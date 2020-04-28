Renault Megane’ın fişi çekilebilir!

Renault‘un en meşhur modellerinden biri olan Megane ile şirketin elektrikli geleceği uğruna vedalaşabiliriz.

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Renault Megane, Fransız üreticinin en çok yatırım yaptığı modellerden birisi oldu. AutoExpress‘e konuşan tasarım şefi Laurens van den Acker, söz konusu yatırımın Megane yerine, yeni elektrikli modellere yapılmasının daha iyi olup olmadığı ile ilgili bir fikrin şirket içinde gezdiğini söyledi.

“Bulunduğumuz dönemde model gamımıza, elektrikli yeni araçlar ekledikçe bazı modellerle yollarımızı ayırmamız gerekecek. Çünkü bunların hepsini aynı anda geliştirmeyi göze alamayız. Megane ise gittikçe baskı altında olan bir segmentte. Paranızı, piyasanın geleceği olan yerlerde değerlendirmelisiniz.” dedi Laurens van den Acker.

Megane’ın satışları 2004 yılında, 465 bin 778 adetle zirve yapmıştı. Fakat yıllar boyunca, küçük istisnalar dışında, sürekli düştü. CarSalesBase‘e göre 2014 yılında Avrupa‘daki satışlar 135 bin 206 adetken, geçen sene sadece 129 bin 222 adet Megane satıldı.

En yakın rakiplerinden VW Golf ise, Megane’ın zirve yılı olan 2004‘te 585 bin 356 adet satmıştı. 2014 yılında ise 523 bin 729 adetlik satışla, o yıl içinde Megane’dan fazla sattı. 2019 yılında ise 410 bin 779 adet satılmıştı.

2016 yılından beri üretilen 4. nesil Renault Megane, bu yıl makyajlanmıştı. Nissan X-Trail‘den Scenic, Koleos ve Talisman‘a kadar birçok otomobilde yer alan CMF-CD mimarisini kullanan Megane’ın, benzinli, dizel ve plug-in hibrit (son makyajla geldi) motor seçenekleri bulunuyor