İnceleme
250 TL’ye AKILLI SAAT? – Haylou Solar LS05 inceleme
Haylou Solar LS05 inceleme videomuzda, uygun fiyatıyla öne çıkan akıllı saat modeline yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
- Ürünü Banggood üzerinden satın almak isterseniz: https://ban.ggood.vip/V457
- İndirim Kuponu: BGTRHY
Fiyat bilgilendirmesi
Biz ürünü Bangood üzerinden satın aldığımızda cihaz henüz TR’de satılmıyordu. Ancak 15 günde ürün TR’ye girmesine karşın elimize geçmesi onun üzerine bir 30 gün daha aldı ve o sırada ürün ülkemizde satışa çıktı. Bugün baktığımızda eğer TR’de ürünün alırsanız 250 TL ila 300 TL arasında değişen fiyatlar görüyoruz. Biz yine de Bangood linkini ve indirim kuponunu haberimize ekledik. İleride stok sorunu veya fiyat artışı gibi bir durumda alternatif olarak değerlendirmenizde fayda olabilir.
Haylou Solar LS05 inceleme
Ürün aslında bir akıllı saat form faktörüne sahip bir akıllı bileklik diyebiliriz. Tasarım konusundaki önemli artısı hem saat görünümü hem de kadranın metal malzeme kullanıyor olması. Ayrıca şirketin açıkladığı verilere göre nefes alan özel bir materyalden üretilen kayış da kullanımımız sırasında sorun yaşatmadı.
Tasarım tarafında IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı korunaklı olan model, ekran tarafında bazı sıkıntılara sahip. Bunlar ekranın çok kir tutması ve dokunmatik hassasiyetinin pek iyi olması. Ayrıca saat içerisindeki saat yüzlerinin sınırlı olması ve uygulama ile bunları arttıramıyor olmak da cihazın eksi hanesine yazdığımız bir başka konu. Bu arada cihaz hem iOS hem de Android işletim sistemli cihazlarla sorunsuzca çalışabiliyor. Bu noktada Haylou Fit isimli uygulamadan destek alıyoruz.
Cihazın yeteneklerine baktığımızda günümüzde hemen hemen tüm akıllı saat veya bilekliklerde olan dım sayma, sürekli olarak nabız ölçebilme, uyku takibi, yaktığınız kalori gibi sağlık özellikleri mevcut. Ayrıca 12 farklı spor modu, Spotify üzerinden müzik kontrolü de yapılabiliyor. Ayrıca hangi uygulamadan telefonunuza bildirim düşmesini istediğinizi yardımcı uygulamadan ayarlayabiliyorsunuz. Böylece gelen aramalar vs SMS bilgilendirmeleriyle birlikte WhatsApp, Twitter ve Facebook gibi uygulama bildirimleri de saat üzerinde görüntülenebiliyor.
Son olarak pilden söz edecek olursak cihazda 340 mAh pil yer alıyor. Bizim kullanım senaryomuzda 15 günlük bir pil ömrünü görebildik.
All-in-one
Ofis kullanıcıları için şık, ince ve güçlü AIO PC: MSI Pro 24X 10M
MSI PRO 24X 10M incelemsiyle karşınızdayız. MSI’ın ofis kullanımlarına özel geliştirdiği All In One bilgisayarı PRO 24X 10M, şık, ince ve bir o kadar da performanslı yapsıyıla göz olduruyor.
Satış linki; http://hwp.to/MSIPRO24X10M
MSI PRO 24X 10M özellikleri
Özellikle şık ve ince yapsııyla dikkat çeken MSI PRO 20X 10MM, 23,8 inç Full HD IPS ekranıyla geliyor. Intel Core i5-10210U işlemcisi ve Intel HD Graphics grafik işlem birimiyle tüm işlerinizi ve temel oyun ihtiyacınızı karşılayabilir.
Bizdeki modelde 16 GB bellek ve 256 GB M.2 SSD depolama birimiyle geliyor. Ancak depolama alanını genişletmek için cihazın sol tarafında bulunan genişletme yuvasından kolayca bir HDD eklemeniz mümkün. 2 x 2,5 W değerindeki hoparlörleri de ekstra bir hoparlöre gerek kalmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Üzerinde yeteri kadar bağlantı girişleri olan PRO 24X 10M, 2 RJ45 LAN bağlantısı ile ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilir. Biri internet diğeri de Intranet için kullanabilir olan LAN portu hem internet hem de ofis ağına bağlanmanızda kolaylık sağlıyor.
Detayları videomuzdan görebilrisiniz. İyi seyirler…
Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA İNCELEMESİ | Gerçekten “ULTRA” mı?
Samsung Galaxy Note 20 Ultra incelemesi ile karşınızdayız. Samsung’un en güncel ve en güçlü modeli olan Note 20 Ultra’nın tüm detayları bu videomuzda!
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SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA İNCELEMESİ | Gerçekten “ULTRA” mı?
Galaxy Note 20 Ultra, 6,9 inç Dinamik Amoled 2x ekranı ile geliyor. Ekranda S20 ailesinde gördüğümüz gibi FHD’de 120 Hz, QHD’de 60 Hz tazleme hızı bulunuyor. Exynos 990’dan gücünü alan cihazın Türkiye’de satılacak versiyonunda ise 8 GB bellek ve 256 GB depolama yer alıyor. MicroSD kart ile artırılabilir hafızası aynı zamanda çift sim desteği ve e-sim desteği de sağlıyor.
Cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyiler…
Akıllı Telefon
PROFESYONEL TELEFON! | Sony Xperia 1 II incelemesi
Sony Xperia 1 II incelemesinin ilk bölümü ile karşınızdayız. Türkiye’de maalesef satılmayan bu telefonun birkaç günlük deneyim sonrasındaki detaylarını aktarıyoruz.
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PROFESYONEL TELEFON! | Sony Xperia 1 II incelemesi
7,6 mm inceliginde ve 181 gram ağırlığında olan Xperia 1 II, yılın amiral gemileri arasında en ince ve en hafif telefonlarından biri konumunda. 6,5 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Sony Xperia 1 II, 4K çözünürlüğünde bir OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekran sinema formatı olan 21:9 olarak ayarlanması ile fark yaratıyor. Bu hem sosyal medya kullanımında hem de birçok dizi ve film içeriklerinde tam ekran deneyimi sunmasını sağlıyor. Ekranda ayrıca HDR 10 bit teknolojisi mevcut. DCI-P3 renk gamutunu da %100 destekliyor. Ekran 60 Hz olsa da X1 Bravia HDR motoru ile hareket bulanıklığını azaltan Sony, 90 Hz gibi akıcı bir deneyim sağlamayı başarmış.
Profesyonel kamera deneyimi!
Cihazın en önemli noktalarından biri de elbette kameraları. Üç adet 12 MP çözünürlüğünde kamera dizilimine sahip olan Sony Xperia 1 II, 24 mm ana kamerasında 1/1,7 inç büyüklüğünde Exmor RS sensör kullanıyor. 16 mm ve 70 mm geniş açı ile telefoto lensi de yer alan telefonun kamera arkasında ise Zeiss T* sensör kaplaması mevcut. Bu lenslerdeki yansımayı azaltan ve DSLR kameralara ait lenslerdeki kullanılan bir sistem idi. Böylece mobil tarafta da görüyoruz. Cihazda ayrıca 3D ToF sensör de yer alıyor. Böylece hızlı odaklama yapabilirsen saniyede 20 kare odaklamalı olarak seri çekim yapabiliyor.
Kamera tarafında bahsedilmesi gereken bir diğer önemli detay ise Camera Pro ve Photo Pro özellikleri. Çünkü bu telefonda yer alan Pro modları bir telefonda yer alabilecek en gelişmiş profesyonel modu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sony Alpha fotoğraf makinelerinin arayüzünü kullanan Photo Pro, gerçekten bir Alpha kamera kullanım hissiyatını sağlıyor. Camera Pro ise Cine Alta kamera arayüzü ile bunu sunuyor. Yani gerçek bir kamera kullanımını Photo Pro ve Camera Pro ile sağlayabilirsiniz.
4K 60 fps video kaydı alabilen telefonda OIS ve EIS birlikte kullanılan optik sabitleme sistemi de yer alıyor. OIS desteği olan ana ve telefoto lenste 5 yönlü sabitleyiciye yer verilmiş. Ön tarafta 8 MP bir lens bulunuyor. Özellikle ön kameranın sabitleme özelliğine vurgu yapmak gerek. Çünkü hiçbir başka telefonda bu kadar iddialı bir odaklama görmedik.
Donanımsal özellikler
Donanımsal detaylara geldiğimizde ise bir amiral gemisi olduğunu görüyoruz. Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, 8 GB bellek 256 GB depolama ve Micro SD kart desteğine sahip olan telefonda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği de yer alıyor.
Hi-Res Audio ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlör bulunan Sony Xperia 1 II, oldukça iyi bir hoparlör performansı sunuyor. Ahize tarzında konumlandırılan hoparlörler, oyun ya da diğer telefon deneyimi sırasında hoparlörün el ile kapatılmasının önüme geçmiş oluyor. Telefonda 3,5 mm jak girişi de korunmuş. DSEE Ultimate desteği sunan cihazda 360 Audio kullanımı da mümkün.
Bağlantı kanadında Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1 gibi tüm yeni nesil teknolojiler kullanan telefon, Tip-C USB bağlantısında USB 3.1 standardını koruyor. NFC de bir Sony klasiği olarak yerini aldığını görüyoruz. Bu bağlantı aynı zamanda HDMI ve Display Port olarak kullanılabilir ve başka bir ekrana 4K HDR görüntü aktarımı yapabilecek şekilde ayarlanmış. Oyunları ise PlayStation 4 kontrolcüsü olan DualShock 4 ile oynama imkanı da sunuyor.
Son olarak 4.000 mAh batarya ile kutudan çıkan telefon rahatlıkla bir günü geçebilecek bir kullanım ömrüne sahip iken kutudan çıkan 18 W şarj cihazı ya da kablosuz olarak şarj edilebiliyor.
Genel olarak baktığımızda Sony Xperia 1 II, Türkiye’de satılsa çok sevilecek, ancak fiyatı ile de birçok kişiyi üzecek bir cihaz olmuş. Ancak kullandığım en sevdiğim telefon da olduğunu belirtmeden geçmek istemiyorum.