NVIDIA ve Jaguar-Land Rover, otonom sürüş için bir araya geliyor!

Jaguar-Land Rover (JLR), bugün yaptığı bir açıklamayla, NVIDIA ile uzun süreli bir ortaklık anlaşması yaptığını duyurdu. Bu anlaşma ile yeni nesil otonom sürüş ve yapay zeka hizmetlerini ortaklaşa geliştirecekler.

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Yapılan açıklamada 2025 yılından itibaren tüm yeni Jaguar ve Land Rover araçlarının, NVIDIA DRIVE yazılımı üzerine geliştirileceği belirtiliyor. Bu yazılım, geniş çaplı bir aktif güvenlik, otomatik sürüş ve park sistemlerinin yanı sıra sürüş destek sistemleri de sunacak. Yapay zeka yardımıyla yolcu durumlarının takip edilmesi ve aracın çevresini görselleştirmesi de yapılabilecek.

JLR CEO‘su Thierry Bollore, “Jaguar – Land Rover şirketi olarak, dünyanın en seçici müşterileri için dünyanın en çok arzulanan lüks araçları ve hizmetlerini sunan marka olacağız. NVIDIA ile olan uzun süreli stratejik ortaklığımız ile gelecek modellerimizin potansiyelini daha ileriye taşıyacak ve markamızı bir dijital güç merkezi haline getireceğiz.” dedi.

Söz konusu sistem, DRIVE Orin merkezli AV(Audio-Video) bilgisayarları, DRIVE AV ve DRIVE IX yazılımlarıyla birlikte ağ sistemleri ve çevre sensörlerini içeren NVIDIA DRIVE Hyperion temelli olacak. JLR, DRIVE Orin sisteminin aracın beyni gibi olduğunu, DRIVE Hyperion sisteminin ise merkezi sinir sistemi olduğunu söylüyor.

JLR, araçlarını daha ileri seviyeye taşımak için NVIDIA teknolojilerini kullanarak, yapay zeka modellerini Omniverse’e yerleşik DRIVE Sim yazılımını eğitmek için NVIDIA DGX ile kendi veri merkezi çözümünü kullanacak. Bu gerçek zamanlı ve fiziksel olarak gerçekle aynı denilebilecek doğruluktaki simulasyon ile JLR’nin kablosuz güncellemeler ile aracın kullanım ömrü boyunca yenilikçi destek sistemleri ve otonom sürüş hizmetleri vermesine ve üretmesine olanak sağlanacak.

NVIDIA kurucusu ve CEO‘su Jensen Huang, “Yeni nesil otomobiller ile otomotiv sektörü, en gelişmiş ve en büyük teknoloji endüstrilerinden birisi olacak. Yazılım tabanlı programlanabilir araç filoları, araçların kullanım ömrü boyunca yeni yetenekler ve hizmetler sunacak. JLR ile ulaşımdaki geleceği yeniden hayal etmek ve en gelişmiş otomobilleri yaratmak için kurduğumuz ortaklıktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.

Kaynak: Carscoops