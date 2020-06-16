Genel
2021 Skoda Karoq kamuflajlı olarak yakalandı!
2017‘de Skoda Yeti‘nin yerine gelen Skoda Karoq, 2021 yılı için makyajlanıyor. Mevcut modele oranla çok da radikal değişimler olmayacak.
İlginizi çekebilir: DS 7 Crossback, 4×2 hibrit seçeneğine kavuşuyor!
Yeti kadar farklı bir tarzı olmasa da Karoq, crossover pazarı için oldukça iyi bi seçenek olarak biliniyor. Görünen o ki Skoda, bu kazandıran formülü çok da bozmadan çekiciliğini arttırmayı planlıyor. Görseldeki prototipte çok büyük yenilikler bulunmuyor. Fakat 2021 Skoda Karoq’un ön kısımda, markanın yeni ızgara tasarımı ve yeni tasarımlı farları ile karşımızda olacağı düşünülüyor. Arka kısımda ise yeni tasarımlı farlar ve yeni bir arka tampon olacak gibi görünüyor.
2021 model yılı için Karoq’a yapılan makyaj operasyonu, tipik bir orta yaş yenilemesi aslında. Bu, kabin içinde de yenilikler görebileceğimiz anlamına geliyor. İçerideki genel düzen aynı kalsa da bazı yeni döşeme seçenekleri ve geliştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi ile karşılaşabiliriz.
Motor seçenekleri için henüz kesin bir bilgi yok. Fakat mevcut 1.0 TSI 115 beygir ve 1.5 TSI 150 beygir ünitelerin korunması bekleniyor. Skoda’nın, CO2 emisyonlarını azaltmak adına hafif hibrit sistem kullanabileceğine dair bir dedikodu da bulunuyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
DS 7 Crossback, 4×2 hibrit seçeneğine kavuşuyor!
DS 7 Crossback halihazırda 225 beygirlik benzinli PureTech ve 130 beygirlik BlueHDi dizel seçenekleriyle ülkemizde satılıyordu. 2020 ilkbaharından beri de 4×4 özellikli plug-in hibrit seçeneğiyle sipariş edilebiliyordu. Haberimizin konusu olan yeni motor seçeneği ise 4×2 önden çekişli olan E-TENSE 225 adındaki plug-in hibrit ünite.
İlginizi çekebilir: 2021 Nissan X-Trail tanıtıldı!
E-TENSE 225 hibrit ünite, 108 beygir ve 300 Nm torka sahip elektrik motoru ile 177 beygir gücündeki benzinli motorun birleşmesinden oluşuyor. 13.2 kWh bataryalarla desteklenen sistem 8 ileri otomatik şanzımanla gücünü yola aktarıyor. 135 km/s hıza kadar da sıfır emisyonla sürüş yapabilmenize de olanak tanıyor. Ayrıca içten yanmalı motor kullanımdayken biraz da olsa bataryaların şarj olabildiğini de belirtelim.
Bu ünitede yer alan hibrit sürüş ise 222 beygir ve 360 Nm tork sürücünün hizmetine sunuluyor. Hibrit sürüş, tam güç sağlayan Sport modunda veya tasarruf maksadıyla Eco modunda görev yapıyor. WLTP standartlarına göre 60 km civarında bir menzile sahip olan bu motor, 100 km‘de ortalama 1.5 litre yakıt tüketimine sahip.
DS 7 Crossback’teki E-TENSE 225 motorunun sunulacağı donanım paketinde yer alan özellikler başlıca şu şekilde sayabiliriz: DS Aktif Tarama Süspansiyonu, ön ve arka lamine camlar, 19 inç Londra siyah jantlar, DS Connected 2. seviye otonom sürüş, DS Sürücü İzleme Sistemi, DS Park Pilotu, DS Active LED Vision farlar yer alıyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
2021 Nissan X-Trail tanıtıldı!
Nissan X-Trail (Bazı pazarlarda Nissan Rogue olarak satılıyor), eski neslinde müşterilerini oldukça memnun eden bir araçtı. 2021 Nissan X-Trail ise hali hazırdaki iyi formülü bozmadan, iç mekanda dikkat çeken yenilikler sunarken, dış tasarımda daha dinamik dokunuşlarla karşımızda.
İlginizi çekebilir: 2021 BMW M5 böyle görünebilir!
