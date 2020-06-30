2021 VW Tiguan, casus kameralara yakalandı!

VW Tiguan‘ın makyajlı versiyonunun tanıtılmasına çok az bir zaman kala aracın tasarımı, dışarıda yakalanan bir prototiple gün yüzüne çıktı.

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Casus fotoğrafçıların Almanya’da çektiği bu fotoğraflara bakacak olursak, yeni Golf’teki çatık tek kaşlı bakışlı farlar, daha uzun ve geniş ızgara, yeni ön tampon ve yeni logo dikkat çekiyor. Ayrıca bu prototipte, opsiyonel IQ.Light LED matris farlar yer alıyor. Bazı ibarelerden anlaşıldığı kadarıyla bu prototipin R-Line donanımına sahip bir araç olduğu düşünülüyor.

Görsellerdeki aracın arka tamponu ve jantları pek de R-Line gibi durmuyor, evet. Fakat bu aracın bir prototip olduğunu da hatırlamak gerekiyor. R-Line’a özgü egzoz çıkışı veya sahte egzoz uçlarını barındıran, sportif bir arka tampon bekleniyor. Arka farlarda ise üç bumerang şekli içeren LED far grubu göze çarpıyor.

İç tasarımda ise çok büyük tasarım değişiklikleri yok. Yeni Golf’ten alınan direksiyon simidi ve yeni klima kontrol alanı dikkat çeken detayların başında yer alıyor. Fakat OTA güncellemelerine sahip yeni bir bilgi-eğlence sisteminin tanıtılacağı da söylenenler arasında.

Makyajlı Tiguan’ın, GTE adındaki plug-in hibrit bir modele de sahip olacağı söyleniyor. Yeni Golf GTE‘deki 242 beygir giç ve 400 Nm tork değerlerine sahip 1.4 litrelik 4 silindirli içten yanmalı motora sahip hibrit üniteyi kullanması bekleniyor. VW’nin turbolu yeni motorlarının çoğunun, yeni Tiguan’da da yer alması bekleniyor. Ayrınca 2.0 litrelik, 320 beygir gücünde ve 4MOTION sistemine sahip Tiguan R modelinin de tanıtılması ihtimali de oldukça yüksek.

Kaynak: Carscoops