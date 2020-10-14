Genel
296 beygirlik 2021 VW Golf GTI Clubsport duyuruldu!
Her geçen gün büyüyen hot hatch segmentinin kurucularından VW Golf GTI, biraz daha performanslı bir modele daha kavuştu. Karşınızda VW Golf GTI Clubsport.
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Standart Golf GTI modelindeki 2.0 litrelik turbolu dört silindirli motor, 242 beygir güç ve 370 Nm torka sahip. Fakat Hyundai i30 N gibi modellerin (275 beygir güç ve 353 Nm tork) piyasaya sürülmesiyle, Golf GTI’ın eli biraz güçsüz kalmıştı. VW Golf GTI Clubsport ise sahip olduğu 296 beygir güç ve 400 Nm tork değerleriyle oldukça dişli bir rakip konumunda.
VW Golf GTI Clubsport’ta standart Golf GTI motorundan farklı olarak yeni bir Continental turbo ve özel ayarlanmış bir ECU yazılımı bulunuyor. Yedi ileri çift kavramalı şanzıman ile gücünü ön tekerleklerine aktaran aracın, normal GTI’dan daha kısa vites oranlarına sahip olduğu söyleniyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyenin altında tamamlayan aracın maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı.
VW Golf GTI Clubsport’un tasarımı ve diğer teknik detayları
Aracın tasarımına baktığımızda yeni ön splitter, 19 inç jantlar ve yere basma kuvvetini arttıran iki parçalı bir bagaj üstü spoyler dikkat çekiyor. Yan eteklere eklenen siyah detaylar ile standart GTI’dan ayrılan GTI Clubsport’un kabindeki farklılıklar ise yeni döşemelerle sınırlı kalmış.
VW Golf GTI Clubsport, standart GTI’daki elektronik XDS sistemi yerine, VAQ elektromekanik kilitli ön diferansiyel sistemine sahip. Bu yeni diferansiyel, sürüş modu seçimlerine göre farklı karakterlere bürünebiliyor. Diğer farklılıklar arasında ön tekerleklerin arttırılmış kamber açısı, arkada yeni bir kontrol kolu, yeni tekerlek bağlantıları, özel amortisör yatakları ve yeni ayarlara sahip yaylar bulunuyor.
Aracın Dinamik Şasi Kontrolü (DCC) sisteminde, Sport modunun üzerinde yer alan, Nürburgring Pisti’ne özel bir mod da yer alıyor. VW Golf GTI Clubsport’un frenleri, çift pistonlu fren kaliperleriyle güçlendirilmiş. Aracın ABS ve denge kontrol sistemlerine, frenleme performansı ve araç dengesini iyileştirmek adına kayma eşikleri artacak şekilde ince ayarlar yapılmış.
Kaynak: Carscoops, motor1.com
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Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Apple
Snapchat, iPhone 12 Pro serisinin LiDAR sensöründen faydalanmak istiyor
Snapchat tarafından 13 Ekim tarihinde yapılan duyuruda, iPhone 12 Pro modellerinde bulunan LiDAR sensöründen yararlanacak ilk üçüncü parti geliştiricilerden biri olacakları açıklandı.
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Snapchat, LiDAR sensörünü kullanan ilk üçüncü parti uygulama olabilir
İlk olarak iPad Pro serisi ile birlikte tanıtılan LiDAR sensörü, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) ve fotoğraf yetenekleri paketi sunuyor. Apple, düşük ışık koşullarında altı kat daha hızlı bir şekilde otomatik netleme sağlanabildiğini belirtiyor.
Yeni makine öğrenme yetenekleri ve Apple’ın AR özellikleri ile birleşen LiDAR sensörü, üçüncü parti geliştiricilerin de AR deneyimlerini önemli ölçüde geliştirecek. Üçüncü parti geliştiricilerden ilki Snapchat olacak gibi görünüyor. Şirket, 13 Ekim tarihinde paylaştığı bir duyuruda, iPhone 12 Pro serisi için LiDAR sensörü ile senkronize olarak çalışabilen bir özelliği tanıtmayı planladıklarını duyurdu.
Apple, ‘Hi, Speed’ etkinliğinde yeni Snapchat özelliklerinin bir ön izlemesini halihazırda sunmuş durumda. Aşağıdaki videonun ‘59:41’ bölümünde söz konusu özellik ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.
