Genel
2021 Porsche 911 Carrera S ve 4S’te manuel vites seçeneği olacak!
Porsche, Avrupa’da satılan 2021 911 Carrera S ve 4S modellerinin bundan sonra 7 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle alınabileceğini açıkladı.
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Alman üretici, birkaç yıldır belirli 911 modellerinde yedi ileri manuel seçeneği sunuyordu. Şimdi ise Avrupa’daki Carrera S ve 4S modellerinin de manuel vites seçeneği ile alınabilirliği doğrulandı. Ayrıca manuel şanzıman opsiyonu için ek bir ücret de istenmeyecek ve Sport Chrono paketi, aracı manuel şanzımanlı aldığınız takdirde standart olarak yer alacak. Yani evet, o da bedava.
Sport Chrono paketinde lastikler soğukken mavi, en uygun sıcaklıktayken beyaz olarak gösteren lastik sıcaklığı göstergesi ile birlikte geliyor. Ayrıca mükemmel vites geçişleri sağlamak için, vites değiştirirken motor devrini arttıran otomatik bir sistem de bu pakete dahil özelliklerden birisi. Bu pakette pist modunun da dahil olduğu çeşitli sürüş modları, kronometre ve Porsche Track Precision uygulaması yer alıyor.
2021 Porsche 911 Carrera S modelleri, manuel şanzımanla 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlıyor.
2021 model 911 Carrera’lar başka ne yeniliklere sahip?
Yenilikler arasında Porsche InnoDrive adı verilen bir sistem bulunuyor. Bu sistem, navigasyon verilerini kullanarak, yükseltili-eğimli yollarda en iyi sürüş deneyimi sağlamak için, nerede hızlanmanız-yavaşlamanız gerektiğini söylüyor. Bir başka yenilik ise Smartlift. Bu sistem, sık kullanılan bir güzergahın GPS koordinatlarını kaydederek, aracın önünü kaldırıyor. Bu sayede engebeli yollarda aracın ön kısmının zarar görmesi engelleniyor.
Diğer yenilikler ise yaklaşık 700’den fazla kombinasyon imkanı sunan, Porsche Exclusive Manufaktur dahilindeki deri paketi, ses yalıtımlı hafifletilmiş camlar ve 7 renge sahip ambiyans aydınlatması. Ayrıca Phyton Green adında yeni bir renk seçeneği de var.
Akıllı Telefonlar
Call of Duty: Mobile, Ramazan ayı için güncelleme aldı
Son dönemlerde global pazarda en çok oynanan mobil oyunlarından Call of Duty: Mobile, Ramazan ayına özel bir etkinlik başlattı. Şirket, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile birlikte kutluyor.
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ilgi oldukça arttı. Çıktığı günden beri büyük ilgi gören Call of Duty: Mobile, bu sefer de Ramazan ayına özel bir etkinlik ile oyuncularını mutlu etti.
Oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde edebiliyor. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.
Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer, yaptığı açıklamada: “Call of Duty: Mobile tarafına gelen heyecan verici içerikler, tüm hayranlarımızı en anlamlı şekilde kutlamak için bize harika bir fırsat sunuyor. Oyuncuların bu kutlamayı tüm dünyadaki Call of Duty topluluğuyla yaşayabilecekleri için çok mutluyuz.” İfadelerine yer verdi
Son olarak 21 Nisan’dan itibaren oyun içi mağazada erişime açılan Crescent Moon temalı eşyaların listesi şu şekilde;
- Hilal temalı paraşüt
- Hilal temalı el bombası
- RUS-79U silahı için ‘’Metalik Sis’’ kaplaması
- Hilal temalı flaş bombası
- Hilal temalı uçuş takımı (Wingsuit)
- Hilal temalı sırt çantası
- Zero operatörü için ‘’Sultana’’
Genel
Renault Megane’ın fişi çekilebilir!
Renault‘un en meşhur modellerinden biri olan Megane ile şirketin elektrikli geleceği uğruna vedalaşabiliriz.
