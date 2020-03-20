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2021 Lotus Esprit, Evora kabuğu altında test edilirken görüntülendi!
Lotus, Esprit‘in halefini halka açık yollarda test etmeye başladı. Evora temelli canavar, kendine has detaylarını siyah boya altında gizlemeye çalışıyor.
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Yeni Esprit’te kullanılacak ve Evora’dakinden devşirilecek olan yeni alüminyum platformu test ettiği düşünülen Lotus, görüntülere bakılırsa bu sürecin henüz erken safhalarında. Ayrıca yeni gelecek canavarın, Evora’ya göre gözle görülür derecede daha geniş olacağı çok açık.
Yeni Esprit modeli, üreticinin yeni platform tasarımına geçmeden önceki alüminyum mimariyi kullanacak olan son Lotus olması bekleniyor. Lotus’un ürün gamında Evora’nın üstünde yer alacak olan yeni modelin, Esprit adını ne kadar hak edeceğini zaman gösterecek.
Bu arada Lotus’un gelecek planlarında Porsche Boxster‘a rakip olacak, yeni bir Elan modelini bile içerecek geniş bir model yelpazesi bulunuyor.
Evora’nın iki kişilik iç mekanının aksine, dört kişilik bir iç mekan sunması beklenen yeni Esprit, Toyota‘dan alınma V6 motorunun hibrit bir türevini kullanacak. Bu ünitenin 500 beygir civarında güç üreteceği söyleniyor.
Lotus’un dediklerine bakılırsa yeni Esprit’in dış tasarımında, markanın tamamen elektrikli modeli Evija‘dan ilham alınacak. İç tasarımda ise yüksek teknoloji özellikleri, minimal bir tasarımla sunacak.
Yeni Lotus Esprit’in gelecek yıl duyurulması bekleniyor.
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Huawei’nin yeni ÇOKLU ekran teknolojisi: Telefon – Bilgisayar uyumu
Ofisimize incelemeye gelen Huawei MateBook D dizüstü bilgisayarıyla, şirketin yeni çoklu ekran teknolojisini test ettik. Bakalım bu teknoloji ile, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar entegre olarak neler yapabiliyor?
Bu özellik için ne gerekli?
Öncelikle tabi ki videoda anlattığımız özellik için uyumlu bir Huawei dizüstü bilgisayarla birlikte, Kirin 980 ve üzeri işlemciye sahip EMUI 10 arabirimine sahip bir akıllı telefona ihtiyacınız var. Biz bu videoda Huawei Mate 30 Pro kullandık ancak P30 Pro veya gereklilikleri sağlayan farklı modeller de kullanılabilir. Ayrıca kullanmış olduğunuz dizüstü bilgisayarında PC Manager uygulaması yüklü olmalı ve sürümü de 10.5 veya üzeri olmalı.
Huawei çoklu ekran teknolojisi nasıl çalışıyor? Neler yapabiliyor?
Öncelikle PC Manager uygulaması üzerinden “Bağlan” tuşuna basıyoruz ve akıllı telefonumuzla onaylayarak bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra telefonumuzun ekranı, dizüstü bilgisayarımızda görünüyor. Bundan sonra dizüstü bilgisayarımızın TouchPad’i ve klavyesini kullanarak, akıllı telefonumuzu kontrol edebiliyor ve uygulamaları çalıştırabiliyoruz.
Videomuzda görebileceğiniz gibi örneğin Instagram uygulamasına giriş yapıp, klavye ile mesajlaşabilmek mümkün. Bu özelliği en büyük faydalarından biri “tut-çek” yöntemiyle dosya transferine imkan vermesi. Örneğin telefonunuzun galerisindeki bir fotoğrafı tutup, masaüstüne attığınızda saniyeler içerisinde bu aktarımı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Tam tersi şekilde dizüstü bilgisayarından bir dosyayı tutup akıllı telefona atabilmek de mümkün. Ayrıca Word, Powerpoint gibi programların içerisine, telefonunuzdaki dosyaları atabileceğiniz gibi telefonunuzdan kopyaladığınız bir yazıyı bilgisayarınıza da direkt olarak yapıştırabiliyorsunuz.
Videomuzda, şirketin halihazırda kullanılan OneHop gibi özelliklerine de değindik.
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Aston Martin Bulldog: Pek bilinmeyen, ortadan motorlu prototip
Aston Martin‘in tarihinde yer alan bu ilginç prototip, yakın zamanda Bridgnorth‘taki (Birleşik Krallık) Classic Motor Cars (CMC) tarafından restore edilmeye başlanacak.
