Bu videoda Xiaomi’nin Leica ile işbirliğinin devam ürünlerinden 13T Serisi’nin baz modeli Xiaomi 13T ile POCO’nun en güçlü telefonu POCO F5 Pro’yu kıyaslıyoruz.

Bakmakta fayda var: Xiaomi 13T İnceleme | Segmentindeki en iyi kamera!

Xiaomi 13T ve POCO F5 Pro segmentindeki en iyi telefonlardan iki tanesi. Sundukları teknik özellikler birçok kullanıcıyı memnun ediyor. Tasarım anlamında birbirlerine benzeseler de farklı oldukları noktalarda bulunuyor.

Bir amiral gemisinde olması beklenen tüm ekran özelliklerini iki telefonda destekliyor. Ancak POCO F5 Pro QHD ekran olmasıyla öne çıkıyor. Xiaomi 13T ise 120Hz yerine 144 Hz’ye kadar çıkabilmesiyle ön planda duruyor.

İki telefonda birbirinden güçlü işlemciler ile donatılmış durumda. Xiaomi 13T’de MediaTek Dimensity 8200 Ultra işlemcisi bulunurken POCO F5 Pro’da ise Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi bulunuyor. İki işlemcide yüksek performans sunabiliyor. Ayrıca iki telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama ile geliyor. MIUI 14 arayüzü ve Android 13 yazılımları ikisinde güncel durumda.

İşin kamera tarafında ise Leica farkıyla Xiaomi 13T daha geniş renk skalası, filtreler ve özel portre modlarıyla öne çıkıyor. POCO F5 Pro ise işlemcisinin gücünü arkasına alarak video tarafında 4K 60fps ve 8K 24fps videolar çekebiliyor.

Xiaomi 13T ve POCO F5 Pro 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. Ek olarak iki telefonda 67W Turbo şarj ile destekleniyor. Gün içerisinde iki telefonda uzun batarya ömrü sunarken aralarında çok ufak farkla da olsa Xiaomi 13T daha iyi bir batarya optimizasyonuna sahip. Ancak POCO F5 Pro kablosuz şarj desteği ile dikkat çekiyor.

Arlarında 3000 TL’lik bir fark bulunan telefonlardan Xiaomi 13T daha uygun fiyatlı olmasıyla alınabilir kısmında ve fiyat/performans oranında daha iyi bir telefon gibi duruyor. Peki siz bu iki telefon arasından hangisini tercih edersiniz? Ya da bu iki telefondan birisini kullanıyor musunuz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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