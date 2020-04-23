2021 Toyota Yaris Cross tanıtıldı!

Toyota’nın, Yaris temelli B-SUV‘si üzerindeki örtüler kalktı. İşte karşınızda Yaris Cross!

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Yaris Cross’u, normal Yaris’ten daha fazla hacmi, daha fazla yerden yüksekliği ve dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle kolayca ayırt edebileceğiz. Aracın dingil mesafesi, normal Yaris’teki gibi 2560 mm olarak kalmış. Fakat Yaris Cross, normal Yaris’ten 240 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 90 mm daha yüksek.

Toyota C-HR gibi cesur bir tasarım çizgisini değil, daha geleneksel bir tasarımı benimseyen araç daha kolay benimsenebilir görünüyor. Hatta plastik kaplı bazı tampon ve çamurluk detaylarıyla, minik bir RAV4 havası veriyor diyebiliriz. Paylaşılan resmi görsellerde “Brass Gold” adı verilen yepyeni bir renk ile yer alan Yaris Cross, aracın SUV karakterini güçlendiren 18 inç büyüklüğündeki jantlara sahip.

Yaris’ten daha büyük olması, 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve daha fazla bagaj alanı ile araç, şehir içi kullanımına oldukça elverişli görünüyor. Toyota, yükün daha kolay yüklenip boşaltılması adına elektrikli bagaj kapağı seçeneği de sunacak.

Pratiklik adına rakipleriyle benzer yeteneklere sahip olan Yaris Cross, diğer rakiplerinde olmayan hibrit motor ile dört çeker kombinasyonunu sunarak, kendini ayrıştırıyor. Söz konusu motor 3 silindirli 1.5 litre benzinli motor ve elektrik motorunun bir araya gelmesiyle açığa çıkıyor.

Yaris Ailesi (soldan sağa Yaris Cross, GR Yaris, Yaris) GR Yaris-Yaris Cross-Yaris

Yaklaşık 120 beygir güç sunması beklenen hibrit ünitenin önden çekişli versiyonunun WLTP‘ye göre 120 g/km ve dört çeker versiyonunun ise 135 g/km‘den az CO2 emisyonu değeri sunacağı söyleniyor. İçten yanmalı motor ön aksa güç verirken, elektrik motoru kötü kavrama koşullarında arka aksa güç verecek.

Toyota Yaris Cross, Fransa‘daki Valenciennes fabrikasında üretilecek. Yılda 150 bin adet üretilmesi planlanan araç, Renault Captur, Nissan Juke, Peugeot 2008 gibi rakiplere sahip. Yaris Cross, 2021 yazında Avrupa’da satışa sunulacak.