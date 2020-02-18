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2000 – 2500 TL arası en iyi telefonlar 2020
2000 – 2500 TL arası en iyi telefonlar 2020 videomuzda, bu segmentte tavsiye ettiğimiz akıllı telefonlara bakıyoruz. Bakalım 2000 TL ile 2500 TL arası en iyi akıllı telefonlar hangileri?
Listeyle ilgili bilmeniz gerekenler
Bir önceki videomuzda da belirttiğimiz gibi bu liste subjektif bir liste. Yani bizim kendi bilgi ve tecrübemize göre hazırladığımız, fiyat performans odağını gözeterek seçtiğimiz akıllı telefonlardan oluşuyor. Ayrıca listede sadece Türkiye garantili cihazların olduğunu unutmayın. Bununla birlikte 2000 – 2500 tl arası en iyi telefonlar 2020 listemizde yer alan telefonların fiyatları, baktığınız yere göre değişiklik gösterebilir.
2000 – 2500 TL arası en iyi telefonlar 2020
Galaxy M30S (1900 TL) – Geçen videoya düzeltme
6.4 inç Super AMOLED 1080p ekran
Exynos 9611 işlemci
6000 mAH pil
Oppo A9 2020 (2020 TL)
* Plastik arka yüzey ve yan çerçeveler
* Snapdragon 665
* 720p ekran
* 5000 mAh pil ve 48 MP + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP + 2 MP arka kamera
Samsung Galaxy M40 (2.160 TL)
* Delik çentik tasarımı %84.9 ekran
* Snapdragon 675
* 6.3 inç PLS TFT ekran
* 6 GB RAM – 128 GB depolama
* 32 MP + 8 MP geniş açı + 5 MP derinlik
* 3500 mAh batarya + 15W hızlı şarj
Honor Play (2.195 TL)
* Metal tasarım
* Kirin 970
* 4 GB RAM + 64 GB depolama
* 16 MP + 2 MP arka kamera
* 3750 mAh pil
Meizu 16TH (2.199 TL)
* 6 inç, ince çerçeveli ekran
* Ekrandan parmak izi
* Snapdragon 845
* 6 GB RAM + 64 GB depolama
* 20 MP + 12 MP kamera
* 3010 mAh pil ve güncelleme eksi noktalar
Redmi Note 8 Pro (2.230 TL)
* 6.53 inç damla çentik tasarımı
* Plastik yan çerçeveler cam ön ve arka yüzey
* MediaTek Helio G90T işlemci
* 6 GB RAM + 64 GB depolama
* 64 MP + 8 MP + 2 MP +2 MP arka kamera
* 4500 mAh pil
Tam ekran isteyenlere
Vestel Venus Z40 (2.300 TL)
* Tam ekran açılır kapanır ön kamera
* MediaTek Helio P70 işlemci
* 4 GB RAM – 128 GB depolama alanı
* 16 MP + 5 MP arka kamera
* Kablosuz şarj desteği
* 3500 mAh pil
Honor 9X (2.499 TL)
* Tam ekran açılır kapanır ön kamera
* Kirin 710F
* 4 GB RAM + 128 GB depolama
* 48 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
* 4000 mAh pil
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 6X – Sizi Yorumunuz (Ali Muhammed Köse)
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Test
Xiaomi Mi 10 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #16
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimizde yeni liderimiz Xiaomi Mi 10 Pro modelini selamlıyoruz.
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108 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen Mi 10 Pro, DxOMark’ın test merkezinde 124 puan alarak hem fotoğrafta (134) hem videoda (104) en yüksek puanları toplamayı başardı.
Peki nasıl bu kadar iyi bir puan alabildi? En yakın rakibi Huawei Mate 30 Pro ve benzer kamera yapısına sahip Mi Note 10 Pro’dan ne gibi artıları var. Bu videomuzda değerlendiriyoruz.
