Genel
2022 BMW 2 Serisi Coupe sızdırıldı!
Arkadan çekişli, yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe‘nin yakında geleceği çok büyük bir sır değil artık. G42 kasa kodlu modelin görselleri, 2addict isimli bir sitede paylaşıldı
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Aracın gerçek olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi henüz yok. Fakat kuvvetli ihtimallerden biri ise aracın, BMW Grubu‘nun Münih‘teki tesislerinde yapılan 1:1 ölçekli kil model olduğu.
Görsellerde ilk göze çarpan detaylar biraz büyüyen çift böbrek ızgara, güncel nesil ile benzerlik gösteren kırıklı tasarımdaki ön farlar ve ön tampondaki devasa yan ızgaralar oluyor. Arka farlarda ise E90 kodlu 3 Serisi Sedan ile benzer yapıda bir tasarım görülüyor. Fakat boyut olarak güncel modelin arka farlarından biraz daha büyükler.
Böbrek ızgaralarındaki koyu krom renk, ön tamponun alt kısmında yer alan “M” rozeti ve arka difüzörü ile bu aracın, M2.40i olarak adlandırılması beklenen M Performance modeli olduğu düşünülüyor.
En son tanıtılan 2 Serisi GranCoupe modeliyle beraber giderek büyüyen 2 Serisi ailesi, arkadan çekişli oluşu ve sıralı 6 silindirli motor seçeneğiyle, 3 ve 4 Serisi modellerinden pek de geri kalmayacak gibi görünüyor.
Yeni nesil BMW 3 Serisi ailesinin en üstünde yer alan M3.40i modelinde, turbolu sıralı 6 ünite yer alıyor. 350 beygir civarında güç üreten bu motorun, yeni M2‘de kullanılması bekleniyor.
Şanzıman seçenekleri arasında 8 ileri otomatik ve 6 ileri manuel olmak üzere iki opsiyon olacak. Motora ve pazara bağlı olarak, hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli xDrive modelleri sunulacak. Ayrıca giderek küçülen cabrio araç pazarından dolayı, 2 Serisi Cabrio‘nun bu nesilde fişinin çekilmesi bekleniyor. Bunun yerine BMW, potansiyel alıcıları yeni nesil 4 Serisi Cabrio ile muhatap edecek.
Yeni 2 Serisi’nin satışlarına 2022 yılının sonlarında satışa çıkması bekleniyor.
Aksesuar
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme yazımızda, evinizde prize bağlanan ürünleri “akıllı” hale getirmenizi sağlayan ürünün detaylarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz kutu içeriği, tasarım ve kurulum detaylarıyla incelememize başlayalım.
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme – Tasarım ve kurulum
Ürünün tam adı aslında “Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket“. Kutuyu görür görmez isminde “mini” takısının neden koyulduğunu anlıyorsunuz. Zira akıllı priz hem oldukça sade, hem de oldukça kompakt bir boyutta.
Ürünün kutusundan çıkarttığınızda yapmanız gereken istediğiniz bir prize bağlamak ve ardından hem iOS hem de Android platforumunda bulunan Tapo isimli mobil uygulamayı telefona indirmek.
Tapo uygulamasına giriş yaptığınızda “Cihaz Ekle” bölümününden Smart Plug P100‘ü seçiyoruz. Ardından telefonunuz ile cihaz arasında Bluetooth üzerinden iletişim gerçekleştiriliyor ve ardından akıllı prizinizi evinizin veya ofisinizin Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Ardından akıllı prize istediğiniz ismi verdikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Tüm bu süreç, yaklaşık 3 dakika sürüyor.
Akıllı priz ile neler yapılabiliyor?
Sözünü ettiğimiz TP-Link Tapo P100 akıllı priz, internete bağlantısına sahip mobil uygulama destekli bir ürün olduğundan, bu prize taktığınız her şeyi uzaktan da olsa kontrol edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
Örneğin evden çıktıktan sonra “acaba ütüyü açık mı unuttum?” düşüncesi hepimizin başına gelmiştir ve eve dönmek zorunda kalmışızdır. Ancak bu priz sayesinde, ütüyü akıllı prize bağlamış olacağınız için ofise gitmiş bile olsanız uygulama üzerinden prize giden elektriği anında kesebiliyorsunuz. Ayrıca yine akıllı prizinize bir aydınlatma ürünü bağladığınızda, hem ışıkları açıp kapatmak için yerinizden kalkmanıza gerek kalmıyor hem de evde olmadığınızda hırsızları uzak tutmak için ışıkların yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz.
Tapo uygulaması içerisinde bulunan “planla” özelliği de, pek çok farklı kullanım ihtiyacı için düşünülmüş. Örneğin bir aydınlatma ürünü için günün belli bir saatinde açılmasını ve ardından başka bir saatte kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kahve makinenizi akıllı prize bağlayarak, sabah istediğiniz saatte makinenizin otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.
Uygulamada ayrıca “Uzakta” ve “Zamanlayıcı” olmak üzere iki farklı özellik daha var. “Uzakta” modu, adından da anlayabileceğiniz üzere evde olmadığınızda, hırsızlara karşı evde birisi varmış gibi göstermenize yarıyor. Sizin seçeceğiniz gün ve saatler arasında, rastgele olarak açılıp kapanıyor ve böylece ürüne bir aydınlatma bağladığınızda evde birisin varmış gibi görünüyor. “Zamanlayıcı” ise belli bir saat/dakika sonra ürünün açılmasını veya kapanmasını sağlıyor. Örneğin kitap okuyorsunuz ve 1 saat sonra ışıkların otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabiliyorsunuz.
