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2.000 TL – 3.000 TL arasında ne alınır? | Akıllı telefon tavsiyeleri
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2020 yılının sonuna gelmişken; yılın akıllı telefon tavsiyeleri olarak listelediğimiz bu seride, belirli fiyat bantlarında en alınası akıllı telefonları sizler için seçtik. Listemizin ilk bölümü, 2.000 – 3.000 TL, yani giriş segmenti dediğimiz fiyat bandını kapsıyor. Peki bakalım HWP ekibi olarak hangi akıllı telefonları seçmişiz.
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Akıllı telefon tavsiyeleri listemizin en uygun fiyatlı telefonu realme 5i
Giriş seviyesinde bir bütçeye sahipseniz veya bir akıllı telefon için 2.000 TL’den daha fazla bir bedel ödemek istemiyorsanız; 2.000 – 2.100 TL fiyat bandında realme 5i bulunuyor. realme 5i, fiyatına oranla iyi düzeyde bir kamera performansı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 665 işlemciye sahip olan cihaz, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla sunuluyor ve 2.000 TL fiyatla 4’lü kamera modülüne sahip olması dikkat çekiyor.
realme, 2.000 – 3.000 TL fiyat bandına adeta çıkartma yapmış durumda: realme 6i
Bütçeyi biraz daha artırırsanız, realme 5i’nin de üstünde bulunan 6i modelini tercih edebilirsiniz. 2.200 TL’ye bulunabilen realme 6i, ekran çözünürlüğü konusunda 720p ile sınırlı kalsa da; iş kamera performansına ve batarya ömrüne gelince başarılı işler çıkarıyor. 48 MP ana kameraya sahip olan cihazda, fiyatına oranla tatmin edici fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. MediaTek’in Helio G80 işlemcisiyle sunulan cihaz, oyun yönünden de başarılı bir performansa sahip.
Listenin tasarım yıldızı: TCL 10 Plus
Fiyatı 4.000 TL’den, 2.500 TL’ye kadar gerileyen TCL 10 Plus’ın öne çıkan özellikleri:
- Tasarımı (kavisli ekran, sıra dışı kamera dizilimi, kamera çıkıntısı olmaması vs.)
- AMOLED ekran ve bu ekrandaki panel kalitesi
- TCL UI arayüzü, bu arayüzdeki akıcılık ve kullanım kolaylığı
- Bunların yanı sıra ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, aptX desteği gibi kendi fiyat segmentinde pek rastlamadığımız özellikler sunabilmesi.
Kullanımı zevkli ve şık bir telefon isteyenler için iyi bir seçenek.
Realme 7, yüksek performanslı Helio G95 işlemciyle öne çıkıyor
2.850 TL fiyatla bulabildiğiniz realme 7, başta işlemcisi olmak üzere kullanıcılara cazip özellikler sunuyor. Bunlar:
- Mediatek Helio G95 işlemci
- 90 Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD ekran
- 5.000 mAh batarya
- 30W hızlı şarj
Bu yıl adından en çok söz ettiren cihazlardan biri: Redmi Note 9 Pro
Şüphesiz bu yıl en çok konuşulan akıllı telefonlardan biri Redmi Note 9 Pro oldu. Redmi Note 9 Pro, 64 MP kamerası ve 6.67 inçlik büyük ekranı ve Snapdragon 720G işlemcisiyle; içerik tüketmeyi ve oyun oynamayı seven kullanıcılar için öne çıkıyor. Fakat biz, bu cihazın 64 GB olan versiyonunu öneriyoruz çünkü 128 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon, 3.000 TL’nin üstünde satılıyor. Haliyle 3.000 TL’nin üstüne çıkınca da; Poco X3 NFC gibi seçenekler öne çıkıyor ve Redmi Note 9 Pro, fiyat anlamında cazibesini yitirebiliyor. Yanda bulunan parmak izi okuyucu sayesinde de; ergonomik şekilde ekran kilidini açmanıza izin veriyor.
