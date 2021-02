Blockchain ve ilgili teknolojiler gün geçtikçe daha çok hayatımızın içine giriyor. Hâlâ toplumun çoğunluğu için yabancı olan bu kavramlar, yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisiyle hayatımızın içine girebilir. Zira blockchainlerin kullanım alanlarını somut bir şekilde ortaya koyan bir örnek çok yakınımızdan, Güney Kıbrıs’tan geldi. Ülkede yer alan Medditerranean Hospital of Cyprus, bünyesinde çalışan ve aşılanan 100 çalışanın aşı kayıtlarının blokchain tabanlı VeChain üzerinde kurulu bir uygulamada tutulduğunu duyurdu.

VeChain, birçok kripto para projesi gibi blockhain üzerinde yapılandırılmış bir proje. Günlük hayatımızda blockchainin gücünden faydalanmamızı amaç edinen VET, bunun özellikle tedarik zincirinin doğrulanmasında başarılı olacağını düşünüyor. Üretimi sırasında birçok adımdan geçen meyve sebze gibi ürünlerin her üretim adımının kendi zinciri üzerinde kaydedilerek kullanıcıya sağlıklı bilgi sunulmasını hedefleyen proje bu kez karşımıza aşı kayıtlarında çıkıyor.

