek çok yakınımızdan, Güney Kıbrıs’tan geldi. Ülkede yer alan Medditerranean Hospital of Cyprus, bünyesinde çalışan ve aşılanan 100 çalışanın aşı kayıtlarının blokchain tabanlı VeChain üzerinde kurulu bir uygulamada tutulduğunu duyurdu.
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VeChain (VET) ile aşı kayıtları güvende!
VeChain, birçok kripto para projesi gibi blockhain üzerinde yapılandırılmış bir proje. Günlük hayatımızda blockchainin gücünden faydalanmamızı amaç edinen VET, bunun özellikle tedarik zincirinin doğrulanmasında başarılı olacağını düşünüyor. Üretimi sırasında birçok adımdan geçen meyve sebze gibi ürünlerin her üretim adımının kendi zinciri üzerinde kaydedilerek kullanıcıya sağlıklı bilgi sunulmasını hedefleyen proje bu kez karşımıza aşı kayıtlarında çıkıyor.
The first 100 COVID-19 vaccination records for medical personnel at The Mediterranean Hospital of Cyprus are now securely stored on the #VeChain public blockchain.
With this tech, govs and individuals are assured of the quality and validity of results.https://t.co/yKzLuF06mj
— VeChain Foundation (@vechainofficial) January 5, 2021
Güney Kıbrıs’ta yer alan bir hastane 4 Ocak 2021 tarihinde 100 adet doktorunun ve personelinin COVID-19 aşısının ilk dozunu olduğunu duyurdu. Hastane, bu kayıtların değiştirilemez ve güvende saklanılabilir olmasından emin olmak için ise VeChain tabanlı bir uygulama olan E-HCert App üzerinde tüm personele dijital sertifikaların verildiğini duyurdu. Bu uygulama ilk olarak Haziran 2020’de tanıtılmış ve yine Kıbrıs’ta 8000’den fazla hastanın COVID-19 RT-PCR test sonuçlarını saklamak için kullanılmıştı. Hayatın birçok alanında olduğu gibi sağlıkta da dijitalleşme gelecek için önemli bir konsept. Bu bağlamda VeChain gibi blockchain teknolojileri çok daha sık karşımıza çıkabilir.
Bitcoin
Londra Merkezli EAK Digital’den Türkiye Yatırımı
Markaların halkla ilişkiler süreçlerinde yol arkadaşlığına başvurduğu ve iletişim süreçlerini emanet ettiği Pr ajansları dijitalleşen dünya ile kendini yenilemeye hızla devam ediyor. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin yöneticilerinin Blockchain ve kripto para piyasasına olan ilgileri her geçen gün artıyor. Son olarak dört kıtada faaliyetlerini sürdüren Blockchain Pr ajansı EAK Digital Türkiye’ye girme kararı aldı. Türkiye’nin ilk Blockchain Pr Ajansı olma özelliğine sahip EAK Digital, Blockchain yatırımcılarını ve markalarını buluşturacak, projeleri ve uluslararası iletişim stratejileriyle sektöre yeni bir soluk getirecek.
EAK Digital Türkiye’de Blockchain Zirveleri düzenleyecek
Türkiye’de kripto para yatırımcılarını ve Blockchain girişimcilerini buluşturacak Blockchain Zirveleri yapmayı hedefleyen EAK Digital, ilk hamlesini özel Türkçe çevirilerle Nisan ve Haziran aylarında Blockdown 2020 3D Sanal Konferansla yaptı. Katılımcılarına 3D deneyimi yaşatan EAK Digital’in yatırımcıların sorularına cevaplar aradığı konferansına ilgi oldukça yoğundu. EAK Digital’in yeni ürünü olan 3D sanal konferansını geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Binance Borsası da kullanmıştı.
Akıllı Telefonlar
Ucuz kripto para telefonu HTC Exodus 1s tanıtıldı
HTC, blockchain odaklı akıllı telefon serisi Exodus’un yeni üyesi olan Exodus 1s’i Berlin’de duyurdu. Giriş seviyesi özellikler sunan HTC Exodus 1s, kripto para telefonlarını önemli ölçüde ucuzlatıyor.
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HTC Exodus 1s, uygun fiyatlı kripto para cüzdanı olacak
HTC Desire 12s ile aynı özelliklerdeki Exodus 1s, kripto para transferinin yanı sıra işletim sisteminden bağımsız bir alanda Zion cüzdanı da barındırıyor. Zion cüzdanı; Bitcoin, Ether, Litecoin, Stellar ve Etherum para birimlerini güvenli bir şekilde saklıyor. Bitcoin defteri oluşturmak için ise kullanıcının en az 400 GB depolama alanı sunan bir microSD karta sahip olması gerekiyor. Ayrıca Tayvanlı markaya göre cihaz, dünyanın Bitcoin düğümü çalıştırma özelliğine sahip ilk akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor.
Giriş seviyesi özellikler barındıran Exodus 1s, 5.7 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 435 işlemciden alan cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama yer alıyor. Her biri 13 megapiksel çözünürlüklü ön ve arka kameraları bulunan telefona 3.000 mAh batarya enerji veriyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ise Desire 12s modelinin aslında bu iş için özel olarak yenilendiğinin göstergesi oluyor.
Telefonun teknik özellikleri beklentileri karşılamasa da, Exodus 1s’in 220 Euro fiyat etiketi yalnızca kripto para depolama amacıyla cazip olabilir. Son olarak cihazın yalnızca Avrupa, Tayvan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında satışa sunulacağını belirtelim.
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