Porsche, Avrupa’da satılan 2021 911 Carrera S ve 4S modellerinin bundan sonra 7 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle alınabileceğini açıkladı.

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Alman üretici, birkaç yıldır belirli 911 modellerinde yedi ileri manuel seçeneği sunuyordu. Şimdi ise Avrupa’daki Carrera S ve 4S modellerinin de manuel vites seçeneği ile alınabilirliği doğrulandı. Ayrıca manuel şanzıman opsiyonu için ek bir ücret de istenmeyecek ve Sport Chrono paketi, aracı manuel şanzımanlı aldığınız takdirde standart olarak yer alacak. Yani evet, o da bedava.

Porsche 911 Carrera 4S Porsche 911 Carrera 4S

Sport Chrono paketinde lastikler soğukken mavi, en uygun sıcaklıktayken beyaz olarak gösteren lastik sıcaklığı göstergesi ile birlikte geliyor. Ayrıca mükemmel vites geçişleri sağlamak için, vites değiştirirken motor devrini arttıran otomatik bir sistem de bu pakete dahil özelliklerden birisi. Bu pakette pist modunun da dahil olduğu çeşitli sürüş modları, kronometre ve Porsche Track Precision uygulaması yer alıyor.

2021 Porsche 911 Carrera S modelleri, manuel şanzımanla 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlıyor.

Sport Chrono paketiyle gelen, ön konsoldaki kronometre

2021 model 911 Carrera’lar başka ne yeniliklere sahip?

Yenilikler arasında Porsche InnoDrive adı verilen bir sistem bulunuyor. Bu sistem, navigasyon verilerini kullanarak, yükseltili-eğimli yollarda en iyi sürüş deneyimi sağlamak için, nerede hızlanmanız-yavaşlamanız gerektiğini söylüyor. Bir başka yenilik ise Smartlift. Bu sistem, sık kullanılan bir güzergahın GPS koordinatlarını kaydederek, aracın önünü kaldırıyor. Bu sayede engebeli yollarda aracın ön kısmının zarar görmesi engelleniyor.

Diğer yenilikler ise yaklaşık 700’den fazla kombinasyon imkanı sunan, Porsche Exclusive Manufaktur dahilindeki deri paketi, ses yalıtımlı hafifletilmiş camlar ve 7 renge sahip ambiyans aydınlatması. Ayrıca Phyton Green adında yeni bir renk seçeneği de var.