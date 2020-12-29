2.000 TL – 3.000 TL arasında ne alınır? | Akıllı telefon tavsiyeleri

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2020 yılının sonuna gelmişken; yılın akıllı telefon tavsiyeleri olarak listelediğimiz bu seride, belirli fiyat bantlarında en alınası akıllı telefonları sizler için seçtik. Listemizin ilk bölümü, 2.000 – 3.000 TL, yani giriş segmenti dediğimiz fiyat bandını kapsıyor. Peki bakalım HWP ekibi olarak hangi akıllı telefonları seçmişiz.

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Akıllı telefon tavsiyeleri listemizin en uygun fiyatlı telefonu realme 5i

Giriş seviyesinde bir bütçeye sahipseniz veya bir akıllı telefon için 2.000 TL’den daha fazla bir bedel ödemek istemiyorsanız; 2.000 – 2.100 TL fiyat bandında realme 5i bulunuyor. realme 5i, fiyatına oranla iyi düzeyde bir kamera performansı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 665 işlemciye sahip olan cihaz, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla sunuluyor ve 2.000 TL fiyatla 4’lü kamera modülüne sahip olması dikkat çekiyor.

realme, 2.000 – 3.000 TL fiyat bandına adeta çıkartma yapmış durumda: realme 6i

Bütçeyi biraz daha artırırsanız, realme 5i’nin de üstünde bulunan 6i modelini tercih edebilirsiniz. 2.200 TL’ye bulunabilen realme 6i, ekran çözünürlüğü konusunda 720p ile sınırlı kalsa da; iş kamera performansına ve batarya ömrüne gelince başarılı işler çıkarıyor. 48 MP ana kameraya sahip olan cihazda, fiyatına oranla tatmin edici fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. MediaTek’in Helio G80 işlemcisiyle sunulan cihaz, oyun yönünden de başarılı bir performansa sahip.

Listenin tasarım yıldızı: TCL 10 Plus

Fiyatı 4.000 TL’den, 2.500 TL’ye kadar gerileyen TCL 10 Plus’ın öne çıkan özellikleri:

Tasarımı (kavisli ekran, sıra dışı kamera dizilimi, kamera çıkıntısı olmaması vs.) AMOLED ekran ve bu ekrandaki panel kalitesi TCL UI arayüzü, bu arayüzdeki akıcılık ve kullanım kolaylığı Bunların yanı sıra ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, aptX desteği gibi kendi fiyat segmentinde pek rastlamadığımız özellikler sunabilmesi.

Kullanımı zevkli ve şık bir telefon isteyenler için iyi bir seçenek.

Realme 7, yüksek performanslı Helio G95 işlemciyle öne çıkıyor

2.850 TL fiyatla bulabildiğiniz realme 7, başta işlemcisi olmak üzere kullanıcılara cazip özellikler sunuyor. Bunlar:

Mediatek Helio G95 işlemci 90 Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD ekran 5.000 mAh batarya 30W hızlı şarj

Bu yıl adından en çok söz ettiren cihazlardan biri: Redmi Note 9 Pro

Şüphesiz bu yıl en çok konuşulan akıllı telefonlardan biri Redmi Note 9 Pro oldu. Redmi Note 9 Pro, 64 MP kamerası ve 6.67 inçlik büyük ekranı ve Snapdragon 720G işlemcisiyle; içerik tüketmeyi ve oyun oynamayı seven kullanıcılar için öne çıkıyor. Fakat biz, bu cihazın 64 GB olan versiyonunu öneriyoruz çünkü 128 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon, 3.000 TL’nin üstünde satılıyor. Haliyle 3.000 TL’nin üstüne çıkınca da; Poco X3 NFC gibi seçenekler öne çıkıyor ve Redmi Note 9 Pro, fiyat anlamında cazibesini yitirebiliyor. Yanda bulunan parmak izi okuyucu sayesinde de; ergonomik şekilde ekran kilidini açmanıza izin veriyor.

Listemizin son cihazı: Huawei P40 Lite

Kirin 810 işlemciye sahip olan Huawei P40 Lite, 48 MP kamerasıyla, listenin en güzel fotoğraf çeken cihazı. Eğer işlemci performansı ve kamera kalitesi sizin için önemliyse, Huawei P40 Lite’ı tercih edebilirsiniz. Ayrıca cihazda 40W hızlı şarj sunulması da bu segmentte öne çıkmasını sağlıyor. Batarya optimizasyonu yönünden çok başarılı performans sergileyebilen P40 Lite, Ersin Abi’nin yaptığı pil testinde de 19 saate varan ekran kullanım süresi verebildi.