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2021 Toyota Yaris Cross tanıtıldı!
Toyota’nın, Yaris temelli B-SUV‘si üzerindeki örtüler kalktı. İşte karşınızda Yaris Cross!
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Yaris Cross’u, normal Yaris’ten daha fazla hacmi, daha fazla yerden yüksekliği ve dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle kolayca ayırt edebileceğiz. Aracın dingil mesafesi, normal Yaris’teki gibi 2560 mm olarak kalmış. Fakat Yaris Cross, normal Yaris’ten 240 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 90 mm daha yüksek.
Toyota C-HR gibi cesur bir tasarım çizgisini değil, daha geleneksel bir tasarımı benimseyen araç daha kolay benimsenebilir görünüyor. Hatta plastik kaplı bazı tampon ve çamurluk detaylarıyla, minik bir RAV4 havası veriyor diyebiliriz. Paylaşılan resmi görsellerde “Brass Gold” adı verilen yepyeni bir renk ile yer alan Yaris Cross, aracın SUV karakterini güçlendiren 18 inç büyüklüğündeki jantlara sahip.
Yaris’ten daha büyük olması, 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve daha fazla bagaj alanı ile araç, şehir içi kullanımına oldukça elverişli görünüyor. Toyota, yükün daha kolay yüklenip boşaltılması adına elektrikli bagaj kapağı seçeneği de sunacak.
Pratiklik adına rakipleriyle benzer yeteneklere sahip olan Yaris Cross, diğer rakiplerinde olmayan hibrit motor ile dört çeker kombinasyonunu sunarak, kendini ayrıştırıyor. Söz konusu motor 3 silindirli 1.5 litre benzinli motor ve elektrik motorunun bir araya gelmesiyle açığa çıkıyor.
Yaklaşık 120 beygir güç sunması beklenen hibrit ünitenin önden çekişli versiyonunun WLTP‘ye göre 120 g/km ve dört çeker versiyonunun ise 135 g/km‘den az CO2 emisyonu değeri sunacağı söyleniyor. İçten yanmalı motor ön aksa güç verirken, elektrik motoru kötü kavrama koşullarında arka aksa güç verecek.
Toyota Yaris Cross, Fransa‘daki Valenciennes fabrikasında üretilecek. Yılda 150 bin adet üretilmesi planlanan araç, Renault Captur, Nissan Juke, Peugeot 2008 gibi rakiplere sahip. Yaris Cross, 2021 yazında Avrupa’da satışa sunulacak.
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2021 Opel Mokka, elektrikli seçeneğiyle ve “X” eki olmadan gelebilir!
Opel, yeni nesil Mokka’ya ait bir video paylaştı. Eski nesli GM çatısı altındayken üretilen Mokka’nın yeni nesli, PSA grubu tarafından üretilecek.
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Yeni Mokka, PSA grubu altında üretilen ilk Opel olan Corsa F‘teki EMP-1 (CMP olarak da bilinir) platformunu kullanarak, yeni Peugeot 2008 ve DS3 Crossback ile kardeş olacak.
Küçük hacimli içten yanmalı motorların yanında elektrikli bir model de bekleniyor. Sıfır emisyonlu Mokka hakkında çok az şey biliniyor. Aracın, Corsa-e’deki gibi “Mokka-e” olarak adlandırılması bekleniyor.
Kardeşleri dediğimiz, DS3 Crossback’in elektrikli E-Tense versiyonu 134 beygirlik motoru ve 50 kWh batarya ile geliyor. “Mokka-e” modelinde de bu motorun kullanılması bekleniyor. 9 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanma değeri sunması beklenen aracın, Corsa-e gibi 300 km civarı bir menzil sunması bekleniyor.
Yeni nesil Mokka, selefine göre radikal bir tasarıma sahip olacak. Yeni Corsa’dan ilham alındığı görülen araç, daha kısa çıkıntılara ve arkaya doğru hafifçe inen tavan çizgisine sahip.
