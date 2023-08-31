Alman otomotiv devi Volkswagen, otomobil dünyasında heyecan yaratan bir adım atmaya hazırlanıyor. Bugün, 2024 model Passat Variant’ın tanıtımını yaptı. Sedan modelinin üretimden kaldırılmasıyla birlikte sadece station wagon yani nam-ı diğer Passat Variant modeline odaklanan Volkswagen, bu yeni modeliyle büyük bir iddia ortaya koyuyor. İşte tüm detaylarıyla 2024 model Volkswagen Passat Variant!

Volkswagen’den Büyük Hamle! 2024 Model Passat Variant Tanıtıldı!

Yeni Passat Variant, önceki modele göre daha geniş ve büyük bir yapıya sahip. Uzunluğu 4917 milimetre, genişliği 1852 milimetre ve yüksekliği 1482 milimetre olarak açıklanan araç, özellikle uzunluğuyla dikkat çekiyor. Bu yeni boyutlar, iç mekanda daha fazla alan sunuyor ve arka koltuklarda daha geniş bir diz mesafesi sağlıyor. Bagaj hacmi ise 690 litre olarak belirlenmiş durumda. Yani Passat ile her türlü ağır işi halledebileceksiniz.

2024 Volkswagen Passat Variant, tasarımında yapılan güncellemeler sayesinde daha da modern bir görünüme sahip olmuş. Özellikle ızgara tasarımındaki değişiklikler ve farlardaki matris LED teknolojisi dikkat çekiyor. Aracın arka kısmında da ufak bir güncelleme görülüyor ve yeni arka aydınlatma tasarımı dikkat çekiyor. Ancak arkadan baktığımızda çok ciddi bir tasarım değişikliği görmüyoruz.

İç mekana adım attığımızda ise tamamen yenilenmiş bir tasarım karşılıyoruz. Yeni modelde biraz daha yukarı taşınan ve artık üst konsolda yer alan büyük dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli, teknoloji ile iç içe bir deneyim sunuyor. Bununla birlikte ek ücretle sunulan Head-Up Display, sürücü deneyimini bir adım öteye taşıyor.

Motor seçeneklerine baktığımızda ise Volkswagen’in, benzinli, dizel ve hibrit seçenekler sunduğunu görüyoruz. Özellikle ülkemizde dizel versiyonun tercih edildiğini biliyoruz. Ancak bu sefer bir de aşiretleri üzecek hibrit versiyona yer verilmiş. Hibrit versiyon, toplam toplam 201 beygir gücü sunan bir motora sahip olacak ve elektrikli motor 120 kilometreye kadar menzil vaat edecek.

Volkswagen’in merakla beklenen modeli 2024 Passat Variant’ın küresel pazar lansmanı birkaç ay sonra gerçekleşecek. Bu etkinlikte, kamuflajsız şekilde aracın tüm detaylarına ulaşma fırsatı bulacağız. Fiyatlandırma ise yakın tarihlerde açıklanacak. Eski modelin Türkiye’deki fiyatının 1.618.500 TL’den başladığı düşünüldüğünde, yeni ve güncellenmiş Passat’ın neredeyse 2 milyon sınırına ulaşabileceği düşünülüyor.

Bizler de ülkemizde çok tutulan Passat’ın yeni neslinin sunacağı sürüş deneyimini merak ediyoruz. Özellikle yeni hibrit motor seçeneği ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla çok tutulabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Passat Variant nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!