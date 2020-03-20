2021 Lotus Esprit, Evora kabuğu altında test edilirken görüntülendi!

Lotus, Esprit‘in halefini halka açık yollarda test etmeye başladı. Evora temelli canavar, kendine has detaylarını siyah boya altında gizlemeye çalışıyor.

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Yeni Esprit’te kullanılacak ve Evora’dakinden devşirilecek olan yeni alüminyum platformu test ettiği düşünülen Lotus, görüntülere bakılırsa bu sürecin henüz erken safhalarında. Ayrıca yeni gelecek canavarın, Evora’ya göre gözle görülür derecede daha geniş olacağı çok açık.

Yeni Esprit modeli, üreticinin yeni platform tasarımına geçmeden önceki alüminyum mimariyi kullanacak olan son Lotus olması bekleniyor. Lotus’un ürün gamında Evora’nın üstünde yer alacak olan yeni modelin, Esprit adını ne kadar hak edeceğini zaman gösterecek.

Bu arada Lotus’un gelecek planlarında Porsche Boxster‘a rakip olacak, yeni bir Elan modelini bile içerecek geniş bir model yelpazesi bulunuyor.

Evora’nın iki kişilik iç mekanının aksine, dört kişilik bir iç mekan sunması beklenen yeni Esprit, Toyota‘dan alınma V6 motorunun hibrit bir türevini kullanacak. Bu ünitenin 500 beygir civarında güç üreteceği söyleniyor.

Lotus’un dediklerine bakılırsa yeni Esprit’in dış tasarımında, markanın tamamen elektrikli modeli Evija‘dan ilham alınacak. İç tasarımda ise yüksek teknoloji özellikleri, minimal bir tasarımla sunacak.

Yeni Lotus Esprit’in gelecek yıl duyurulması bekleniyor.