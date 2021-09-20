Donanım
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
Bu videomuzda Gigabyte ve Vatan Biglisayar ile sizler için RX 6700 XT fiyatına fiyat/performans odaklı üst düzey bir sistem hazırladık.
Sistemin stok durumu ve güncel fiyatı için; https://hwp.to/VatanGigabyte
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
Sistem özellikleri;
İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X
Ekran Kartı: Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC
Anakart: Gigabyte B450M S2H
Bellek: GSkill Ripjaws V 16 GB 3000 MHz
Depolama: Kioxia Exceria 500 GB NVMe SSD
Soğutma: AMD Wraith Prism & 4 adet 120 mm RGB fan
Kasa: Cougar MX440 Mesh RGB & 750 Watt 80 Plus
AMD tabanlı hazırladığımız sistem, gücünü AMD Ryzen 7 3700X işlemcisinden alıyor. 8 çekirdek 16 izlek ile istediğiniz tüm işlemleri rahatlıkla yapabilen bu işlemciye Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC eşlik ediyor. 2K oyunculuk odaklı sistemde FHD oyunlarda yaptığımız testlerde bile 60 fps’in altına inmeyerek kendini ispatlamış oldu.
Sistemi Gigabyte B450M S2H mikro ATX anakarta inşa ederek GSkill Ripjaws V 16 GB 3000 MHz tek modül bellek taktık. Bu sayede 32 GB’a yükseltmek istediğinizde aynı bellekten alarak yükseltme yapabilirsiniz. SSD tercihimiz ise Kioxia Exceria 500 GB NVMe SSD oldu. Fiyat/performans odaklı bu SSD’nin yanı sıra 4 adet sata girişi ile depolama alanını kolayca çoğaltabilirsiniz. Kasada aynı zamanda 2 adet 2,5 inç SSD bölümü de yer alıyor.
Kasa ve güç kaynağı için fiyat odaklı Cougar’dan MX440 Mesh RGB yerleştirerek 4 RGB fanlı soğutma için yeterli olan ve 750 Watt güç kaynağı da içeren bir kasa tercih ettik. Böylece şık, güzel ve etkin bir sistem orataya çıkmış oldu.
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Donanım
Windows 11, Fotoğraflar Uygulamasını Yeniden Tasarlıyor
Windows 11 ‘in 5 Ekim lansmanından önce Microsoft, yerel uygulamaları WinUI ve Fluent Design tasarımlarıyla güncellemeyi planlıyor. Yeni bir Paint and Snipping Tool’a ek olarak, Windows 11’in, kullanıcıların dijital fotoğraflarını düzenlemesini, bulmasını ve düzenlemesini kolaylaştıracak yeni bir Fotoğraflar uygulamasıyla birlikte gelmesi bekleniyor.
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Windows Fotoğraf Görüntüleyici’den farklı olarak, Fotoğraflar uygulaması Microsoft’un bulut depolama alanıyla çalışacak şekilde tasarlandı ve fotoğrafları gerçek zamanlı olarak eşitleyebilecek veya diğer bilgisayarlarınızdan ve bağlı cihazlarınızdan yüklenen fotoğraflara erişmenize yardımcı olacak. Ayrıca basit, dokunmaya duyarlı bir arayüz ve otomatik albüm oluşturma gibi özelliklerle birlikte geliyor.
Windows 11 ile Fotoğraflar uygulaması yeni bir tasarıma kavuşuyor, ancak önceki sürümünün çekirdek arayüzünü koruyor. Fotoğraflar uygulamasının ana sayfası hala beş ana bölüme ayrılmış olarak duruyor: Koleksiyon, Albümler, Kişiler, Klasörler ve Video Düzenleyici. Herhangi bir bölümden, tek bir fotoğrafa tıklayıp yeni bir görüntüleme ekranında açabilirsiniz.
Şu anda, fotoğraflarda değişiklik yapmak istiyorsanız, Düzenle ve Oluştur’a basmanız, tekrar Düzenle’yi seçmeniz ve Fotoğraflar uygulaması sizi tüm temel resim düzenleme işlevlerini bulabileceğiniz Kırp ve Döndürme görünümüne götürmeniz gerekiyor.
Neyse ki, Windows 11 ‘in yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması, bu düzenleme özelliklerini kolayca erişilebilir hale getiriyor.
Fotoğraflar uygulamasının düzenleme özelliği artık resmin üzerinde bulunarak kullanıcılara tüm temel resim düzenleme işlevlerine erişim sağlayacak. Örneğin, sizi Kırp ve Döndür görünümüne götüren bir simge var. Ayrıca filtreleri kullanabilir veya yapay zekâ destekli geliştirme aracını kullanabilirsiniz. Bu seçenekler programın üst orta bölümünde hizalanmış olarak sunuluyor.