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William Towns tarafından 1979‘da tasarlanan Aston Martin Bulldog‘u, şirketin o dönemdeki mühendislik becerisinin bir kanıtı olarak gösterebiliriz. Geçtiğimiz günlerde CMC tarafından yapılan bir açıklamaya göre söz konusu Aston, 18 ay sürmesi planlanan bir restorasyon sürecine girecek.
CMC Genel Müdürü Nigel Woodward “Aracı ilk üretildiği zamanki haline getiremeye çalışacağız fakat Bulldog’un güvenilirliğini arttırmak adına modern bileşenler ve teknolojiler ekleyebiliriz. Planın geneline bakacak olursak aracın mühendislik ve mimarisini korumak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Restorasyondan sonra aracın sahibi, Bulldog’u saatte 200 mil (322 km/s) hızın üzerinde çalıştırmayı ve hemen ardından araçla dünya turuna çıkmayı planlıyor. Şu 322 km/s olayının sebebi ise Aston’un bu araçla olan hedefiydi. Bulldog ile saatte 200 mil hızı aşabileceğini uman üretici, zamanının en hızlı seri üretim otomobili ünvanını eline almak istiyordu.
Fakat bu hayal gerçekleşemedi. 1981‘de Aston’un başkanlık koltuğuna Victor Gauntlett geçtiğinde, her ne kadar Bulldog MIRA pistinde 307 km/s hıza ulaşmış olsa da modelin test ve geliştirmeleri durduruldu.
Ortadan motorlu Bulldog gücünü, 8.3 litrelik çift turbolu bir V8 motordan alıyordu. Bu ünite 600 beygir güç ve 678 Nm tork üretebiliyordu. Ayrıca aracın bu seviyedeki hızlara ulaşabilmesinin bir diğer sebebi ise kama şeklinden dolayı sahip olduğu 0.34’lük sürtünme katsayısıydı.
Aston Martin Bulldog’u yeniden hayata döndürmek çok da kolay bir iş gibi durmuyor. Çünkü araca ait parçaların bulunması imkansıza yakın. Yani bu da demek oluyor ki CMC’nin bu parçaları kendi çabalarıyla bulması veya üretmesi gerekiyor. CMC patronu ise bu durum hakkında “Şu anda arabadaki hiç bir parçanın işe yaramadığını varsayıyoruz. Ayırdığımız her parçada araçla edeceğimiz mücadeleye dair izler bulacağımıza eminiz.” diyor.
Ayrıca arabanın geçmişi de biraz sıkıntılı. CMC her ne kadar Bulldog’un bir hayli büyük olan geçmiş dosyasına sahip olsa da hatırı sayılır bir kısmı kayıpmış. Bu yüzden şirket, arabayı ilk başta yapan mühendis ekibiyle sıkı bir iletişim içinde. Hatta aracın bilgilerine ve dönem fotoğraflarına sahip kişilerin Classic Motor Cars ile iletişime geçmesi rica ediliyor.
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Netflix ve YouTube Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor!
Dünyanın en büyük video içerik platformları olan Netflix ve YouTube, Avrupa’da koronavirüs ile alakalı önemli bir adım atmaya başladıklarını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alınan tedbirler birlikte insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Pek çok iş yeri de personellerini evden çalıştırma kararı aldı. İnsanların eve kapandığı bu süreçte vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu.
Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcıların iletişim ağlarındaki baskıyı gevşetmeleri ve internet bağlantılarının sorunsuz şekilde devam edebilmesi için Netflix ve YouTube, içeriklerinin akış kalitesini sınırlandıracak.
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The Verge tarafından paylaşılan habere göre, bu hamle, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile konuşmasının ardından gerçekleşti. Netflix sözcüsü,”30 gün boyunca Avrupa genelinde bit rate değerini düşürme kararı aldık. Avrupa ağlarındaki trafiğin %25 azalacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kullanıcılarımıza iyi kalitede bir servis sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
YouTube da Netflix gibi oldukça fazla şekilde kullanılan bir mecra olduğu için Breton’dan benzer bir talep aldı. Gelen talep doğrultusunda “AB’deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz,” denildi.
Şu an için alınan bu tedbir sadece Avrupa ülkelerinde geçerli ve başka bölgelere uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ülkemizde de benzer bir kalite düşüşünün yaşanması bekleniyor.
AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Breton, Avrupa’da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.