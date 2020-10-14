296 beygirlik 2021 VW Golf GTI Clubsport duyuruldu!

Her geçen gün büyüyen hot hatch segmentinin kurucularından VW Golf GTI, biraz daha performanslı bir modele daha kavuştu. Karşınızda VW Golf GTI Clubsport.

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Standart Golf GTI modelindeki 2.0 litrelik turbolu dört silindirli motor, 242 beygir güç ve 370 Nm torka sahip. Fakat Hyundai i30 N gibi modellerin (275 beygir güç ve 353 Nm tork) piyasaya sürülmesiyle, Golf GTI’ın eli biraz güçsüz kalmıştı. VW Golf GTI Clubsport ise sahip olduğu 296 beygir güç ve 400 Nm tork değerleriyle oldukça dişli bir rakip konumunda.

VW Golf GTI Clubsport’ta standart Golf GTI motorundan farklı olarak yeni bir Continental turbo ve özel ayarlanmış bir ECU yazılımı bulunuyor. Yedi ileri çift kavramalı şanzıman ile gücünü ön tekerleklerine aktaran aracın, normal GTI’dan daha kısa vites oranlarına sahip olduğu söyleniyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyenin altında tamamlayan aracın maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı.

VW Golf GTI Clubsport’un tasarımı ve diğer teknik detayları

Aracın tasarımına baktığımızda yeni ön splitter, 19 inç jantlar ve yere basma kuvvetini arttıran iki parçalı bir bagaj üstü spoyler dikkat çekiyor. Yan eteklere eklenen siyah detaylar ile standart GTI’dan ayrılan GTI Clubsport’un kabindeki farklılıklar ise yeni döşemelerle sınırlı kalmış.

VW Golf GTI Clubsport, standart GTI’daki elektronik XDS sistemi yerine, VAQ elektromekanik kilitli ön diferansiyel sistemine sahip. Bu yeni diferansiyel, sürüş modu seçimlerine göre farklı karakterlere bürünebiliyor. Diğer farklılıklar arasında ön tekerleklerin arttırılmış kamber açısı, arkada yeni bir kontrol kolu, yeni tekerlek bağlantıları, özel amortisör yatakları ve yeni ayarlara sahip yaylar bulunuyor.

Aracın Dinamik Şasi Kontrolü (DCC) sisteminde, Sport modunun üzerinde yer alan, Nürburgring Pisti’ne özel bir mod da yer alıyor. VW Golf GTI Clubsport’un frenleri, çift pistonlu fren kaliperleriyle güçlendirilmiş. Aracın ABS ve denge kontrol sistemlerine, frenleme performansı ve araç dengesini iyileştirmek adına kayma eşikleri artacak şekilde ince ayarlar yapılmış.

Kaynak: Carscoops, motor1.com