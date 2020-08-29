250 TL’ye AKILLI SAAT? – Haylou Solar LS05 inceleme

Haylou Solar LS05 inceleme videomuzda, uygun fiyatıyla öne çıkan akıllı saat modeline yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

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Ürünü Banggood üzerinden satın almak isterseniz: https://ban.ggood.vip/V457

İndirim Kuponu: BGTRHY

Fiyat bilgilendirmesi

Biz ürünü Bangood üzerinden satın aldığımızda cihaz henüz TR’de satılmıyordu. Ancak 15 günde ürün TR’ye girmesine karşın elimize geçmesi onun üzerine bir 30 gün daha aldı ve o sırada ürün ülkemizde satışa çıktı. Bugün baktığımızda eğer TR’de ürünün alırsanız 250 TL ila 300 TL arasında değişen fiyatlar görüyoruz. Biz yine de Bangood linkini ve indirim kuponunu haberimize ekledik. İleride stok sorunu veya fiyat artışı gibi bir durumda alternatif olarak değerlendirmenizde fayda olabilir.

Haylou Solar LS05 inceleme

Ürün aslında bir akıllı saat form faktörüne sahip bir akıllı bileklik diyebiliriz. Tasarım konusundaki önemli artısı hem saat görünümü hem de kadranın metal malzeme kullanıyor olması. Ayrıca şirketin açıkladığı verilere göre nefes alan özel bir materyalden üretilen kayış da kullanımımız sırasında sorun yaşatmadı.

Tasarım tarafında IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı korunaklı olan model, ekran tarafında bazı sıkıntılara sahip. Bunlar ekranın çok kir tutması ve dokunmatik hassasiyetinin pek iyi olması. Ayrıca saat içerisindeki saat yüzlerinin sınırlı olması ve uygulama ile bunları arttıramıyor olmak da cihazın eksi hanesine yazdığımız bir başka konu. Bu arada cihaz hem iOS hem de Android işletim sistemli cihazlarla sorunsuzca çalışabiliyor. Bu noktada Haylou Fit isimli uygulamadan destek alıyoruz.

Cihazın yeteneklerine baktığımızda günümüzde hemen hemen tüm akıllı saat veya bilekliklerde olan dım sayma, sürekli olarak nabız ölçebilme, uyku takibi, yaktığınız kalori gibi sağlık özellikleri mevcut. Ayrıca 12 farklı spor modu, Spotify üzerinden müzik kontrolü de yapılabiliyor. Ayrıca hangi uygulamadan telefonunuza bildirim düşmesini istediğinizi yardımcı uygulamadan ayarlayabiliyorsunuz. Böylece gelen aramalar vs SMS bilgilendirmeleriyle birlikte WhatsApp, Twitter ve Facebook gibi uygulama bildirimleri de saat üzerinde görüntülenebiliyor.

Son olarak pilden söz edecek olursak cihazda 340 mAh pil yer alıyor. Bizim kullanım senaryomuzda 15 günlük bir pil ömrünü görebildik.