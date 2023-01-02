Hızlı şarj teknolojileri son yıllarda adı gibi çok hızlı ilerlemeye başladı. Özellikle Android cephesinde 120W hızlı şarjlara daha adapte olacakken bir anda 240W hızlı şarj teknolojisi ortaya çıktı. Bu bağlamda bu teknolojiyi ilk defa destekleyecek olan Realme GT Neo5’in yakında gelmesi bekleniyor. OPPO’nu bu devrim yaratan şarj teknolojisi 5 Ocak’ta duyurulacak. Bugün ise şarj cihazının görüntüleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

İçindekiler 240W hızlı şarj ile telefon dakikalar içerisinde şarj olacak

240W hızlı şarj ile telefon dakikalar içerisinde şarj olacak

SuperVOOC adlandırmasını kullanan OPPO, Realme ile Ar-Ge’yi paylaşıyor. Çin’de böyle bir yapılanma var. Bu nedenle Realme’nin aynı adaptörü kullanabileceğini belirtelim. Son dakikada Realme bir değişiklik yapıp SuperVOOC yerine başka bir isimle de bu teknolojisini isimlendirebilir.

Realme GT Neo5, her biri kendi şarj girişine sahip iki pil hücresine sahip olacak. Ayrıca daha fazla ve güvenli güç dağıtımına izin verecek. Adaptörden gelen 20V/12A güç, telefona ulaştığında 10V/24A performansına eşit olacak şekilde dağıtılacak.

Hızlı şarjı geliştirmek aslında başlı başına bir olay değil. Bunun güvenliği ve pil ömrünün uzun olması gerekiyor. Bu yüzden firmalar Ar-Ge tarafında çok mesai harcıyor. 240W gibi bir hızın telefonlara güvenli bir şekilde getirilebilmesi büyük bir olay olacak.

Apple ve Samsung gibi firmalar henüz 100W’ın üzerine çıkamadı. Ya bu iki dev isim bu teknolojileri güvensiz buluyor ya da Ar-Ge tarafında ciddi eksikleri var. Bakalım önümüzdeki yıllarda diğer üreticiler de 240W hızlı şarjı geçmek için birbirleri ile yarışacak mı?