Listemizin son cihazı: Huawei P40 Lite
Kirin 810 işlemciye sahip olan Huawei P40 Lite, 48 MP kamerasıyla, listenin en güzel fotoğraf çeken cihazı. Eğer işlemci performansı ve kamera kalitesi sizin için önemliyse, Huawei P40 Lite’ı tercih edebilirsiniz. Ayrıca cihazda 40W hızlı şarj sunulması da bu segmentte öne çıkmasını sağlıyor. Batarya optimizasyonu yönünden çok başarılı performans sergileyebilen P40 Lite, Ersin Abi’nin yaptığı pil testinde de 19 saate varan ekran kullanım süresi verebildi.
Genel
Volkswagen elektrikli mobil şarj prototip robotunun videosu yayınlandı
Volkswagen, elektrikli mobil şarj robotu prototipinin pratikte nasıl çalışacağını anlatan bir video yayınladı. Gerçek hayatta ilk kez görüntülenen bu cihazlar özellikle sevimli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
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Volkswagen mobil şarj robotuyla karşımızda
Yayınladığı video ile elektrikli şarj robotunun gerçek hayatta nasıl çalışacağı hakkında bizleri bilgilendiren Volkswagen piyasaya sürülüş tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Şirketin elektrikli araç konseptleri üzerine çalışmalar yaptığı zaten biliniyordu. Hatta resmi sitesinde bununla ilgili ayrı bir bölüm bile açılmış durumda.
Yayınlanan video Volkswagen’in önümüzdeki birkaç yıl içinde şarj altyapısını genişleteceğini düşündüğü vizyoner şarj konseptlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yer altı otoparkları gibi sınırlı park alanlarında araçların otonom olarak şarj edilmesi bu aletlerin başlıca görevleri arasında bulunuyor. Otonom cihazların çalışması bir uygulama vasıtasıyla gerçekleşebilir ya da araba-cihaz etkileşimi ile sağlanabilir. Cihaz şarj edilecek aracı bağımsız olarak yönlendirir ve onunla iletişim kurar. Bu iletişim, şarj soket kapağını kaldırıp fişi takıp çıkarmayı da içinde bulunduran bir iletişimdir.
İlk bakışta şarj cihazlarının tüm elektrikli araçlar için tasarlandığı düşünülse de Volkswagen modelleriyle çalışması düşünülerek tasarlandığı oldukça açık. Bu şarj işleminin herhangi bir ücret gerektirmemesi bekleniyor. Ancak özellikle Tesla’nın otonom sürüş için abonelik sistemi getirmesiyle yeni sistemlerin ücretli çalışmamasını beklemek gerçeklikten uzaklaşmak olabilir.
2021 başlarında şarj istasyonlarının artmasıyla kullanımı da yaygınlaşacak olan elektrikli araçlar için otonom şarj istasyonları ne zaman piyasaya sürülür net değil. Volkswagen’in konsept olarak paylaştığı bu tasarım diğer markalara örnek olabilir ve beklediğimizden daha erken sürede kullanıma sunulabilir.
İnceleme
TECNO CAMON 16 PREMIER | Kamera canavarı telefon!
Tecno Camon 16 Premier incelemesiyle karşınızdayız. Mart ayından bu yana ülkemizde farklı modelleri satışta olan Tecno Mobile’ın kamera odaklı telefonu Camon 16 Premier, şaşırtıcı derecede iyi fotoğraf ve video sonuçları vermeyi başardı.
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TECNO CAMON 16 PREMIER | Kamera canavarı telefon!
Camon 16 Premier Fotoğraf/Video örneklerine göz atmak için bıraktığımız Drive linkine tıklayabilirsiniz; http://hwp.to/Camon16Premier
Geniş ekran ve iyi kamera isteyenler için ideal bir telefon konumunda olan Camon 16 Premier, 6,9 inç boyutunda Full HD+ bir ekran ile geliyor. Bu ekranda 90 Hz tazeleme hızı sunan telefon, akıcı ve içerik tüketimi için geniş bir ekran kullanmış. HDR10+ desteği olması sayesinde Netflix, Prime Video, Blu TV, Puhu TV ve MUBI gibi platformlardan yapacağınız içerik tüketiminde keyif alacaksınız.
