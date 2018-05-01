30 TL’ye hoparlör Urban Sound incelemesi (VİDEO)

Ucuzcu Enginar serisimizin bu bölümünde Migros ve Kipa‘da 9 Mayıs tarihine kadar 30 TL‘ye satılan Urban Sound Bluetooth hoparlörü inceliyoruz.

Urban Sound incelemesi

Oldukça kompakt ve kolay taşınabilir bir hoparlör olan modelin siyah, yeşil ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği yer alıyor. Ürünün üzerinde modlar arası geçiş yapmak, şarkı değiştirmek ve ses-açma kapama için fiziksel tuşlar yer alıyor. Ayrıca arka bölümde microSD kart girişiyle beraber cihazı şarj edebilmek için mini USB ve PC üzerinden şarkı dinleyebilmek adına Tip-A USB bağlantısı da yer alıyor.

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Ses kalitesi ise tabii ki üst seviye bluetooth hoparlörlere göre vasat olsa da, cihazın 30 TL’lik fiyatını düşündüğümüzde başarılı diyebiliriz. Bu arada SD kart üzerinden şarkı dinlerkenki ses performansı, Bluetooth’a göre daha başarılı. Son olarak cihazın 3-4 saatlik bir pil ömrü sunduğunu da belirtelim.

Yarışmaya katılmak için ne yapmalısınız?

Her zaman olduğu gibi bu ürünü de sizlerden bir kişiye hediye edeceğiz. Yarışmaya katılmak için: https://gleam.io/FfEiM/urban-sound-hediye-ediyoruz

Bir önceki Pirhanha Bluetooth Hoparlörün kazananı Gökay AKINCI oldu.