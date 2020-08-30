2021 Hyundai Tuscon böyle görünebilir!

2004 yılından beri piyasada yer alan Hyundai Tuscon, Koreli marka için oldukça önemli yere sahip bir model. Dördüncü nesli için gün sayan Tuscon için bağımsız tasarımcılar, kişisel tasarım tahminlerini yayınlıyorlar. Haberimizin konusu olan bağımsız tasarım ise Kolesa‘ya ait.

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Kolesa, söz konusu tasarımı için Hyundai‘nin Vision T Concept adındaki aracından etkilendiklerini söylüyor. Casus görüntülerdeki prototipleri de hesaba katacak olursak ön farların tasarımı bu şekilde olabilir. Fakat arka farların tasarımı hala bir muamma olsa da, arka farları birleştiren LED çubuğu görmemiz yüksek bir ihtimale sahip.

Motor seçenekleri olarak 1.6 T-GDI ve 1.6 GDI benzinli ünitelerin yanı sıra, 1.6 ve 2.0 CRDi dizel motorların gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni Tuscon’da iki çeker ve dört çeker seçeneklerinin de bulunacağı söyleniyor.

NOT: Haber içeriğinde yer alan tasarımlar Kolesa’ya ait kişisel bir tasarım fikri olup, Hyundai ile resmi bir bağlantısı bulunmamaktadır.