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3000 TL – 4000 TL arası en iyi telefonlar 2020
3000 TL – 4000 TL arası en iyi telefonlar 2020 listemizde, bu segmentte yer alan fiyat performans oranı yüksek akıllı telefonları derledik. Bakalım listemizde hangi telefonlar var?
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3000 TL – 4000 TL arası en iyi telefonlar 2020
Listemizde yer alan akıllı telefonları ve özelliklerini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Bu listenin subjektif bir liste olduğunu ve fiyat performans başta olmak üzere birçok kriter gözetilerek bizim tarafımızdan seçildiğini lütfen unutmayın. Ayrıca listeyi oluştururken Türkiye garantisi olan fiyatları baz aldık. Ürünlerin fiyatları, web sitelerine veya farklı mağazalara göre değişiklik gösterebilir.
Listemizde hangi telefonlar var?
Samsung Galaxy A71 2020 (3360 TL)
- Delik çentik tasarımı
- Yan çerçeveleri plastik, önü ve arkası cam
- 6.7 inç Super AMOLED Full HD+ ekran
- Snapdragon 730
- 64 MP ana kamera 12 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik, 5 MP makro kamera
- 32 MP ön kamera
- 4500 mAh pil + 25W hızlı şarj
Huawei Nova 5T (3.497 TL)
- Alüminyum çerçeveler, cam ön ve arka yüzey
- Mor renginde özel Nova işlemeleri
- Delik çentik tasarımı
- 6.26 inç IPS LCD Full HD+ çözünürlük
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 48 MP arka kamera + 16 MP geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik
- 32 MP ön kamera
- 3750 mAh + 22.5 W
Xiaomi Mi 9 SE (3.689 TL)
- Alüminyum yan çerçeveler, cam ön ve arka yüzey
- 5.97 inç Super AMOLED 1080p Full HD+ ve HDR desteği
- Snadpragon 712
- 6 GB RAM + 64 GB (UFS 2.0)
- 48 MP ana kamera + 8 MP telephoto + 13 MP ultra geniş açı
- 20 MP ön kamera
- 3070 mAh pil + 18W
Rehber
Dikey şarjlı süpürgeler neden popüler oldu? (HEDİYELİ)
MediaMarkt ve HWP ortaklığıyla hazırlanan dikey şarjlı süpürge rehberi videosunda ve bundan sonraki her ay yayınlanacak MM videosunda bir hediye veriyoruz. Bu videomuzda ise bir kişiye Xiaomi Mi Band 4 akıllı bilekliği çekiliş ile hediye edilecek.
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Çekiliş Şartları;
- Hardware Plus ve MediaMarkt Türkiye kanallarını takip etmek (MM Türkiye; http://bit.ly/3akoBrS)
- Bu videoyu beğenmek
- Bir akıllı bilekliğe neden ihtiyacınız olduğunu en eğlenceli şekilde yazın (Hediye kazanmanız durumunda size ulaşmak için yoruma Instagram sayfanızı ya da mail adresinizi yazmanız gerekmektedir)
Son katılım tarihi 10 Mart 2020’dir. Bu şartları gerçekleştiren katılımcılar arasında 11 Mart 2020 tarihinde saat 16:00’te Hardware Plus Instagram sayfası üzerinden yapılacak çekilişle kazananlar belirlenerek HWP Instagram sayfasından ve bu videoya atılacak yorum üzerinden açıklanacaktır.
Bu videomuzda son dönemlerin popüler cihazlarından olan dikey şarjlı süpürgeleri konu alıyoruz. Dikey şarjlı süpürge nedir? Ne işe yarar? Klasik süpürgelerden avantajları nelerdir? Neden popüler oldular? gibi soruların cevaplarını ve en iyi dikey şarjlı süpürgelerini ele alıyoruz.
