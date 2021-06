2500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)

General Mobile denilince aklımıza ilk gelen telefonlardan birisi GM9 Pro. Çünkü General Mobile tarafında en çok sevilen modellerin başında kuşkusuz GM9 Pro geliyor. Biz de bu en sevilen telefonu GM’nin çiçeği burnunda telefonu GM21 Pro ile kıyasladık.

General Mobile 2021 model akıllı telefonlarını duyurdu. Bu 2021 model aile üç telefondan oluşuyor; GM21, GM21 Plus, GM21 Pro. Takdir edebileceğiniz gibi bu ailenin en güçlüsü GM21 Pro. General Mobile bu telefonuyla orta seviyede etkili olmak istediği çok net. Bu yüzden de sunduğu teknik özellikler konusunda da aynı seviyede olan rakipleriyle yarışması çok doğal.

Ancak videomuzda söz konusu olan iki telefon da General Mobile markası altında olan telefonlar. Bir tarafta General Mobile’ın en sevileni GM 9 Pro bir yanda da 2021 GM ailesinin en güçlüsü GM21 Pro. General Mobile’ın belki de en çok satan ve zamanında çok satılıp General Mobile isminin daha fazla duyulmasına yardımcı olan GM 9 Pro sunduğu özellikler bakımından da doyurucu özelliklere sahipti. AMOLED ekran, stereo hoparlör, 3800mAh büyülüğünde pil ve 15W’lık hızlı şarj bunlardan birkaçı.

Ancak yeni çıkan GM21 içerisindeki MediaTek Helio G90 işlemcisi 6GB RAM ve 128GB hafızası ile performans konusunda kullanıcılara göz kırpıyor. 6.67 inçlik görece büyük sayılan ekranı sayesinde içerikler de o derece keyifli hale geliyor. GM9 Pro da bulunan AMOLED ekrandan sonra GM21 Pro ekranının büyüklüğü iyi gelse de IPS LCD olması bir tık üzüyor dersek yanlış olmaz. Renkler konusunda GM9 Pro daha kontrastlı görüntüler verirken GM21 Pro gerçeğe daha yakın sonuçlar veriyor. Ancak iş siyahları ekrana vermeye gelince GM9 Pro farkını ortaya koyuyor. AMOLED olması sebebiyle siyah ekranda ledleri çalıştırmayarak ekrana tam siyah görüntüler verebiliyor.

General Mobile GM9 Pro kamera konusunda zamanın en iyi kameralarında birisiydi. Hatta GM9 Pro, bağımsız test kuruluşlarından dxOmark’ta teste girip 90 puan almayı başarmıştı. Ancak karşısında yeni jenerasyon bir telefon bulunuyor ve GM21 Pro kamera tarafında GM9 Pro’dan çok daha iyi sonuçlar çıkarıyor. GM’nin en sevilen telefonu GM9 Pro’dan daha üstte bir performans sergilemesi beklenen bir sonuç olsa da GM’nin bu şekilde kamera tarafında gelişme göstermesi iyi bir hareket olmuş.

Pil tarafında ise fark daha da açılıyor. GM21 Pro 5000mAh pili ile GM9 Pro’un 3800mAh büyüklüğündeki pilden çok daha iyi gidiyor. Fiziksel farkının gerçek kullanımına da bu derece somut olarak fark ettiğini de görebiliyorsunuz. Ancak ortak oldukları bir nokta var ki o da şarj olma hızları. 15W hızlı şarj destekli bu iki telefondan kötü olanı tabiki de GM21 Pro oluyor. 5000mAh büyülüğündeki pili doldurmak yaklaşık 2 saat sürüyor. Yeni nesil bir telefonda en azından 30W ve üstü değerler olması gerekirdi diye düşünüyoruz. Zamanında GM9 Pro da 15W hızlı şarj aleti için yeterli gözükse de günümüzde maalesef ki yeterli değil.

General Mobile’ın kanayan yarası güncelleme konusudur. GM9 Pro çıktığı zamanlarda Android One projesi içerisinde bulunan bir telefondu. Google tarafında verilen güncellemelerinin ilk olarak Google telefonları ve Android One projesi kapsamında olan telefonlara geleceği sözü vardı ancak bu sözü General Mobile tutamadı. Hal böyle olunca da Android 8.1 ile çıkan GM9 Pro, Andorid 9 aldıktan sonra yüzüstü bırakıldı. Bu hareketi sonrasında kullanıcılar tarafından tepki çeken GM, Android One projesinden ayrıldı. Şimdi ise GM21 Pro Andorid 11 ile satışa sunuldu ve kendi arayüzünü kullanıyor. İleriki dönemde de General Mobile markasının GM21 ailesine ne derece destek vereceği, hangi sürüme kadar güncellemeleri düzenli olarak sunacağı ise merak konusu. Umarız General Mobile bu konuda daha hassas ve istekli olur ve kazandığı kötü intibahı geri kazanır.

