2022 BMW 2 Serisi Coupe sızdırıldı!

Arkadan çekişli, yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe‘nin yakında geleceği çok büyük bir sır değil artık. G42 kasa kodlu modelin görselleri, 2addict isimli bir sitede paylaşıldı

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Aracın gerçek olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi henüz yok. Fakat kuvvetli ihtimallerden biri ise aracın, BMW Grubu‘nun Münih‘teki tesislerinde yapılan 1:1 ölçekli kil model olduğu.

Görsellerde ilk göze çarpan detaylar biraz büyüyen çift böbrek ızgara, güncel nesil ile benzerlik gösteren kırıklı tasarımdaki ön farlar ve ön tampondaki devasa yan ızgaralar oluyor. Arka farlarda ise E90 kodlu 3 Serisi Sedan ile benzer yapıda bir tasarım görülüyor. Fakat boyut olarak güncel modelin arka farlarından biraz daha büyükler.

Böbrek ızgaralarındaki koyu krom renk, ön tamponun alt kısmında yer alan “M” rozeti ve arka difüzörü ile bu aracın, M2.40i olarak adlandırılması beklenen M Performance modeli olduğu düşünülüyor.

En son tanıtılan 2 Serisi GranCoupe modeliyle beraber giderek büyüyen 2 Serisi ailesi, arkadan çekişli oluşu ve sıralı 6 silindirli motor seçeneğiyle, 3 ve 4 Serisi modellerinden pek de geri kalmayacak gibi görünüyor.

Yeni nesil BMW 3 Serisi ailesinin en üstünde yer alan M3.40i modelinde, turbolu sıralı 6 ünite yer alıyor. 350 beygir civarında güç üreten bu motorun, yeni M2‘de kullanılması bekleniyor.

Şu an satışta olan 2 Serisi Coupe Şu an satışta olan 2 Serisi Coupe

Şanzıman seçenekleri arasında 8 ileri otomatik ve 6 ileri manuel olmak üzere iki opsiyon olacak. Motora ve pazara bağlı olarak, hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli xDrive modelleri sunulacak. Ayrıca giderek küçülen cabrio araç pazarından dolayı, 2 Serisi Cabrio‘nun bu nesilde fişinin çekilmesi bekleniyor. Bunun yerine BMW, potansiyel alıcıları yeni nesil 4 Serisi Cabrio ile muhatap edecek.

Yeni 2 Serisi’nin satışlarına 2022 yılının sonlarında satışa çıkması bekleniyor.