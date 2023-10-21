Xiaomi bu sene 13T serisiyle telefonlarını bir adım öteye taşıdı. Leica ile olan iş birliğini T serisine de getiren marka segmentindeki en iyi kamera olmaya aday. Peki serinin daha uygun fiyatlı akıllı telefonu kullanıcısına neler sunuyor? Bu videoda Eren telefonun tüm detaylarını aktarıyor.
Xiaomi 13T Teknik Özellikleri:
Tasarım: 162.2mm x 75.7mm x 8.49mm, 197 gram
Ekran: 6.67 inç FHD+ 144Hz, 68 Milyar Renk, 2600 nit parlaklık
İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra
RAM/Depolama: 12GB RAM / 256GB RAM
Kamera: 50MP + 50MP + 12 MP / 20MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör, Dolby Atmos
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 67W Turbo
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC
Fiyat: 25.999 TL
Xiaomi 13T kutu açılışı: https://youtu.be/lmtzsYDtNvw
Xiaomi 13T Nasıl Fotoğraf/Video Çekiyor?: https://youtu.be/X42tS-RBciY
Xiaomi 13T PUBG ve Genshin Impact Oyun Testi | Dimensity 8200-Ultra: https://youtu.be/4L3eEqNNTeE
Detaylı bilgi ve ön sipariş vermek için: https://hwp.to/Xiaomi13TSerisi
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