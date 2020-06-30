2021 VW Golf R, casus kameralara yakalandı!

Yeni nesil VW Golf R‘ın bu yıl içindeki tanıtımı için gün saydığımız şu zamanlarda araç, Almanya‘daki bir otoparkta casus kameralara yakalandı.

İlginizi çekebilir: 2021 VW Tiguan, casus kameralara yakalandı!

Koyu mavi rengi ve henüz ufak tefek kamuflaja sahip detayları ile görüntülenen prototip, ön tampondaki büyük hava girişleri, büyük yan etekler, büyük difüzörlü arka tamponu ve dörtlü egzoz çıkışıyla klasik “hot-hatch” karakterini yansıtıyor. Ayrıca bagaj kapağı üzerine monte edilmiş büyük arka kanat da diğer sportif bir detay olarak göze çarpıyor.

İç tasarımda ise “R” logolu spor ön koltuklar ve ön panelde yer alan karbon fiber detaylar baskın bir role sahip. “R” logosuna sahip yeni direksiyon simidi ve yeni dikişli döşemeleri, aracın sportif karakterini içeride de devam ettiriyor.

2021 Golf R, eski nesline göre daha fazla alçaltılan süspansiyona, yeni şasiye, renkli kaliperlere sahip geliştirilmiş fren takımına sahip olacak. Ayrıca tam zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi ile Mercedes A35 AMG, BMW M1.35i ve Audi S3 Sportback ile rekabet edecek. 328 beygir güce sahip olduğu iddia edilen ve DSG şanzıman ile geleceği söylenen yeni Golf R, 2.0 litrelik turbolu 4 silindirli bir motora sahip olacak.

Kaynak: Carscoops