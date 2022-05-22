Bitcoin ve kripto para ekosisteminin en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen 22 Mayıs Bitcoin Pizza Günü nedir? Tam 12 yıl önce bugün, Bitcoin ilk kez bir takas aracı olarak kullanıldı ve 10.000 BTC karşılığında bir pizza satın alındı. Bitcoin kullanan ilk kayıtlı işlem olan 22 Mayıs tarihi Bitcoin ekosistemi tarafından her yıl önemli bir dönüm noktası olarak hatırlanmaya devam ediyor.

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2010 yılında BTC karşılığında pizza atın alan Laszlo Hanyecz, 18 Mayıs günü Bitcoin Talk’ta “Birkaç pizza için 10.000 Bitcoin ödeyeceğim. Belki 2 büyük alırım, yarına da kalır.” ifadelerini kullanmış ve 22 Mayıs tarihinde satın alma işlemini gerçekleştirmişti. Pizza Endeksi, 2010 yılında ödenen miktarın yalnızca 41 dolar olduğunu gösterirken, günümüzde bu alışverişin değeri 300 milyon dolara yakın. Bugün bazı yerler bu tarihi günün anısına pizzaları indirimli şekilde müşterileri ile buluşturuyor.

İşlemi gerçekleştiren Laszlo Hanyecz, verdiği röportajlarda yaptığı ödeme için pişman olmadığını ve ilk işlemin öncüsü olarak ekosisteme katkı sağladığından dolayı mutlu olduğunu belirtiyor.

“Yaptığım işlemden pişman değilim. Bu Bitcoin ve kripto paraya olan bakışı değiştirdi. O zamana kadar Bitcoin’in bir değeri de yoktu. Bu yüzden pizza karşılığında BTC’yi takas etme fikri havalıydı.”

Peki 10.000 BTC’lik ödemeyi alan pizzacı Jeremy Sturdivant bu Bitcoinleri ne yapmıştı? 2015 yılında verdiği bir röportajda konuşan Sturdivant, ilk işlem tarihinde 40 dolara denk gelen 10.000 BTC’i 400 dolar olduğunda sattığını söyledi. Jeremy Sturdivant için BTC bir yatırım aracı değil, bir para birimi idi.

Lider kripto para birimi bugün yazı sırasında 29.965 dolar seviyesinden işlem görüyor. 70 bin dolarlık zirvesinden hala oldukça uzakta olan BTC, dominansın %43’ünü elinde bulunduruyor.