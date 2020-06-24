2021 VW Arteon “ailesi” tanıtıldı!

Volkswagen, sızıntılardan sonra merakla beklenen makyajlı Arteon‘u tanıttı. Aracın yeni Shooting Brake, plug-in hibrit ve R versiyonları da tanıtımda yer aldı.

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Dış tasarımda pek fazla radikal değişiklikler bulunmuyor. İlk bakışta göze çarpan detaylar, yenilenen ön tampon ile VW logosuna doğru uzayan şerit LED farlar oluyor. Eskisine göre daha fazla krom detaylara ve daha fazla hava girişi, 2021 Arteon’da yer alıyor. Tasarımı yenilenen arka farlar, yeni difüzör ve yeni tasarım egzoz çıkışları ise arka tasarımdaki yenilikler arasında. Areton ile ilgili en büyük yenilik ise Arteon Shooting Brake (SB) versiyonu oldu. Arteon SB, koltuklar yatırıldığında Standart Arteon’a göre 75 litre daha fazla bagaj hacmi ile biraz daha pratiklik vadediyor.

İç tasarıma gelecek olursak, eski modele kıyasla daha “elit” bir ortam yaratılmak istenmiş. Abartılı değişiklikler değil, tadında dokunuşlarla oldukça kaliteli bir tasarım oluşturulmuş. Yeni direksiyon simidi ve yeni dokunmatik klima kontrol ekranı, kabindeki en büyük yenilikler diyebiliriz. Kabindeki ufak ve görünmeyen yenilikler ise yeni klima menfezleri, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip yeni MIB3 bilgi-eğlence sistemi, 30 renkli ortam aydınlatması, kablosuz telefon şarj ünitesi, 700W Harman-Kardon ses sistemi olarak sıralanabilir. Ayrıca 0-210 km/s arasında yarı otonom sürüş yeteneği de 2021 Arteon’da yer alıyor.

VW Arteon’un yeni motor seçenekleri

Areton için makyajla beraber “plug-in hibrit” bir motor seçeneği geldi. VW’e göre “oldukça uzun menzilli, %100 elektrikli sürüş” sunacak olan bu motorun, 215 beygir güce sahip olduğu açıklandı. Bu motor 1.4 TSI 150 beygirlik ünite ile 115 beygir gücündeki elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Daha fazla performans arayanlar için ise Arteon R seçeneği yer alıyor. 320 beygir gücü, dört tekerleğine 4MOTION sistemi ile aktaran araçta R-Performance Tork Vektörleme teknolojisi yer alıyor.

2021 Arteon ailesinin satış tarihi ve fiyatları ise henüz belli değil.

Kaynak: Carscoops, Motor 1