LiDAR sensörünü ana hatlarıyla anlatmak gerekirse; ölçme işlemi için lazer veya ışık kullanan bir uzaktan algılama sistemi olarak özetlenebilir. Günümüz teknoloji trendlerinden olan sürücüsüz araçlarda da yine LiDAR sistemi kullanılıyor. LiDAR sensörü ile daha hızlı ve daha doğru bir AR ile beraber, Apple’ın ARKit özelliğini daha yaratıcı şekillerde kullanılması için yeni imkanlar sunması bekleniyor. ARKit; Apple’ın iOS’daki yazılım geliştiricilerin daha iyi, daha sürükleyici ve daha gerçekçi bir AR deneyimi sağlamaları için AR araçlarını kullanmalarına olanak sağlayan bir teknoloji.
LiDAR sensörlü iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri sırasıyla 999 dolar ve 1099 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
Apple
iPhone 12 mini ve iPhone 12 tanıtıldı!
Apple, bir süredir beklenen iPhone 12 serisini bugün düzenlediği online etkinlikte nihayet resmi olarak duyurdu. Serinin giriş versiyonu olarak mini modeli ön plana çıkarken, her iki telefon da benzer özellikler barındırıyor.
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Karşınızda iPhone 12 mini: Daha küçük ekran, aynı performans!
İddia edildiği gibi aileye bu yıl eklenen mini versiyonu, güncel iPhone tasarımını daha küçük bir gövde yapısıyla sunuyor. Bu sayede iPhone SE gibi büyük ekran çerçevelerine bağımlılık bir anlamda sona erdirilmiş oldu. İki telefonu birbirinden ayıran tek detay ekran boyutları oluyor. 12 mini’de 5.4 inç boyutunda Full HD+ Super Retina XDR ekran kullanılırken, düz versiyonda ise aynı ekranın 6.1 inçlik versiyonu tercih edilmiş. Ayrıca OLED panelin 1200 nit maksimum parlaklık, HDR10 ve Dolby Vision teknolojilerini barındırdığını belirtelim.
iPhone 12 serisinin gücünü aldığı Apple A14 Bionic işlemciyi daha önce yeni nesil iPad Air modelinde görmüştük. 5 nm üretim mimarisinde geliştirilen işlemci, 2’si yüksek performans olmak üzere toplam 6 çekirdek barındırıyor. Aynı zamanda dahili 5G modem, 4 grafik çekirdeği ve 16 Neural Engine çekirdeği de işlemcinin gücüne güç katıyor. İki telefonda da 64, 128 ve 256 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği sunuluyor.
Telefonların kamera tarafında ise iPhone 11’e kıyasla önemli sayılabilecek bir güncelleme bulunmuyor. 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera kurulumu korunurken, arka kameranın f/1.6 diyafram aralığı dikkat çekiyor. Bu noktada Apple da tıpkı Google gibi yazılımsal desteğine güveniyor. Gece modu özelliği geliştirilirken; artık ön kamera, ultra geniş açı ve hızlandırılmış çekim modlarında da bu özellik bulunuyor. iPhone 12 ve mini’nin video cephesinde de maksimum 4K/60 FPS video kayıt desteği korunurken, yenilik olarak ProRAW ve 10-bit HDR çekim özellikleri lanse ediliyor. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ve 4K/60 FPS video kayıt desteğiyle zenginleştiriliyor.
Sürpriz değil: Artık kutu içeriğinde şarj aleti ve kulaklık yok!
Apple, bir klasik olarak lansmanda batarya kapasitesiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak cihazların 17 saate kadar video oynatabildiği ve 65 saate kadar müzik çalabildiği belirtiliyor. Kutudan tahmin edildiği üzere sadece USB-C Lightning tipi kablo çıkarken, şarj aleti ve kulaklık ise kutu içeriğinden çıkartılmış. Apple bu adım ile karbon emisyonunu 2 milyon metrik ton azalttıklarını iddia ediyor. Kullanıcılar, kutu içeriğinden çıkarılan şarj adaptörünün yerine 20W’a kadar uyumlu herhangi bir şarj aleti kullanabilecek. Ayrıca MagSafe şarj platformu sayesinde 15W kablosuz hızlı şarj desteği de yer alıyor.
Siyah, beyaz, lacivert, yeşil ve kırmızı (Product RED) renk seçeneğine sahip olan iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Telefonların fiyatları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.
- iPhone 12 mini 64 GB: 699 dolar
- iPhone 12 mini 128 GB: 749 dolar
- iPhone 12 mini 256 GB: 799 dolar
- iPhone 12 64 GB: 799 dolar
- iPhone 12 128 GB: 849 dolar
- iPhone 12 256 GB: 899 dolar