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Renault Megane, Fransız üreticinin en çok yatırım yaptığı modellerden birisi oldu. AutoExpress‘e konuşan tasarım şefi Laurens van den Acker, söz konusu yatırımın Megane yerine, yeni elektrikli modellere yapılmasının daha iyi olup olmadığı ile ilgili bir fikrin şirket içinde gezdiğini söyledi.
“Bulunduğumuz dönemde model gamımıza, elektrikli yeni araçlar ekledikçe bazı modellerle yollarımızı ayırmamız gerekecek. Çünkü bunların hepsini aynı anda geliştirmeyi göze alamayız. Megane ise gittikçe baskı altında olan bir segmentte. Paranızı, piyasanın geleceği olan yerlerde değerlendirmelisiniz.” dedi Laurens van den Acker.
Megane’ın satışları 2004 yılında, 465 bin 778 adetle zirve yapmıştı. Fakat yıllar boyunca, küçük istisnalar dışında, sürekli düştü. CarSalesBase‘e göre 2014 yılında Avrupa‘daki satışlar 135 bin 206 adetken, geçen sene sadece 129 bin 222 adet Megane satıldı.
En yakın rakiplerinden VW Golf ise, Megane’ın zirve yılı olan 2004‘te 585 bin 356 adet satmıştı. 2014 yılında ise 523 bin 729 adetlik satışla, o yıl içinde Megane’dan fazla sattı. 2019 yılında ise 410 bin 779 adet satılmıştı.
2016 yılından beri üretilen 4. nesil Renault Megane, bu yıl makyajlanmıştı. Nissan X-Trail‘den Scenic, Koleos ve Talisman‘a kadar birçok otomobilde yer alan CMF-CD mimarisini kullanan Megane’ın, benzinli, dizel ve plug-in hibrit (son makyajla geldi) motor seçenekleri bulunuyor
Genel
2022 BMW 2 Serisi Coupe sızdırıldı!
Arkadan çekişli, yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe‘nin yakında geleceği çok büyük bir sır değil artık. G42 kasa kodlu modelin görselleri, 2addict isimli bir sitede paylaşıldı
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Aracın gerçek olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi henüz yok. Fakat kuvvetli ihtimallerden biri ise aracın, BMW Grubu‘nun Münih‘teki tesislerinde yapılan 1:1 ölçekli kil model olduğu.
Görsellerde ilk göze çarpan detaylar biraz büyüyen çift böbrek ızgara, güncel nesil ile benzerlik gösteren kırıklı tasarımdaki ön farlar ve ön tampondaki devasa yan ızgaralar oluyor. Arka farlarda ise E90 kodlu 3 Serisi Sedan ile benzer yapıda bir tasarım görülüyor. Fakat boyut olarak güncel modelin arka farlarından biraz daha büyükler.
Böbrek ızgaralarındaki koyu krom renk, ön tamponun alt kısmında yer alan “M” rozeti ve arka difüzörü ile bu aracın, M2.40i olarak adlandırılması beklenen M Performance modeli olduğu düşünülüyor.
En son tanıtılan 2 Serisi GranCoupe modeliyle beraber giderek büyüyen 2 Serisi ailesi, arkadan çekişli oluşu ve sıralı 6 silindirli motor seçeneğiyle, 3 ve 4 Serisi modellerinden pek de geri kalmayacak gibi görünüyor.
Yeni nesil BMW 3 Serisi ailesinin en üstünde yer alan M3.40i modelinde, turbolu sıralı 6 ünite yer alıyor. 350 beygir civarında güç üreten bu motorun, yeni M2‘de kullanılması bekleniyor.
Şanzıman seçenekleri arasında 8 ileri otomatik ve 6 ileri manuel olmak üzere iki opsiyon olacak. Motora ve pazara bağlı olarak, hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli xDrive modelleri sunulacak. Ayrıca giderek küçülen cabrio araç pazarından dolayı, 2 Serisi Cabrio‘nun bu nesilde fişinin çekilmesi bekleniyor. Bunun yerine BMW, potansiyel alıcıları yeni nesil 4 Serisi Cabrio ile muhatap edecek.
Yeni 2 Serisi’nin satışlarına 2022 yılının sonlarında satışa çıkması bekleniyor.