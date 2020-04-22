2021 Opel Mokka, elektrikli seçeneğiyle ve “X” eki olmadan gelebilir!

Opel, yeni nesil Mokka’ya ait bir video paylaştı. Eski nesli GM çatısı altındayken üretilen Mokka’nın yeni nesli, PSA grubu tarafından üretilecek.

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Yeni Mokka, PSA grubu altında üretilen ilk Opel olan Corsa F‘teki EMP-1 (CMP olarak da bilinir) platformunu kullanarak, yeni Peugeot 2008 ve DS3 Crossback ile kardeş olacak.

Küçük hacimli içten yanmalı motorların yanında elektrikli bir model de bekleniyor. Sıfır emisyonlu Mokka hakkında çok az şey biliniyor. Aracın, Corsa-e’deki gibi “Mokka-e” olarak adlandırılması bekleniyor.

Kardeşleri dediğimiz, DS3 Crossback’in elektrikli E-Tense versiyonu 134 beygirlik motoru ve 50 kWh batarya ile geliyor. “Mokka-e” modelinde de bu motorun kullanılması bekleniyor. 9 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanma değeri sunması beklenen aracın, Corsa-e gibi 300 km civarı bir menzil sunması bekleniyor.

Yeni nesil Mokka, selefine göre radikal bir tasarıma sahip olacak. Yeni Corsa’dan ilham alındığı görülen araç, daha kısa çıkıntılara ve arkaya doğru hafifçe inen tavan çizgisine sahip.

Opel’e göre iç mekanda “modern ve gelecekten gelen bir tasarım” anlayışı benimsenecek. İkinci nesil Mokka’nın üretimine yıl sonunda başlanması bekleniyor. Elektrikli modelin, normal modellerle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Teslimatların ise 2021 başlarında olması planlanıyor.