Genel
2021 VW Arteon “ailesi” tanıtıldı!
Volkswagen, sızıntılardan sonra merakla beklenen makyajlı Arteon‘u tanıttı. Aracın yeni Shooting Brake, plug-in hibrit ve R versiyonları da tanıtımda yer aldı.
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Dış tasarımda pek fazla radikal değişiklikler bulunmuyor. İlk bakışta göze çarpan detaylar, yenilenen ön tampon ile VW logosuna doğru uzayan şerit LED farlar oluyor. Eskisine göre daha fazla krom detaylara ve daha fazla hava girişi, 2021 Arteon’da yer alıyor. Tasarımı yenilenen arka farlar, yeni difüzör ve yeni tasarım egzoz çıkışları ise arka tasarımdaki yenilikler arasında. Areton ile ilgili en büyük yenilik ise Arteon Shooting Brake (SB) versiyonu oldu. Arteon SB, koltuklar yatırıldığında Standart Arteon’a göre 75 litre daha fazla bagaj hacmi ile biraz daha pratiklik vadediyor.
İç tasarıma gelecek olursak, eski modele kıyasla daha “elit” bir ortam yaratılmak istenmiş. Abartılı değişiklikler değil, tadında dokunuşlarla oldukça kaliteli bir tasarım oluşturulmuş. Yeni direksiyon simidi ve yeni dokunmatik klima kontrol ekranı, kabindeki en büyük yenilikler diyebiliriz. Kabindeki ufak ve görünmeyen yenilikler ise yeni klima menfezleri, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip yeni MIB3 bilgi-eğlence sistemi, 30 renkli ortam aydınlatması, kablosuz telefon şarj ünitesi, 700W Harman-Kardon ses sistemi olarak sıralanabilir. Ayrıca 0-210 km/s arasında yarı otonom sürüş yeteneği de 2021 Arteon’da yer alıyor.
VW Arteon’un yeni motor seçenekleri
Areton için makyajla beraber “plug-in hibrit” bir motor seçeneği geldi. VW’e göre “oldukça uzun menzilli, %100 elektrikli sürüş” sunacak olan bu motorun, 215 beygir güce sahip olduğu açıklandı. Bu motor 1.4 TSI 150 beygirlik ünite ile 115 beygir gücündeki elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Daha fazla performans arayanlar için ise Arteon R seçeneği yer alıyor. 320 beygir gücü, dört tekerleğine 4MOTION sistemi ile aktaran araçta R-Performance Tork Vektörleme teknolojisi yer alıyor.
2021 Arteon ailesinin satış tarihi ve fiyatları ise henüz belli değil.
Kaynak: Carscoops, Motor 1
Genel
WhatsApp, Android ve iOS için hareketli çıkartmaları test ediyor
WhatsApp, Android ve iOS platformları içerisinde, beta sürümlerle beraber hareketli çıkartmalar özelliğini test etmeye başladı. Özellik Android için v2.20.194.7 beta ve iOS için v2.20.70.26 beta sürümleriyle birlikte hayatımıza giriş yaptı.
Geçtiğimiz dönemlerde de çıkan haberlere göre, WhatsApp uzun bir süredir hareketli çıkartmalar üzerinde zaten çalışıyordu. Bugün yayınlanan beta sürümlerinde özellik, bir süreliğine kullanılabilir haldeyken bir anda platform üzerinden kaldırıldı. 2019 yılında çıkartmaları hayatımıza dahil eden WhatsApp, görünen o ki çok yakın bir gelecekte tamamen kullanılabilir bir şekilde yeni özelliği kullanıma sunacak.