Son olarak ürünün Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine de sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira bu sayede, ürünlerinizi Tapo prize bağladığınızda sesli kontrol imkanı da kazanmış oluyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
TP-Link Tapo P100 akıllı priz, şu anda kontrol ettiğimizde 119 TL fiyatla ülkemizde satılıyor. Ürünün uygun fiyatı ve yeteneklerini düşündüğümüzde, evinizdeki ürünleri akıllandırmak ve bunları her yerden kontrol edebilme imkanı oldukça başarılı.
Genel
Riot Games, Valorant’a rekabetçi modunu getiriyor!
Riot Games yeni oyunu Valorant çok yakında rekabetçi oyun moduna sahip olacak. Henüz kapalı beta sürecinde olan FPS oyunu oyuncular tarafından oldukça büyük bir ilgi gördü.
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Riot, Valorant’a rekabetçi modunu getiriyor!
Riot Games’in geçtiğimiz haftalarda kapalı beta sürümünü yayınladığı FPS oyunu Valorant oyuncuları yakında becerilerini rekabetçi oyun modu ile test edebilecekler. Şirket oyuna derecelendirme sisteminin de yakında geleceğini açıkladı. Riot Games yaptığı açıklamasında 0.49 güncellemesi ile birlikte Kuzey Amerika ve Avrupa’daki oyuncular için rekabetçi mod eklemeyi planladıklarını açıkladı. Şirket açıklamasında modun hala geliştirme sürecinde olduğunu özellikle belirtti. Oyun stüdyosu ayrıca normal oyunlarda rekabetçi eşleştirmeyi geçici olarak devre dışı bırakacaklarını açıkladı. Oyuncu topluluğundan gelen geri bildirimlerde uzun süren bekleme süreleri ile ilgili şikayetleri dikkate alan Riot bu hamlesi ile bu süreleri kısaltmayı hedefliyor.
Oyunun dereceli sisteminden daha detaylı bahsedelim. Rekabetçi maçlar oynamaya başlamadan önce 20 normal oyunu tamamlamanız gerekmekte. Bu 20 maçın ardından seviyeniz belirlenecek ve size uygun yetenek grubuna dahil olacaksınız. Sonrasında 5 oyuncuya kadar benzer seviyelerde olmak şartı ile arkadaşlarınızla rekabetçi maçlara katılabilirsiniz. Son yıllarda herhangi bir Blizzard oyunu veya Leage of Legends oynadıysanız Valorant’ın sıralama sistemi sizlere tanıdık gelecektir. Oyun toplamda 8 yetenek seviyesi içermekte: Demir, Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas, Ölümsüz ve Valorant. Tüm bu yetenek grupları ayrıca kendi içerisinde 3 seviye içermekte. Oyunun ilk seviyelerinde basamakları yükselmenizi öncelikli olarak sizin oyun performansınız sağlayacak. Ancak daha üst seviyelerde sizin performansınızın yanı sıra takımınızın alacağı galibiyetler de önem kazanmaya başlayacak. Riot bu konuyla ilgili yüksek seviye rekabetçi oyunlarda takım arkadaşları arasındaki uyumun ve güvenin de oldukça önemli olduğunu söyledi.
Riot ayrıca yüksek yetenek grubundaki oyuncuların yeni hesaplar oluşturup deneyimsiz oyunculara karşı oynamalarını engelleyecek önlemler aldıklarını da açıkladı. Oyunun beta süreci tamamlandıktan sonra oyuncuların dereceleri de sıfırlanacak. Oyunun beta sürecinde yerinizi almak için Twitch üzerinden Valorant yayınlarını takip edebilirsiniz.
Genel
Facebook Messenger Rooms kullanıma sunuldu!
Facebook, görüntülü konuşma imkanı sağlayan kendi Messenger Rooms özelliğini sundu. Bu özellik sayesinde çok sayıda kullanıcı birlikte video konferans yapılabiliyor.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca insanların pek çoğu gerek iş için gerekse sosyalleşmek adına toplu iletişim grupları kurumanın yollarını arıyor.
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Özellikle bu dönemde video konferans uygulamalarına ilgi fazlasıyla artış gösterdi. Zoom, Microsoft Skype Meet gibi birçok firma kendine ait uygulamalar ile bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Son olarak da sosyal medya devi Facebook, karşımıza Messenger Rooms ile çıktı.
Facebook Messenger Rooms, kullanıcıların görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşları ve aileleriyle bir araya gelmesini sağlıyor. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde, herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor.
Facebook Messenger Başkan Vekili Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu dönemde her zamankinden daha çok WhatsApp ve Messenger’a yöneliyor. 700 milyondan fazla hesap sesli ve görüntülü görüşmelere katılıyor. Bu yönde geçen seneye oranla iki kat artış var. Hatta görüntülü konuşma sayısının 10 kattan fazla arttığı yerler bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Son olarak Facebook Messenger Rooms konuşmalarına davet edilen kişilerin ise bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmasına gerek yok. Ancak Messenger uygulaması olan katılımcılar, arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebilecek.
Facebook, Messenger Rooms’daki konuşmaların kesinlikle kaydedilmeyeceğini ve dinlenmeyeceğini söylüyor. Söz konusu uygulama şu an için sadece belirli bölgelerde açılmış durumda. Ancak global çıkışın önümüzdeki haftalarda yapılacağını aktarıyor.