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Akıllı Telefonlar

BU FİYATLARA AKILLI TELEFON ALINMAZ! | Yeni çıkan telefon fiyatları

2022 yılıyla itibaren piyasaya çıkan telefonlar gerçekten cep yakıyor. Daha hepi topu 6 telefon piyasaya çıkmasına rağmen fiyatlar konusunda gördüğümüz durum hiç iç açıcı değil. Aydoğan da güncel telefonların çıkış fiyatları üzerinden bir değerlendirme yapıyor.

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BU FİYATLARA AKILLI TELEFON ALINMAZ! | Yeni çıkan telefon fiyatları

Bahsi geçen bazı telefonlar için; https://ty.gl/d3f96kqnz0

Telefonların çıkış fiyatları;

  • Samsung Galaxy S21 FE – 11.000 TL
  • POCO M4 Pro 5G – 6.500 TL
  • General Mobile GM 22 Pro – 5.000 TL
  • Redmi 10 – 4.500 TL
  • Vivo Y21 – 4.300 TL
  • Omix X500 – 4.000 TL
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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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