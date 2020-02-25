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2500 – 3000 TL arası en iyi telefonlar 2020 (VIDEO)
2500 – 3000 TL arası en iyi telefonlar 2020 videomuzda, bu segmentte öne çıkan akıllı telefonları sıraladık. Bakalım 2500 TL ila 3000 TL arasında en iyi akıllı telefonlar neler?
2500 – 3000 TL arası en iyi telefonlar 2020
Listemizde yer alan akıllı telefonları ve özelliklerini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Bu listenin subjektif bir liste olduğunu ve fiyat performans başta olmak üzere birçok kriter gözetilerek bizim tarafımızdan seçildiğini lütfen unutmayın. Ayrıca listeyi oluştururken Türkiye garantisi olan fiyatları baz aldık. Ürünlerin fiyatları, web sitelerine veya farklı mağazalara göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca depolama kapasitelerine göre de bazen farklılıklar görebiliyoruz.
Listemizde Mi 9T, Realme XT, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi 9 Lite ve Oppo Reno 2Z modelleri yer alıyor.
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Xiaomi Mi 9T (64 GB) (2580 TL)
Tam ekran, açılır kapanır ön kamera
6.39 inç Super AMOLED ekran
Snapdragon 730
6 GB RAM – 64 GB depolama
48 MP + 8 MP + 13 MP arka kamera
4000 mAh pil
Realme XT (2599 TL)
Corning Gorilla Glass 5 ön ve arka yüzey, yan çerçeveler plastik
6.4 inç Super AMOLED ekran, damla çentik
Snapdragon 712
8 GB RAM + 128 GB depolama
64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
4000 mAh pil
Samsung Galaxy A51 (2599 TL)
Note 10’a benzeyen, delik çentik
6.5 inç Super AMOLED ekran
Exynos 9611 işlemci
48 MP + 12 MP + 2 MP + 2 MP
6 GB RAM + 128 GB depolama
4000 mAh pil
Xiaomi Mi 9 Lite (2.750 TL)
Corning Gorilla Glass 5 ön ve arka yüzey, alüminyum yan çerçeveler
6.39 inç Super AMOLED ekran
Snapdragon 710
6 GB RAM – 64 GB depolama
48 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
4000 mAh pil
Oppo Reno2 Z (3010 TL)
MediaTek Helio G90
Tam ekran, açılır kapanır ön kamera
6.53 inç Super AMOLED ekran
8 GB RAM + 128 GB depolama
48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
4000 mAh pil
İnceleme
Buzdolabında yeni teknolojiler neler? LG’nin çözümlerine baktık!
Hayatımızda önemli bir yer olan buzdolapları, tabii ki her üründe olduğu gibi teknolojiyle birlikte gelişiyor ve değişiyor. Peki günümüzün yeni buzdolaplarında, insanların hayatını kolaylaştırmak için hangi teknolojiler kullanılıyor? Bu videomuzda, LG’nin modellerinde yer alan teknolojilere yakından baktık.
LG buzdolaplarında yer alan özellikler neler?
Geleneksel buzdolaplarında, arka bölümdeki yiyeceklerin çok soğuk, ön kısımdaki içeceklerin ise ılık olması ile karşılaşabiliyoruz. LG Door cooking teknolojisi ise, buzdolabının her noktasını aynı oranda soğutarak sıcaklık farkını en aza indiriyor ve hem yiyeceklerini hem içecekleriniz aynı oranda soğuk tutuluyor. Eşit soğutma aynı zamanda sebze ve meyvelerinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.
Kimi zaman marketten bir içecek alıyoruz ve bunun çok hızlı bir şekilde soğutukmasını istiyoruz. Burada LG’nin kapı soğutma çözümü sayesinde geleneksel soğutma çözümlerine oranla %35 daha hızlı bir soğutma sağlanıyor.
4 kişilik bir aile günde ortalama 66 kez buzdolabının kapağını açıyor. Bu da doğal olarak ısı kaybına yol açıyor. LG’nin bu konudaki kapıdan kapıya özelliği ise buzdolabının tümünü açmanıza gerek olmadan istediğinize ulaşma imkanı veriyor ve böylece sıcaklık kaybını önlüyor.
