2021 yılı çip krizi ve Covid-19 salgını nedeniyle telefon üreticileri için pek verimli bir yıl olmamış ve bütün üreticilerin satışlarında kayda değer bir azalma meydana gelmişti. Buna rağmen bazı firmaların iyi bir satış başarısı yakaladığı bir süredir teknoloji kulislerinde konuşuluyordu. Pazar araştırmalarıyla ve dönem bazında satış raporlarıyla ünlü araştırma firması Counterpoint Research, 2021 yılının en çok satan telefonları listesini duyurdu. Anlaşılan o ki, Apple 2021 yılını en az zararla atlatan firma olmuş.

İlk Beş Sırada iPhone Modelleri Var!

2020 yılının en çok satan telefonu 64 milyonun üzerinde bir satış başarısı ile Apple’ın iPhone 11 serisinin en uygun fiyatlı modeli iPhone 11 olmuştu. Bu yıl da benzer bir durum olmuş gibi görünüyor. Zira birincilik koltuğunda iPhone 12 modeli var. Serinin tepe modelleri olan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e büyük oranda benzerlik gösteren iPhone 12, diğer modellere kıyasla uygun fiyatı ve sunduğu güçlü özellikler ile birincilik koltuğuna yerleşmiş.

İkincilik koltuğuna ise şaşırtıcı bir şekilde iPhone 13, iPhone 12 Pro ve iPhone 11’i de geçerek iPhone 12 Pro Max’in yerleştiği görülüyor. Küresel pazardaki akıllı telefon satışlarının %2.2’lik bir kısmını oluşturan iPhone 12 Pro Max’in bu başarısı kayda değer bir başarı.

İlk beş sırayı oluşturan diğer modeller ise sırasıyla iPhone 13, iPhone 12 Pro ve iPhone 11 olmuş. 2020 yılında çıkmasına rağmen 2021 yılında bile dikkat çeken bir satış başarısı yakalayan iPhone 11, Apple tarafını bir süre daha sevindirecek gibi görünüyor.

Listeye sadece 1 adet cihaz sığdırabilen Samsung tarafı ise bunu giriş seviyede konumlandırdığı Galaxy A12 ile başarmış. Anlaşılan o ki bu yıl Samsung için çok verimli bir yıl olmamış. 2022 yılının ilk çeyreğinde Samsung’un bu durumu tersine çevirip çeviremeyeceği ise merak ediliyor.

Büyüme rakamlarıyla dudak uçuklatan Xiaomi ise bu listeye sadece 2 adet cihaz ile dahil olmuş durumda. Bu cihazların da Samsung’da olduğu gibi giriş segmentte konumlandırılan Redmi 9 ve Redmi 9A olduğu görülüyor.

Listede yer alan diğer cihazlar ise yine Apple tarafının. Bu cihazlardan biri, A13 Bionic işlemcisi ile donatılan en uygun fiyatlı telefon olan ve geçtiğimiz günlerde yeni modeli tanıtılan iPhone SE 2020. Diğeri ise iPhone 13 serisinin en tepe modeli olan iPhone 13 Pro Max.

Bu raporların yaklaşık olarak 1.4 milyar telefon satışı üzerinden hesaplandığı göz önünde bulundurulursa, Apple’ın bu yıl çip krizi ve salgına rağmen önemli bir başarı elde ettiği söylenebilir. Bunun yanında en büyük Android telefon üreticisi Samsung içinse durum daha farklı. Apple tarafı son 2 yılın amiral gemisi modellerinin neredeyse hepsini bu listeye dahil etmişken, Samsung tarafı Galaxy S21 serisinden herhangi bir cihazı bu listeye dahil edememiş. Bazı raporlara göre, Galaxy S21 serisinin satış rakamları S20 ve S10 serilerinden bile daha kötü. Samsung’un ilerleyen dönemlerde nasıl bir performans göstereceği merak konusu olmuş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listede sizi şaşırtan bir model oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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