Videoda bahsedilen ürünler;
- Philips SpeedPro Max; https://hwp.to/2Ip1zEu
- Rowenta Air Force Flex 560; https://hwp.to/2vGdPgY
- Electrolux Pure F9; https://hwp.to/2TGBxli
- Electrolux Pure Q9; https://hwp.to/39rHt8m
- Dyson V11; https://hwp.to/2IqcU6U
Video
A101’den şarjlı su pompası aldık
Bugün itibarıyla 40 TL’ye A101 mağazalarında satışa çıkan Kiwi markalı şarjlı su pompasını satın aldık. Bu videomuzda, ürünün genel özelliklerine ve nasıl çalıştığına yakından bakıyoruz.
Kiwi şarjlı su pompası neler sunuyor?
Plastik malzeme kullanan şarjlı pompa, üzerinde bir tane güç butonu barındırıyor. Kutusunda yazdığına göre PBA içermeyen ürün, tek şarjla 5-6 damacana bitene kadar kullanılabiliyor. Motorlu yapısı sayesinde suyu oldukça dolduran ürün manuel olarak çalışıyor. Yani her seferinde tuşa basarak suyu doldurmaya başlamanız ve ardından yine tuşa basarak sonlandırmanız gerek.
İnceleme
Hz ve MS nedir? Monitörde tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? | TUF Gaming VG27BQ
Monitör dünyasında tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? Hz ve ms değerleri neyi gösteriyor? Bu videoda 165 Hz 0,4 ms değerlerine sahip olan TUF Gaming VG27BQ eşliğinde açıklıyoruz.
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Tazeleme hızı nedir Hz ne demektir?
Tazeleme hızı monitörlerin 1 saniye içerisinde gösterebildiği kare sayısına verilen addır. Hz ise belirtilen değeri gösterir. Yani 60 Hz monitör saniyede 60 kare görüntü sunabilirken, 240 Hz monitör ise saniyede 240 kare gösterim sunabilir.
Tepki süresi ve ms nedir?
Tepki süresi monitörde yer alan piksellerin yanma süresi olarak belirtilebilir. Süre ise milisaniye, yani ms olarak ifade edilir. Oyun dünyasında 5 ms ve daha az süreli tepki süresine sahip monitörler tercih edilir. Ne kadar az o kadar iyi.
60 Hz monitörde 160 fps almak mümkün mü?
Evet. FPS, saniyedeki kare sayısı ekran kartının bir saniyede üretebildiği kare sayısını gösterir. 60 Hz tazeleme hızı sunan monitörde 160 fps değer veren bir oyunu oynamak mümkündür fakat ekran kartı saniyede 160 kareyi monitöre gönderirken monitör sadece 60 adet gösterdiği için kırılmalar meydana gelir. Bu da görüntünün düzgün olmamasını sağlar.
Bunu engellemek adına V-Sync, G-Sync ve FreeSync özellikleri devreye girer. V-Sync oyunda belirlenen maksimum kare sayısına oyunu sabitleyerek yırtılmaların ve bozulmaların olmadığı bir görüntü sunar.
G-Sync ve FreeSync ise ekran kartı ve destekleyen monitörler arasında ekran kartından gelen kare sayısını monitöre eşitleyerek hem akıcı, hem bulanıklık ve kırılmaların olmadığı sağlıklı görüntüyü sunar.
TUF Gaming VG27BQ
TUF Gaming VG27BQ modeli ise 2K (2560 x 144 piksel) çözünürlükte hız aşırtma ile 165 Hz tazeleme hızı 0,4 ms değerleri sunabilen özel bir monitör olarak dikkat çekiyor.
G-Sync uyumlu olan VG27BQ, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) desteğiyle bulanıklıkları da ortadan kaldırarak size sadece oyun keyfi sürmeyi vadediyor.
Artı bir özelliği olarak HDR desteğine de sahip olan monitörde, destekleyen oyunlarda çok daha zengin renklerin olduğu canlı bir görüntü yakayalayabilirsiniz.