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Normal çıkartmalarda olduğu gibi, hareketli seçeneği için de firma uygulama üzerinde kendi paketlerini sunacak. Ayrıca üçüncü taraf olarak adlandırılan ek paket eklemeleri de kolayca sağlanabilecek. Şu an için özelliği kullanabilmek adına yukarıda belirttiğimiz beta sürümlerinden birine sahip olmanız gerekiyor. Ek olarak WhatsApp Business sürümünde de hareketli çıkartmaların çalıştığı bildirildi. Şu an için beta sürümler içerisinde yer alan fakat kullanıma kapatılan özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
Şu an için kullanıma kapalı olan Android için v2.20.194.7 beta sürümüne aşağıdaki resme dokunarak ulaşabilirsiniz:
Genel
Xiaomi Redmi Note 9 kutusundan çıkıyor!
Xiaomi Redmi Note 9 kutu açılışı ile sizlerleyiz. Firmanın yeni ailesinin aslında, daha önce cihazlarının kutu açılışlarını gerçekleştirmiştik. Bugün ise baz modelinin kutusunu açtık ve ilk izlenimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık.
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Xiaomi Redmi Note 9 teknik özellikleri
Cihazımızın ekran boyutu 6.53 inç olarak bizleri karşılıyor. Bu ekran boyutuna aslında aşinayız. Şirketin aynı seri içerisinde bulunan diğer cihazlarıyla birebir. Bize Evofone tarafından gönderilen model her ne kadar 3GB RAM/64 GB ROM’lu versiyon olsa da, 4GB RAM/128 GB ROM’lu versiyon da Türkiye’de satışta bulunuyor. Geçtiğimiz ay MediaTek tarafından lanse edilen Helio G85 yonga setinden gücünü alan Redmi Note 9, Xiaomi’nin iddialarına göre Snapdragon 665’ten çok daha güçlü bir işlemciyi cihaza entegre etmiş.
Xiaomi Redmi Note 9 kamera özellikleri
Kamera kanadında ise Note 9S ile benzer kamera donanımının kullanıldığını görüyoruz. 48 MP’lik f/1.79 odak açıklığı sunan geniş açılı ana kameraya, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörü eşlik ediyor. Toplamda dört adet kameramız bulunuyor.
Türkiye’deki resmi satış fiyatı ve renk seçenekleri
Şu anda Hepsiburada üzerinde satışta olan modelimizin 24.06.2020 tarihi itibarıyla güncel fiyatları, 3GB RAM/64 GB ROM’lu versiyon için beyaz, gri ve yeşil renk seçenekleri için 2,449,90 TL’ye satılıyor. 4GB RAM/128 GB ROM’lu modeli ise yine aynı renk seçenekleri ile 2,629,90 TL’ye online olarak edinebiliyorsunuz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkacak!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 için geri sayımın sonuna geldi. Firma serinin son ürününü temmuz ayı içerisinde çıkaracağını duyurdu.
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Asus ROG Phone 3 geliyor!
Oyuncu telefonları akıllı telefon dünyasında yerini korumaya devam ediyor. Birçok önemli firmanın yatırımlarını sürdürdüğü bu pazarda yaz mevsimi oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Önemli firmalar arasında yer alan Asus, temmuz ayı içerisinde ROG Phone 3 ile kullanıcıları karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, yeni nesil oyuncu telefonunu önümüzdeki ay Çin sınırları içerisinde satışa çıkaracağını hayranlarına aktardı. Bir adet de poster paylaşan firma, oyuncu telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Oyuncu telefonu olduğu için güncel amiral gemisi telefonların yapabildiklerini yapmayı amaçlayan cihaz, bizleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile karşılayacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile piyasaya çıkış yapacak. 6.59 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak cihaz, oldukça ağır olacak. Bunu içerisindeki 6000 mAh bataryaya sahip olmasına borçlu olan cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yakın zamanda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, günümüz amiral gemisi cihazlarına nazaran daha renkli bir tasarıma sahip olacak gibi gözüküyor. Tasarım detaylarının belli olduğu bir video sızdırılan cihaz artık yeni kullanıcılarını bekliyor. 23 Temmuz tarihinde Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkacak cihazın dünya genelinde ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.