Tasarım açısından 2021 Nissan X-Trail’in neye benzeyeceği ile ilgili ipuçlarını birkaç gün önceki haberimizde vermiştik. Beklendiği gibi ikiye ayrılmış yeni ön farlarla çevrili, “V-Motion” ızgarası göze çarpan ilk detaylar oluyor. Siyah renge boyalı A sütunları ise aracın tavanını “yüzüyor” gibi hissettiriyor.
Yeni X-Trail, eski nesline göre 0.25 cm daha kısa dingil mesafesine, 5.33 cm daha kısa tavana ve ön-arka tampon mesafesi ise 4.32 cm daha kısa. Bu da demek oluyor ki Qashqai’nin ağabeyi biraz daha kompakt ölçülere kavuşmuş. Kısalan dingil mesafesine rağmen eski nesline oranla, arka koltuklarda 1.54 cm daha fazla diz, 1.77 cm daha fazla baş mesafesi sunuyor.
Nissan’ın CMF-C/D mimarisinin yenilenmiş bir versiyonu üzerinde yükselen yeni X-Trail, ailelerin ilgisini çektiği kadar bireysel kullanıcıların da dikkatini çekeceği düşünülüyor.
Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip, 8 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi standart olarak geliyor. Eğer kesenin ağzını biraz açıp, en donanımlı Platinum paketini alarak, 9 inç boyutundaki Navi-Link bilgi-eğlence sistemi, ProPilot Assist, Qi kablosuz şarj, Bose ses sistemi ve daha fazlasına sahip olabilirsiniz.
ProPilot Assist‘ten bahsetmişken anlatmadan geçmeyelim. Uzun menzilli bir radar ve geniş görüş alanı kamerasına sahip bu sistem, şerit takip asistanı ile birlikte, yayaları da algılayan bir güvenlik sistemi. Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürüş modu seçicisiyle birlikte çalışan yeni “Araç Kontrol Sistemi” ile aracın virajlardaki yeteneği de arttırılmış.
Nissan X-Trail haberin yazıldığı tarihte ülkemizde 1.3 DIG-T 160 beygirlik benzinli ünite ve DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla, 297 bin TL ile 330 bin TL arasında satılıyor. 2021 X-Trail ise muhtemelen bu motorla veya buna benzer küçük hacimdeki yeni bir motorla ülkemizde satışa çıkabilir. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
Genel
2021 BMW M5 böyle görünebilir!
Yakın zamanda tanıtılan 2021 BMW 5 Serisi‘nden sonra birçok kişi, 2021 BMW M5‘i beklemeye başladı. 2021 BMW M5 için çok radikal değişiklikler olmayacak. Ufak tefek de olsa aracın görünüşüne ve performansına etki edecek yenilikler bekleniyor. 17 Haziran‘da tanıtılacağı söylenen 2021 M5‘e ait bağımsız tasarımcılar, aracın nasıl görüneceği ile ilgili kendi tasarımlarını paylaştılar.
İlginizi çekebilir: Yeni Nissan X-Trail 15 Haziran’da tanıtılıyor!
Haberimizin konusu olan tasarım ise Kolesa‘ya ait. Resmi olmayan bu görsellerde en belirgin farklılık, aracın ön farları oluyor. Eskisine nazaran incelmiş ve biraz daha keskin hatlara sahipler. Karartılmış ön böbrek ızgaralar ve yeni şekle sahip hava girişleri ise aracın duruşunu güçlendiren detaylar arasında. Arka kısımda ise çok büyük bir değişiklik görünmüyor. Yalnızca arka farlara ve tampona yapılan ufak dokunuşlar bulunuyor.
İç kısımda ise yine ufak tefek yenilikler olacak. Fakat en çok dikkat çeken yenilik, 12.3 inç boyutundaki dokunmatik bilgi-eğlence sistemi olacağı söyleniyor.
2021 M5 ve M5 Competition versiyonlarında sırasıyla, 600 beygir ve 617 beygir güce sahip 4.4 litrelik çift turbolu V8 üniteler görev yapacak. Yakın gelecekte ise daha güçlü ve daha hafif olan bir M5 CS versiyonun da çıkması bekleniyor. Makyajla beraber M5’te beklenen en önemli farklılığın, eskisine nazaran biraz daha yumuşayan bir sürüş karakteri olacağı söyleniyor.
Not: Kolesa, Rusya’da bulunan bağımsız bir tasarım stüdyosudur. BMW ile bağlantısı yoktur.