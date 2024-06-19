Audi, yenilenen 2024 Audi e-tron GT ile elektrikli araç performansının sınırlarını bir kez daha zorluyor. Bu, Audi’nin yüksek performanslı EV pazarına ne kadar ciddi yaklaştığını gösteren bir işaret. Üç versiyonuyla dikkat çekiyor: S, RS ve çılgın RS Performance – ve her biri heyecan verici sürüşler vaat ediyor.

2024 Audi e-tron GT: 912 beygir gücü ve 600 km menzil

RS Performance modeli, şaşırtıcı bir şekilde 912 beygir gücüne sahip (yükseltme devredeyken). 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,5 saniyede ulaşıyor ve azami hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış. Temel S modeli ise 669 beygir gücü ile 0’dan 100 km/s hıza 3,4 saniyede çıkabiliyor.

Audi, e-tron GT’nin menzilini önemli ölçüde artırarak şu anda 600 km’ye kadar çıkarmayı başardı. Bu başarı, yeni 97 kWh pil paketinin bir sonucu. Şarj işlemi de büyük bir yükseltme gördü; artık 320 kW’a kadar DC hızları destekleniyor ve bu da pili yaklaşık 18 dakikada %10’dan %80’e kadar doldurabiliyor.

Audi, şık dış görünümün altında, konfor modunda rahat bir sürüş, spor modunda ise mükemmel yol tutuşu vaat eden yeni bir havalı süspansiyon sistemi tanıttı. En üst düzeyde sürüş deneyimi arayanlar için Audi e-tron GT’de opsiyonel Active Ride sistemi de mevcut. Bu sistem, daha fazla çeviklik için aktif olarak yuvarlanma ve eğimi kontrol ediyor.

Yeni versiyonda bazı ince görsel ayarlamalar yapıldı. S modeli farklı bir ön tampon tasarımına sahipken, RS modelleri daha büyük hava girişlerine, daha sportif bir ızgaraya ve yeni bir arka difüzöre sahip. Amiral gemisi RS Performance modeli, “doğranmış karbon” unsurlarıyla bu tasarımı bir adım daha ileri taşıyor.

Audi E-tron GT’nin iç kısmında gelecekteki tüm Audi RS modellerinde bulunacak yeni bir direksiyon simidi yer alıyor. Performance modellerinde ayrıca bir dizi karbon fiber unsur da bulunuyor.

İlginizi çekebilir: BENFARGA Orchestra Kulaklık İnceleme | Hem yerli, hem kaliteli!

2024 e-tron GT’nin Avrupa fiyatları S modeli için 126.000 Euro’dan başlayacak ve RS Performance için 160.500 Euro’ya kadar çıkacak.