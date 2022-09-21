DigiTimes‘ın çip üreticileri ve denetim laboratuvarlarına dayandırdığı yeni bir rapora göre, yeni Wi-Fi 7 (802.11be) kablosuz standardıyla uyumlu ilk akıllı telefonlar 2024’ün ikinci yarısında tanıtılacak. Bu, ilk uyumlu dizüstü bilgisayarların Intel tarafından 2024 gibi erken bir tarihte piyasaya sürüleceğine dair daha önceki raporları doğruluyor.

Ayrıca Samsung tarihsel olarak bu yeni standardı destekleyen ilk üretici, bu da onu kullanacak ilk akıllı telefonların Galaxy S24 olabileceği anlamına geliyor, ancak bunlar 2024’ün başlarında biraz erken gelebilir. Bu nedenle Galaxy S25’lerin bu yeni teknolojiyle uyumlu olabilir.

Wi-Fi 7 akıllı telefonların hızını artıracak

Daha önce Wi-Fi Alliance standardı duyurduğunda, yakında çıkacak olan Wi-Fi 7, 320MHz kanalları kullanacak ve Wi-Fi 6’dan 2,4 kata kadar daha yüksek hızlar sunmak için 4K karesel genlik modülasyonu (QAM) teknolojisini destekleyecek. Şu anda en yeni üst düzey cihazlarda bulunan Wi-Fi 6E, bu nedenle yalnızca bir geçiş standardı olacaktır.

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Wi-Fi Alliance, yeni nesil Wi-Fi 7’nin aynı sayıda 6E Wi-Fi bandı ile 4K ve 8K video akışını, AR/VR deneyimlerini ve daha fazlasını desteklemek için gecikme süresini daha da azaltacağını söylüyor. Wi-Fi 7’nin ayrıca en az 30 Gbps ve muhtemelen 40 Gbps teorik veri hızları sunması bekleniyor.

Wi-Fi 6 9,6 Gbps‘ye kadar hız sunarken Wi-Fi 5 en fazla 3,5 Gbps hız sunabildiğinden bu önemli bir hız artışıdır. Akıllı telefonlar sadece birkaç yıl içinde hızla uyumlu hale gelecek olsa da, uyumlu yönlendiricilerin piyasaya çıkması ve ardından operatörlerin bunu daha geniş bir kitleye ulaştırmak için kendi cihazlarını güncellemesi de gerekecek.

Apple’ın Wi-Fi 7’yi ne zaman destekleyeceği henüz belli değil, ancak Apple’ın 2019’dan beri mevcut olan Wi-Fi 6E’yi bile benimsemediğini belirtmek gerekir. Bu nedenle Android rakiplerinin bu alanda her zaman bir adım önde olması bekleniyor.