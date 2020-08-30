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2021 Hyundai Tuscon böyle görünebilir!
2004 yılından beri piyasada yer alan Hyundai Tuscon, Koreli marka için oldukça önemli yere sahip bir model. Dördüncü nesli için gün sayan Tuscon için bağımsız tasarımcılar, kişisel tasarım tahminlerini yayınlıyorlar. Haberimizin konusu olan bağımsız tasarım ise Kolesa‘ya ait.
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Kolesa, söz konusu tasarımı için Hyundai‘nin Vision T Concept adındaki aracından etkilendiklerini söylüyor. Casus görüntülerdeki prototipleri de hesaba katacak olursak ön farların tasarımı bu şekilde olabilir. Fakat arka farların tasarımı hala bir muamma olsa da, arka farları birleştiren LED çubuğu görmemiz yüksek bir ihtimale sahip.
Motor seçenekleri olarak 1.6 T-GDI ve 1.6 GDI benzinli ünitelerin yanı sıra, 1.6 ve 2.0 CRDi dizel motorların gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni Tuscon’da iki çeker ve dört çeker seçeneklerinin de bulunacağı söyleniyor.
NOT: Haber içeriğinde yer alan tasarımlar Kolesa’ya ait kişisel bir tasarım fikri olup, Hyundai ile resmi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
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13000 devir çevirebilen, Kawasaki ZX-10R motorlu Mini Cooper!
Klasik bir Mini Cooper ve yüksek devirli bir motosiklet motorunun bir araya geldiği bir proje düşünün. Hem ortadan motorlu hem de arkadan çekişli olduğunu da söylesek?
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Söz konusu proje, Kanadalı bir arkadaşın fikriymiş. Klasik Mini’ler üzerinde yapılan motor değişimleri nadir olan bir durum değil. Fakat haberimizin konusu olan bu projeyi ilginç kılan iki kısım var. İlk kısım, performanslı standart bir motor yerine bir Kawasaki Ninja ZX-10R‘nin 998 cc hacimli motorunun kullanılması. İkinci kısım ise bu vahşi motorun kaput altına değil, ön koltukların arkasına takılması.
Motorun alındığı ZX-10R’ın hangi model yılına ait olduğu bilinmiyor. Fakat 2000’li yılların ortalarından olduğu düşünülüyor. Yani 2005 model olduğunu varsaydığımızda bile 174 beygir gibi bir gücün (Güncel modelin 197 beygir olduğunu da belirtelim), söz konusu Mini’de bulunması yüksek bir ihtimal. Kısa oranlı, altı ileri şanzıman ile eşleştirildiği söylenen bu motor ile Mini gibi hafif bir araç, tabiri caizse “şaka makinesi” haline geliyor. Ayrıca araç sahibinin dediğine göre, eğer kulak tıkacı takmadan arabaya binerseniz, baş ağrısıyla arabadan inmeniz muhtemel.
Tabi ki bu değişen motor ile Mini’nin hem içinde hem de dışında bazı değişikliklere gidilmiş. Genişleyen çamurluklar, yeni ön ve arka tamponlar, etkileyici bir difüzör ve arka kanat dışarıdaki değişiklikler arasında yer alıyor. Aracın içindeki değişiklikler ise takla kafesi, özel gösterge paneli ve yarış koltukları olarak sıralanabilir.
Kaynak: Carscoops, Roads Untraveled (YouTube)
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Prior Design’dan Porsche Taycan Turbo S için gövde kiti!
Alman modifiye şirketlerinden Prior Design, elektrikli Porsche Taycan Turbo S için tasarladığı geniş gövde kitini tanıttı.
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Bu kapsamlı gövde kitiyle Taycan’ın genişliği önde 60 mm, arkada ise 100 mm kadar artıyor. Ön ve arka tamponlara takılı apronlar, yan hava girişleri, 22 inçlik jantları, difüzörü ve bagaj kapağındaki büyük arka kanadı ile araç, haşin bir görünüm kazanmış. Ayrıca isteğe göre bu kit, tamamen karbon fiberden imal edilebiliyor. Bu kadar geniş bir görünüm istemeyen Taycan sahipleri için, biraz daha uysal görünümlü bir versiyon da üretilecek. Fakat bu kitin satış tarihi ve fiyatıyla ilgili bir duyuru henüz bulunmuyor.
Prior Design, söz konusu kitin, aracın performansına etkisi hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bu demek oluyor ki performans, fabrika çıkışı bir Taycan Turbo S halinde. Fabrika çıkışı diyince kötü olarak algılamayın. Çünkü aracın 2.6 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 260 km/s seviyesindeki maksimum hız değeri halen etkileyici.
Taycan Turbo S’in ön ve arka elektrik motorları tam güçteyken, toplamda 750 beygir güç ve 1050 Nm tork değerlerine sahip. Aracın 93.4 kWh değerindeki bataryası, 270 kW‘lik bir şarj cihazı ile 22 dakikada %80 doluluğa ulaşabiliyor. Ayrıca aracın menzili EPA sistemine göre 309 km menzile sahip.
Kaynak: Carscoops
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VW Passat, 2023’te %100 elektrikli bir versiyona kavuşabilir!
VW Passat, 2023 yılında kavuşacağı yeni nesli ve yeni global platformu ile %100 elektrikli bir versiyona kavuşabilir.
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Şu anda satılan Passat’lar için iki farklı platform kullanılıyor. Kuzey Amerika ve Çin için 2005‘ten kalma PQ46 mimarisi ve Avrupa için ise MQB mimarisi kullanan modellerin, MQB’nin güncellenmiş bir versiyonuna geçiş yapacağı ve tüm dünyada aynı otomobilin üretileceği söyleniyor.
Autocar‘ın VW‘den aldığı duyumlara göre yeni Passat, 2023‘te satışa çıkacak. Önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli aktarma seçeneklerinin yer aldığı, sedan (liftback de olabilir) ve station karoserleriyle aracı görebiliriz. Ayrıca yerden yükseltilmiş “Alltrack” adındaki crossover-vari seçeneğin gelebileceği de söyleniyor.
Bu yeni mimari ile elektrikli ve plug-in hibrit modeller dışında elektrik destekli içten yanmalı motorların da olacağı söyleniyor. Yani benzinli ve dizel üniteler, 48 V hafif hibrit sistemiyle desteklenebilir.
B9 koduyla gelecek yeni nesil Passat’ın, tasarım olarak güncel Arteon’dan ilham alınmış fakat geleneksel çizgilerle buluşmuş bir tipe sahip olması bekleniyor. Kabin ve bagaj gibi gözle görülür kısımlarda çok radikal olmasa da büyümeye gidileceği söyleniyor. 5G bağlantısı ve daha gelişmiş bir yarı otonom sürüş sisteminin de dahil olduğu en son teknolojileri araçta göreceğiz. Yükselen kalitesiyle Audi A4‘e bile alternatif olabileceği söyleniyor.
Kaynak: Autocar.co.uk
NOT: Haberde yer alan görseller 2020 Passat’a aittir.