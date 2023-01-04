Android dünyasında hızlı şarj konusunda bu zamana kadar çok fazla sıçrama yaşandı. 100W’ın üzerine çıkılması ile 160W ve hatta 200W’ları konuşmaya başlamıştık. Ancak Realme buna son noktayı koymaya hazırlanıyor. 240W hızlı şarj teknolojisinin hızlı şarj konusunda son durağın olacağı açıklandı. Peki, neden 240W’ın üzerine çıkılamayacak?

İçindekiler 240W hızlı şarj son noktayı koyacak

240W hızlı şarj son noktayı koyacak

240W hızlı şarjdan öteye geçilememesinin nedeni, USB-C 3.1 standardının maksimum 240W (5A/48V) gücü desteklemesi gösteriliyor. Eğer telefonlar USB 3.2 teknolojisine geçiş yaparsa ki bu yakın zamanda mümkün görünmüyor, o zaman 240W’ın üzerine çıkabileceğiz.

Ancak uzun süre bu sınırlama devam edecek. Avrupa Birliği’nin almış olduğu karar ile tüm teknolojik ürünler USB-C kullanacak. Bu firmalar için ayrı bir yük demek. Bu yüzden USB 3.2 için 1-2 yıl daha beklememiz gerekecek.

Bu teknolojinin testi ilginç bir şekilde OnePlus Ace Pro tabanlı bir test telefonu kullanılarak resmi duyurudan önce gerçekleşti. Mydrivers‘a göre, 4800 mAh pilin tam şarjı sadece 8 dakika 9 saniye sürdü.

Mydrivers, daha önce kutu içeriğinde 240W hızlı şarj adaptörünün yer alacağı Realme GT Neo 5‘in şarj cihazının ilk fotoğraflarını da yayınlamıştı. Bu şarj cihazı 10V ve 24A akımda şarjı destekleyecek. Ayrıca bu adaptör aşırı ısınma, kısa devre ve voltaj dalgalanmaları gibi güvenliklere de sahip olacak.

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240W’ın ciddiyeti açıkça ortada. Bu yüzden firmanın güvenlik önemlerini üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Yarın yani 5 Ocak‘ta tanıtılması beklenen Realme GT Neo 5’in ilk olarak Çin’de satışa sunulacağını belirtelim. Bakalım 240W ile neler değişecek? Bekleyip göreceğiz.