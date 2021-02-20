30 yaşındaki Jaguar XJ220’nin, 330 km/s’lik talihsiz hız denemesi!

90’lı yıllar, büyük üreticilerin süper otomobil yarışların sahne olan zamanlardı. Top Gear‘da bu döneme damgasını vuran araçları kullanıldığı bölümünden bir klip yayınladı. Klipte, programın sunucularından Freddie Flintoff, 90’ların hedefini tutturmaya çalışıyor. Söz konusu hedef, saatte 200 mil hız, yani 322 km/s.

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Jaguar XJ220‘nin fabrika çıkışı haliyle, resmi olan en yüksek hızı 342 km/s olarak kayıtlı. Fakat yarış pilotu Martin Brundle, hafif modifiyeli ama caddeye uygun bir versiyon ile 349 km/s hıza çıkmayı başarmıştı.

Top Gear ekibi ise Brundle’ınki kadar özel ekipmanlı olmayan ve 30 yıldır çalışmanın yorgunluğu bulundan bir Jaguar XJ220 kullanıyor. Güvenlik ekipmanları ise yalnızca bir kasktan ibaret. Fakat tüm bu dezavantajlara rağmen Flintoff, hedefi tutturmayı başarıyor.

Jaguar XJ220, saatte 200 mil hıza çıktıktan sonra gayet iyi durumdaydı. Fakat Top Gear, aracı sahibinde teslim ettikten sonra araç bir ağaca çarptı. Araçta önemli oranda hasar olduğu bildirildi.

İşin ilginç tarafı bu çekimler esnasında diğer bir sunucu olan Paddy McGuinness, getirdiği Lamborghini Diablo ile kaza yaptı. Bu kazalar silsilesinde hiç kimsenin ciddi yaralanmamasını da güzel bir haber olarak ekleyelim.

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Kaynak: Top Gear