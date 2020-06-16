2021 Skoda Karoq kamuflajlı olarak yakalandı!

2017‘de Skoda Yeti‘nin yerine gelen Skoda Karoq, 2021 yılı için makyajlanıyor. Mevcut modele oranla çok da radikal değişimler olmayacak.

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Yeti kadar farklı bir tarzı olmasa da Karoq, crossover pazarı için oldukça iyi bi seçenek olarak biliniyor. Görünen o ki Skoda, bu kazandıran formülü çok da bozmadan çekiciliğini arttırmayı planlıyor. Görseldeki prototipte çok büyük yenilikler bulunmuyor. Fakat 2021 Skoda Karoq’un ön kısımda, markanın yeni ızgara tasarımı ve yeni tasarımlı farları ile karşımızda olacağı düşünülüyor. Arka kısımda ise yeni tasarımlı farlar ve yeni bir arka tampon olacak gibi görünüyor.

2021 model yılı için Karoq’a yapılan makyaj operasyonu, tipik bir orta yaş yenilemesi aslında. Bu, kabin içinde de yenilikler görebileceğimiz anlamına geliyor. İçerideki genel düzen aynı kalsa da bazı yeni döşeme seçenekleri ve geliştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi ile karşılaşabiliriz.

Motor seçenekleri için henüz kesin bir bilgi yok. Fakat mevcut 1.0 TSI 115 beygir ve 1.5 TSI 150 beygir ünitelerin korunması bekleniyor. Skoda’nın, CO2 emisyonlarını azaltmak adına hafif hibrit sistem kullanabileceğine dair bir dedikodu da bulunuyor.

Kaynak: Carscoops