Buzlukta duran balık ve et gibi ürünler için hepimiz bir buz çözme derdi ile karşı karşıyayız. Ancak yeni nesil LG buzdolabında yer alan 0 derece bölgesi, etinizi veya balığınızı ideal sıcaklıkta tutarak buz çözmenize gerek kalmadan hemen pişirebilmenize olanak tanıyor. Bunun için tek yapmanız gereken o akşam pişireceğiniz balığınızı veya etinizi, buzluktan çıkararak 0 derece bölgesine yerleştirmeniz. Akşam eve geldiğinizde, yiyeceğinizin çözülmesini beklemeden hemen pişirmeye başlayabilirsiniz.
Bir otomobil için motor ne kadar önemliyse bozdolabı için de kompresör o kadar önemli bir bileşen. LG burada 20 yıl ömürlü ve %25 oranında daha az gürültü sunan çözümüyle öne çıkıyor.
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Honor V30 Pro 5G ve MagicBook 14 elimizde!
Honor V30 Pro 5G ve MagicBook 14 modelleri, bugün gerçekleştirilen lansman ile Avrupa pazarı için tanıtıldı. Biz de kısa süreliğine elde etme imkanı bulduğumuz bu iki cihaz için, bu videoda bir kutu açılışı ve ön inceleme içeriği hazırladık. Bakalım Honor V30 Pro 5G ve MagicBook 14 modelleri neler sunuyor?
Honor V30 Pro 5G neler sunuyor?
Öncelikle telefonun henüz Türkiye’de satılıp satılmayacağı kesin değil. Ayrıca Huawei’den bildiğimiz üzere bu cihazda da Google servisleri ön yüklü şekilde gelmiyor.
Telefonun tasarımına baktığımızda iki farklı mavi renk seçeneğiyle birlikte siyah ve turuncu renklerinin de olduğunu görüyoruz. Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı modelde parmak izi sensörü hemen yan tarafta konumlandırılmış. Ayrıca kamera çıkıntısının da bir hayli kabarık olduğunu belirtmekte fayda var. Ön tarafta ise çift ön kamera deliği dışında neredeyse tamamı ekran ile kaplı bir tasarım görüyoruz.
Gücünü Kirin 990 işlemcisinden alan telefonda 5G desteğiyle birlikte 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı desteği sunuluyor. Arka tarafta F/1.6 diyafram değerine sahip ve OIS desteğiyle gelen ana kamera yer alıyor. Ayrıca yine OIS destekli 12 MP ultra geniş açı ve 3x optik zoom yapabilen 8 MP telefoto kamerası da yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP ana selfie kamerasına 8 MP ultra geniş açı ikinci kamera eşlik ediyor.
Son olarak 4100 mAh pille gelen telefonda 40W kablolu, 27W kablosuz şarj ve tersine şarj desteği yer alıyor.
Honor MagicBook 14 özellikleri
Adından da anlayabileceğiniz gibi ofisimize ulaşan model 14 inç ekran sunan model. Ayrıca aynı modelin bir de 15 inç ekran sunan varyasyonu bulunuyor.
Tamamen alüminyum kasayla gelen dizüstü bilgisayarda 1.38 kg ağırlık yer alıyor. Güç tuşuna entegre parmak izi sunan modelin touchpad yüzeyi de bir hayli geniş. Ayrıca kamera, klavyeye gizlenmiş şekilde karşımıza çıkıyor. 14 inçlik ekran Full HD+ çözünürlük sunarken, %84 oranında bir ekran kasa oranıyla karşılaşıyoruz.
Dizüstü bilgisayarında AMD Ryzen 5 3500U işlemci, 8 GB DDR4 çift kanal RAM, 256 GB veya 512 GB PCIe NVME SSD yer alıyor. 56 Wh batarya ile şirketin iddiasına göre 9.5 saat Full HD video izlenebiliyor. Ayrıca 65W şarj adaptörüyle 30 dakikada %46 oranında şarj mümkün.
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Çıkmadan zam geldi: Galaxy S20 ailesinin fiyat değişimini konuştuk
Galaxy S20 ailesi, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuş ve ürünlerin Türkiye fiyatları da açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Samsung, daha telefonlar çıkmadan Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra ve Z Flip modellerinde önemli derecede zam yaptı. Galaxy S20 ve S20 Ultra modellerine 500 TL, Z Flip modeline ise 1000 TL zam geldi. İlginç bir şekilde Galaxy S20 Plus modelinin fiyatı aynı kaldı.
Peki, gelen zam hakkında ne düşünüyoruz? Sebep artan dolar kuru mu yoksa Coronavirüs kaynaklı üretimin sekteye uğraması mı? Tüm bu konuları videomuzda anlatmaya çalıştık.