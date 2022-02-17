BU FİYATLARA AKILLI TELEFON ALINMAZ! | Yeni çıkan telefon fiyatları

2022 yılıyla itibaren piyasaya çıkan telefonlar gerçekten cep yakıyor. Daha hepi topu 6 telefon piyasaya çıkmasına rağmen fiyatlar konusunda gördüğümüz durum hiç iç açıcı değil. Aydoğan da güncel telefonların çıkış fiyatları üzerinden bir değerlendirme yapıyor.

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Bahsi geçen bazı telefonlar için; https://ty.gl/d3f96kqnz0

Telefonların çıkış fiyatları;