Gücünü MediaTek Helio G90T oyun odaklı işlemci, 8 GB bellek ve 128 GB artırılabilir bir depolama alanı ile sunan cihaz, 4500 mAh bataryasında da 33 Watt hızlı şarj desteği sağlıyor.
Kamera canavarı!
Tam bir kamera canavarı olan ve inovasyon ödülleri alan Camon 16 Premier, 64 MP ana kamerası, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP dedike video lensi barındırıyor. Dörtlü flaşı ile geceleri de rahat çekim yapabilmek mümkün. Önde ise 48 MP değerinde bir lens kullanan cihaz, kendi rakiplerinin arka kamera performansını ön kamera ile rahat rahat yapabiliyor. 8 MP geniş açılı lens de ön kamerada yardımcı olan bir diğer etmen.
9.1 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan cihaz, büyük yapısına rağmen incelik ve ağırlık konusunu güzel ayarlamış. Ağırlık dengesi de cihaz için oldukça yeterli.
Güvenlik de ön planda
Tecno Camon 16 Premier, güvenlik konusunda da hem parmak izi okuma hem de ön kamera ile yüz tanıma özelliğini kullanıyor. Pandemi sürecinde yüz tanıma pek işlevsel olmasa da güç tuşuna entegre bir parmak izi okuma olması önemli bir artı. Böylece cihazı saniye bile geçmeden açabiliyorsunuz.
Genel olarak baktığımızda cihazın, geniş ekran, performans ve fiyat/performans cihazları arasında çok iyi bir kamera deneyimi arayanlar için tercih edilebilecek bir model haline gelmiş. Camon 16 Premier ile çekilen fotoğraflara da aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
İnceleme
RGB OYUNCU HOPARLÖRÜ! | SOAIY SH39 incelemesi
Üzerinde 2+2 ses sistemi bulunan ve mekanik tuşlarıyla oyunculara yönelik bir ürün olan SOAIY SH39 incelemesi ile karşınızdayız.
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SOAIY SH39, alışılmışın dışında bir yapıya sahip
Dilşah’ın deneyimleyip anlattığı ürün, beyaz ve siyah renk seçeneğine sahip. Üzerindeki LED ekranından saat ve mod bilgilerini alabileceğiniz cihaz, Bluetooth 5.0 teknolojisi ile akıllı cihazlarınıza kablosuz hoparlör olarak bağlanabiliyor.
SD kart, USB ve aux gibi seçenekler ile bağlantı kurabileceğiniz üründe dahili FM radyo da bulunuyor. Aynı zamanda ürünün standart, oyun ve saat versiyonu da Bangggood’da bulunuyor. 1800R kavisli yapıda gelen SOAIY SH39, 6 Watt güç üreten hoparlörlere sahip. Aynı zamanda üzerindeki ekrandan saat bilgisini görebilir, iki farklı alarm kurulumu da yapabilirsiniz. Dahili 4000 mAh bataryası ise yaklaşık bir saatlik kablosuz olarak kullanım deneyimi sağlarken, 5V şarj girişi ile sürekli kullanmanız da mümkün.
Ürünün Çince geldiğini hatırlatalım. Çoğumuzun Çince bilmediğini de hesaba katarsak; birçok kişi ürünün uluslararası sürümüne geçmek isteyecektir diye tahmin ediyoruz. Uluslararası sürüme ise, aşağıdaki yönergeleri takip ederek geçebilirsiniz.
SOAIY SH39 versiyon değiştirme:
1) UPDATA.RAR klasörünü çıkartıp SD kartınızdaki ana klasöre atın.
2) SH39’u açtıktan sonra SD kartı takarsanız otomatik olarak güncellenmeye başlayacaktır.
3) Yaklaşık 3 dakika sonrasında üç bip sesi ve ışıkların yanıp söndüğünü gördüğünüzde versiyon güncellenmiş olacak.
4) Artık SD kartı çıkartabilirsiniz.
Dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Ürünü satın almak için ise, buraya tıklayabilirsiniz.
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