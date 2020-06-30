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2021 VW Tiguan, casus kameralara yakalandı!
VW Tiguan‘ın makyajlı versiyonunun tanıtılmasına çok az bir zaman kala aracın tasarımı, dışarıda yakalanan bir prototiple gün yüzüne çıktı.
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Casus fotoğrafçıların Almanya’da çektiği bu fotoğraflara bakacak olursak, yeni Golf’teki çatık tek kaşlı bakışlı farlar, daha uzun ve geniş ızgara, yeni ön tampon ve yeni logo dikkat çekiyor. Ayrıca bu prototipte, opsiyonel IQ.Light LED matris farlar yer alıyor. Bazı ibarelerden anlaşıldığı kadarıyla bu prototipin R-Line donanımına sahip bir araç olduğu düşünülüyor.
Görsellerdeki aracın arka tamponu ve jantları pek de R-Line gibi durmuyor, evet. Fakat bu aracın bir prototip olduğunu da hatırlamak gerekiyor. R-Line’a özgü egzoz çıkışı veya sahte egzoz uçlarını barındıran, sportif bir arka tampon bekleniyor. Arka farlarda ise üç bumerang şekli içeren LED far grubu göze çarpıyor.
İç tasarımda ise çok büyük tasarım değişiklikleri yok. Yeni Golf’ten alınan direksiyon simidi ve yeni klima kontrol alanı dikkat çeken detayların başında yer alıyor. Fakat OTA güncellemelerine sahip yeni bir bilgi-eğlence sisteminin tanıtılacağı da söylenenler arasında.
Makyajlı Tiguan’ın, GTE adındaki plug-in hibrit bir modele de sahip olacağı söyleniyor. Yeni Golf GTE‘deki 242 beygir giç ve 400 Nm tork değerlerine sahip 1.4 litrelik 4 silindirli içten yanmalı motora sahip hibrit üniteyi kullanması bekleniyor. VW’nin turbolu yeni motorlarının çoğunun, yeni Tiguan’da da yer alması bekleniyor. Ayrınca 2.0 litrelik, 320 beygir gücünde ve 4MOTION sistemine sahip Tiguan R modelinin de tanıtılması ihtimali de oldukça yüksek.
Kaynak: Carscoops
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2021 VW Golf R, casus kameralara yakalandı!
Yeni nesil VW Golf R‘ın bu yıl içindeki tanıtımı için gün saydığımız şu zamanlarda araç, Almanya‘daki bir otoparkta casus kameralara yakalandı.
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Koyu mavi rengi ve henüz ufak tefek kamuflaja sahip detayları ile görüntülenen prototip, ön tampondaki büyük hava girişleri, büyük yan etekler, büyük difüzörlü arka tamponu ve dörtlü egzoz çıkışıyla klasik “hot-hatch” karakterini yansıtıyor. Ayrıca bagaj kapağı üzerine monte edilmiş büyük arka kanat da diğer sportif bir detay olarak göze çarpıyor.
İç tasarımda ise “R” logolu spor ön koltuklar ve ön panelde yer alan karbon fiber detaylar baskın bir role sahip. “R” logosuna sahip yeni direksiyon simidi ve yeni dikişli döşemeleri, aracın sportif karakterini içeride de devam ettiriyor.
2021 Golf R, eski nesline göre daha fazla alçaltılan süspansiyona, yeni şasiye, renkli kaliperlere sahip geliştirilmiş fren takımına sahip olacak. Ayrıca tam zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi ile Mercedes A35 AMG, BMW M1.35i ve Audi S3 Sportback ile rekabet edecek. 328 beygir güce sahip olduğu iddia edilen ve DSG şanzıman ile geleceği söylenen yeni Golf R, 2.0 litrelik turbolu 4 silindirli bir motora sahip olacak.
Kaynak: Carscoops
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Koenigsegg Jesko’nun sesine kulak verin!
Koenigsegg‘in bu güne kadar ürettiği en vahşi otomobil olacağı söylenen Jesko, prototip sürüşlerinde sona doğru geliyor. İsveçli üretcinin Instagram hesabında paylaştıkları ise bekleyiş heyecanını katlayacak cinsten. Jesko, Koenigsegg’in Angelholm fabrikası yakınlarındaki bir sürüş esnasında kayda alınmış.
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Koenigsegg, Jesko’yu ilk kez geçen yılki Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, Agera RS‘in halefi olarak tanıtmıştı. Ayrıca şu an üretimde olan hibrit Regera‘nın aksine Jesko, elektrifikasyona tabi olmayan bir model. Markanın, üst düzey sürüş deneyimine odaklı performans modeli olarak tasarlanmış.
