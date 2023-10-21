Xiaomi bu sene 13T serisiyle telefonlarını bir adım öteye taşıdı. Leica ile olan iş birliğini T serisine de getiren marka segmentindeki en iyi kamera olmaya aday. Peki serinin daha uygun fiyatlı akıllı telefonu kullanıcısına neler sunuyor? Bu videoda Eren telefonun tüm detaylarını aktarıyor.

Xiaomi 13T Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.2mm x 75.7mm x 8.49mm, 197 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ 144Hz, 68 Milyar Renk, 2600 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

RAM/Depolama: 12GB RAM / 256GB RAM

Kamera: 50MP + 50MP + 12 MP / 20MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör, Dolby Atmos

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67W Turbo

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

Fiyat: 25.999 TL

Xiaomi 13T kutu açılışı: https://youtu.be/lmtzsYDtNvw

Xiaomi 13T Nasıl Fotoğraf/Video Çekiyor?: https://youtu.be/X42tS-RBciY

Xiaomi 13T PUBG ve Genshin Impact Oyun Testi | Dimensity 8200-Ultra: https://youtu.be/4L3eEqNNTeE

Detaylı bilgi ve ön sipariş vermek için: https://hwp.to/Xiaomi13TSerisi

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