Opel’e göre iç mekanda “modern ve gelecekten gelen bir tasarım” anlayışı benimsenecek. İkinci nesil Mokka’nın üretimine yıl sonunda başlanması bekleniyor. Elektrikli modelin, normal modellerle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Teslimatların ise 2021 başlarında olması planlanıyor.
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Toyota, Yaris temelli yeni bir B-SUV tanıtacak!
Toyota‘nın, iptal edilen 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması beklenen minik SUV’si, 23 Nisan‘da dijital ortamdan tanıtılacak.
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Etkinliğin iptal edilmesinden bir süre sonra, B-SUV‘nin tanıtımının haftalar, hatta aylar sonraya sarkıtılması bekleniyordu. Fakat Toyota’dan gelen açıklamaya göre artık o gün çok da uzakta değil.
Toyota yetkililerinden Matthew Harrison, “Bu araç kompakt, dinamik bir tasarım ve bir kişiliğe sahip olacak. Tamamen yeni ve farklı bir B-SUV olacak.” dedi.
Adı henüz açıklanmayan araç, güncel Yaris’in kullandığı Toyota Yeni Küresel Mimari‘sine ait GA-B platformunu kullanacak. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olması beklenen aracın, hibrit güç aktarma organları taşıyacağı söyleniyor.
İlerleyen zamanlarda Toyota’nın küçük otomobil ailesi, Yaris Cross olarak adlandırılması beklenen ve Ford Fiesta Active ile rekabet edecek bir modelin gelmesi de bekleniyor.
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2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı, büyük bir merkezi ekran ile gelecek!
2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı‘na ait kamuflajlı fotoğrafların ardı arkası kesilmiyor. Dün yayınladığımız haberde olmayan, bugün ortaya çıkan yeni bir ayrıntı var. Bu ayrıntı ön konsola ait.
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Günümüzün amiral gemisi lüks otomobillerinde şöyle bir moda var: Çok sayıda ve büyük ekranlar. Yeni Maybach ise bu modaya uyarak dev bir merkez bilgi eğlence ekranı sunacak. Ayrıca yeni direksiyon ve dijital gösterge paneli de görülebilen detaylar arasında..Fakat ön konsolun geri kalanı halen örtülerle kapalı.
Mercedes S-Sınıfı’nın Maybach versiyonu, daha uzun bir dingil mesafesi ve dış mekandaki birkaç detay ile kendini normal S-Sınıfı’ndan kolayca ayırıyor. Bu farklılıklar arasında yeniden tasarlanan tamponlar, çok sayıda krom detay, çift tonlu boya seçenekleri ve Maybach GLS‘de bulunan parlak bir ön ızgara yer alacak.
Normal S-Sınıfı’ndan en büyük farklılıklar ise iç mekanda olacak. Aracın, yüksek teknoloji ile üst düzey konforu, yüksek kaliteli malzemeler ve kaplamalarla sunması bekleniyor. Tabi bu yüksek konfor arka koltuklarda oturan yolcular için daha yoğun olacak.
Aracın çok konuşulmayan bir diğer özelliği ise Seviye 3 otonom sürüş yetenekleriyle donatılacak olması. Bu yeteneğin, Mercedes‘in bugüne kadar ürettiği en gelişmiş sürüş destek sistemleri ile kullanılacağı söyleniyor.
Ayrıca Maybach S-Sınıfı, birçok üreticinin sekizden fazla silindir içeren motorları kullanmaktan vazgeçtiği bir zamanda, V12 motorunu kullanmaya devam edeceği bildiriliyor.
2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı’ndaki V12’nin gücünün korunarak, daha az emisyon değerlerine sahip olması için mevcut motorun güncellenmiş bir hali kullanılacak. Bu da hafif hibrit bir sistemin kullanılabileceği anlamına geliyor.
En son açıklamalara göre yeni Mercedes S-Sınıfı bu yılın sonuna doğru, Maybach modeli ise 2021 başlarında tanıtılacak.