İyi seyirler…
Mi 10 Pro kamera özellikleri
Arka
- 108 MP, f/1.7, (ana)
- 8 MP, f/2.0, (telefoto), 10x hibrit yakınlaştırma
- 12 MP, f/2.0, (portre), 2x optik yakınlaştırma
- 20 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş)
Ön
- 20 MP, f/2.0
Video
- 8K (30 fps)
- 4K (60 fps)
- Full HD (960 fps)
- HDR
Video
LG K40s inceleme | 1150 TL’ye neler sunabiliyor?
Bugünkü videomuzda, gençlere yönelik olarak LG tarafından tasarlanan K40s modelini inceliyoruz. Bakalım, 1.150 TL seviyesinde neler sunabiliyor.
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Gençlere yönelik bir cihaz olarak karşımıza çıkan K40s modelinin ön tarafında 6.1 inç boyutlarında %80.4 ekran-gövde oranı sunan HD+ çözünürlükte IPS LCD panel bizleri karşılıyor. Bu panel’de LG, FullVision denen özel bir ekran teknolojisi kullanmış.
FullVision teknolojisi nedir?
LG’nin G6’dan beri cihazlarının olmazsa olmazı FullVision teknolojisi. Bu yeni nesil teknoloji “küçük telefon seviyorum ama ekranı geniş olsun. Hem elim yorulmasın, hem gözüm doysun diyenlerin tam aradığı şey. Aynı zamanda artık standartlaşan 19:9 görüntüleme formatı da cihazda yerini almış durumda.
LG K40s modelinin tasarım özellikleri Cihazın üst tarafında damla çentiğe yerleştirilmiş daha çok arka tarafta görmeye alıştığımız 13 MP çözünürlüğe sahip f/2.0 odak açıklığı barındıran bir kamera çözümü kullanılmış.
Üst taraftaki ekran boşluğu ise alt taraftakinden oldukça farklı. Çene kısmına nazaran bir o kadar kısa tutulmuş. Böylece bu telefonun ekranı büyük hissettiriyor diyebiliyoruz.
Telefonun arka kısmında, parlak yapıda kaygan hissiyata sahip kasa yapısı mevcut. Türkçe’de bebek mavisi diye tabir edebileceğimiz bir ton kullanılmış.
Aynı zamanda tercih edilen mavi rengi telefonun yazılım detaylarına da işlediğini görebiliyoruz. Daha çok detaya indiğimizde ise üst tarafta 13 MP çözünürlükte ana kamera ve hemen yanında 5 MP geniş açılı kamera bulunuyor.
Kullanılan flash ise tek ton olarak tercih edilmiş. Kamera kurulumunun hemen altında ortaya yerleştirilmiş parmak izi okuyucu bulunuyor. Ki bu güvenlik prosedürü hem konum itibariyle hem de işlev itibariyle hem hızlı çalışmıyor hem de bazen parmağınızı tanımıyor.
Cihazın en alt tarafında da LG’nin klasikleşmiş logosu ve sertifika bilgileri bulunuyor.
LG K40s teknik özellikleri ve kamera performansı
Şimdi sıra geldi oyun tarafına. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda Mediatek’ın Helio P22 yonga setini kullandığına şahit oluyoruz. Bu işlemci 8 çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan Cortex A53 mimarisini içerisinde barındırıyor.
Ekran kartı kısmında ise PowerVR GE8320’e yer verilmiş. Biz testlerimizi bu donanım birimiyle oyun testi gerçekleştirdik. Oyunlarımızı orta ve yüksek grafik ayarlarında oynadık. Orta ayarlarda verimli, yüksek ayarlarda da vasat bir sonuç elde ettik. LG’nin akıllısının dikkatimi çeken özelliklerden bir diğeri ise, batarya tarafı oldu. 3.500mAh bataryası ile çoğu amiral gemisine taş çıkaracak süreler verebiliyor.
Güç tasarrafu sekmesinde yer alan uzatıldı ve maksimum modları da verdiği performansı fazlasıyla katlıyor.
LG K40s modelinin fiyatı ne kadar?
LG K40s’in 04.02.2020 itibariyle 32 GB’lık versiyonunu, 1,150 TL bandından trendyol ve n11.com üzerinden alabiliyorsunuz. 64GB’lık versiyonu ise maalesef Türkiye pazarında bulunmuyor.