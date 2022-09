2K Games, bilgisayar korsanlarının şirketin yardım masasına sızmayı başardığı bir siber saldırının kurbanı oldu. Kötü amaçlı yazılım içeren e-postaların daha sonra yardım masası hesabı üzerinden oyunculara gönderildiği iddia edildi.

Şirkete göre siber saldırı 20 Eylül’de gerçekleşti ve ardından 2K yardım masası adına oyunculara sözde yeni 2K Launcher’a bir bağlantı içeren e-postalar gönderildi. Sonuç olarak, yardım masası şimdilik kapattı. Bu nedenle yardım masasından gelen tüm yeni e-postalar sahte olarak kabul ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla, siber saldırıda hiçbir kullanıcı verisi ele geçirilmedi; sadece güvenliği ihlal edilmiş bir yardım masası hesabını içeriyor gibi görünüyor.

Hey folks, please read an important message from our Customer Support team. Thank you. pic.twitter.com/yKI18eL7mY

