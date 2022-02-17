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BU FİYATLARA AKILLI TELEFON ALINMAZ! | Yeni çıkan telefon fiyatları
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2022 yılıyla itibaren piyasaya çıkan telefonlar gerçekten cep yakıyor. Daha hepi topu 6 telefon piyasaya çıkmasına rağmen fiyatlar konusunda gördüğümüz durum hiç iç açıcı değil. Aydoğan da güncel telefonların çıkış fiyatları üzerinden bir değerlendirme yapıyor.
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BU FİYATLARA AKILLI TELEFON ALINMAZ! | Yeni çıkan telefon fiyatları
Bahsi geçen bazı telefonlar için; https://ty.gl/d3f96kqnz0
Telefonların çıkış fiyatları;
- Samsung Galaxy S21 FE – 11.000 TL
- POCO M4 Pro 5G – 6.500 TL
- General Mobile GM 22 Pro – 5.000 TL
- Redmi 10 – 4.500 TL
- Vivo Y21 – 4.300 TL
- Omix X500 – 4.000 TL
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