Jesko, gücünü çift turbolu 5.0 litrelik bir V8 motordan alıyor. Fakat bu modeli benzersiz kılan şey ise güç aktarma sistemi diyebiliriz. Çünkü 8.500 dev/dk değeriyle başa çıkabilen 180 derecelik düz bir krank mili bu araçta yer alıyor ve Jesko’nun sesini diğer Koenigsegg’lerden ayırıyor. Diğer bir ilginç özellik olarak, herhangi bir turbo gecikmesini ortadan kaldıran, küçük elektrikli bir kompresöre bağlı turboşarjları sayabiliriz.
Koenigsegg Jesko’nun yakıt sistemi de oldukça esnek bir yapıya sahip. Yüksek oktanlı benzinle çalışabildiği gibi E85 (%85’i alkol, %15’i benzin olan yakıt çeşidi) ile de çalışabiliyor. E85 ile çalışırken aracın performans değerleri 1578 beygir güç ve 1500 Nm tork değerlerine geliyor.
Koenigsegg, yalnızca 125 adet Jesko üretecek. Her biri vergiler hariç 3 milyon $ gibi bir fiyattan satılacak ve yıl sonunda teslimatlarına başlanacak.
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Facebook boykotuna Microsoft da katıldı!
17 Haziran’da başlayan Facebook reklamları boykotu aralarında Honda ve Coca-Cola gibi büyük şirketlerin de bulunduğu onlarca katılımcı ile giderek büyüyor. Son olarak Microsoft sosyal medya platformu üzerindeki tüm reklamlarını küresel olarak Ağustos’a kadar durdurduklarını açıkladı.
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Microsoft Facebook ve Instagram reklamlarını Ağustos’a kadar durdurdu!
Microsoft Mayıs ayında Facebook ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da reklam yayınlamayı askıya almıştı. Mayıs ayında alınan bu karar sadece ABD ile sınırlı tutulmuştu. Ancak Microsoft yeni aldığı karar ile kapsamını genişleterek dünya çapında Facebook sosyal medya hizmetleri üzerinden verilen reklamlarını durdurma kararı aldı. Yakın zamanda başlayan Facebook boykot kampanyasına daha önce Coca-Cola, Starbucks gibi büyük şirketler de katılmıştı. Bu şirketler, platform nefret dolu konuşmaların yayınlanmasını engellemenin bir yolunu sunana kadar Facebook’ta tüm reklamlarını durdurduğunu açıklamıştı. Yayınlanan rapora göre Microsoft, diğer birçok şirketin aksine Facebook politikalarından çok, verilen reklamların nerede gösterildikleri ile ilgili endişeli olduklarını söyledi. Ancak iki durum da Facebook için diğer bir büyük reklam verenini kaybettiği anlamına geliyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz Perşembe günü kuruluşundan bu yana karşılaştığı en büyük kayıplarından birini elde etti. Şirketin değeri New York borsasında sadece bir günde 120 milyar dolar geriledi. Bu Wall Street tarihinde de bir şirketin en büyük değer kayıplarından biri oldu. Aynı zamanda şirketin hisseleri %19 düşüşle 176.25 dolara geriledi. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Forbes dünyanın en zenginleri listesindeki pozisyonu 2 sıra geriledi.
Microsoft tarafından şirketin baş pazarlama sorumlusu Chris Capossela şunları söyledi: “ Mayıs ayında endişelerimiz nedeniyle ABD’deki bütün reklamlarımızı askıya almıştık. Şimdi bütün Facebook ve Instagram reklamlarımızı küresel olarak askıya alma kararı verdik” dedi.
Copocere ne yazık ki Microsoft’un bu kararının ardındaki nedeni açık bir şekilde belirtmedi. Ancak şirket olarak reklamların yeniden yayınlamasına izin vermek için Facebook ve Instagram liderleriyle temas halinde olduklarını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Facebook reklamlarımızın yeniden devam etmesi için olumlu hamleler görmeyi bekliyoruz. Yeni bir karar almak ve durumu değerlendirmek için Ağustos’a kadar bekleyeceğiz.” dedi.
Microsoft konu hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti ve şirketin daha büyük bir boykotta yer almayacağına vurgu yaptı. Şirket tarafından gerçek ve uzun vadeli değişim elde etmenin tek yolunun medya ortakları ile doğrudan diyalog kurmak olduğuna da vurgu yapıldı.