Yeni tasarım sayesinde Fotoğraflar uygulaması seçeneklerine artık kolayca erişilebilecek. Son fotoğraflarınız alt kısımda görünecek ve bir görüntünün boyutu ve çözünürlüğü/pikselleri gibi bilgilerini kolayca görüntüleyebileceksiniz. Microsoft ayrıca, kullanıcıların aynı anda birden fazla fotoğrafı görüntülemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği de kullanıma sundu.
Başta belirtildiği gibi, Microsoft Fotoğraflar uygulaması temel özelliklerini koruyor, bu nedenle yeni sürümde mevcut olan tüm özellikleri bekleyebilirsiniz.
Genel olarak, Microsoft Fotoğraflar, tüm temel düzenleme özelliklerine sahip iyi bir resim görüntüleyici ve düzenleyicidir, ancak mevcut uygulamadaki sorun, düşük kaliteli bilgisayarlarda hatalı bir deneyime neden olan performans sorunları ile karşılaşılıyor.
Şu anda, Microsoft’un yerel resim görüntüleyici uygulaması için performans ve kararlılık iyileştirmeleri üzerinde çalışmalar yapıp yapmadığı bilinmiyor.
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Akıllı Telefonlar
LG Chem, Katlanabilir Ekran Malzemesi Geliştiriyor
LG akıllı telefon piyasasından çekilmiş olsa da, diğer LG departmanları hala güçlü bir performans sergiliyor. Bugün LG Chem, ekran panelinin cam kadar güçlü görünmesini sağlayan ancak aynı zamanda plastik gibi esnekliğe sahip yeni bir katlanabilir ekran kaplama malzemesi geliştirdiğini açıkladı.
Yeni LG Katlanabilir Ekran Kaplama Malzemesinin Avantajları
En büyük avantajından başlamak gerekirse kırışıklıkları etkili bir şekilde azaltmasıdır. Katlama sorunları nedeniyle Samsung ve Huawei‘nin katlanır ekran modelleri tüketiciler tarafından eleştirildi. Bu nedenle, yeni malzemenin çok belirgin kırışıklıklardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz.
LG’nin yeni katlama teknolojisi içe ve dışa doğru katlanabilir yani çok yönlüdür. LG Chem, bu yeni ekran kaplamasının plastik bileşenler içermediğini söyledi. Bu, mevcut cep telefonu üreticilerinin artık büyük tasarım değişikliklerine gerek kalmadan katlanabilir ekranlarını yeni malzemelerle değiştirebilecekleri anlamına geliyor.
LG Chem, panele Real Folding Window (Gerçek Katlanır Pencere) adını verdi. Üreticiler bu kaplama malzemesini şeffaf bir PET film (termoplastik polimer reçinesi) olarak kullanacaklar. Üreticilerin, kartın her iki tarafına yalnızca birkaç mikrometre yeni malzeme eklemesi gerekir. Ekran fabrikası, plastiğe benzer ısıya dayanıklı bir panel üretebilir ve böylece daha iyi dayanıklılık elde edebilir.
Katlanır Ekran Çözümleri Pazarı
Cam ekranlara alternatif olarak renksiz poliimid (CPI) filmler kullanılmıştır. Ancak bu malzeme çizilmelere ve katlandıklarında kırışmalara eğilimlidir. Ayrıca, cam ekranlara kıyasla yeterince şeffaf değiller.
Buna karşılık, Samsung Display zaten ultra ince camı (UTG) piyasaya sürmüştü. Ayrıca plastik veya silikona göre birçok avantaj sunmakta. UTG çizilmeye karşı dayanıklı ve katlanabilir ve katlandıklarında kırışmalara karşı dayanıklıdır.
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LG Chem, yeni cam sert kaplamanın da çok güvenilir olacağını iddia ediyor. 200.000 katlama testini geçti ve hala dayanıklılığını koruyor. Ancak sorun şu ki, yeni katlanır kaplamanın yakın gelecekte seri üretiminin zor olması. Ancak şirket, 2022 yılına kadar seri üretime geçebileceklerini belirtti.
Gelişmiş malzemelerden sorumlu başkan yardımcısı ve bölüm başkanı Jang Do-gi, Gerçek Katlanır Pencere kaplamalarının, müşterilerin günümüzün katlanabilir ürünlerinde bulduğu sorunları (katlanma izleri ve dayanıklılık) çözme yolunda bir adım olduğunu söyledi. Yeni teknolojiler önce cep telefonlarında, ardından dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde kullanılacağını belirtti.
Jang Do-gi, “Müşterilerimizden ortak projeler için birçok teklif alıyoruz. Akıllı telefon üreticileriyle ortaklığı güçlendirecek ve katlanabilir teknoloji uygulamalarını artırması beklenen dizüstü ve tablet bilgisayar pazarlarına daha derinden gireceğiz” dedi.
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