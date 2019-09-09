IFA 2019‘daki turumuzda Vestel standında şirket için oldukça önemli olan bir TV modelini konuştuk. Android Pie işletim sistemiyle gelen Vestel’in yeni LED TV modeli, hem erişilebilir fiyat hem de Google Asistan özellikleriyle geliyor.

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