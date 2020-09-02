2021 Hyundai Kona, N-Line paketi ile birlikte tanıtıldı!

Hyundai‘nin B-SUV segmenti temsilcisi Kona, 2021 model yılı için makyaj operasyonunu tamamladı. Makyajla birlikte sportif duruşa sahip “N-Line” paketine de kavuştu.

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Makyajlı Kona, büyük oranda aynı kalsa da küçük ama etkili değişikliklere uğradı. Yeni tasarıma sahip LED farları ve yeni tamponlar, aracın ön kısmında en çok dikkat çeken kısımlar olmuş. Arka tarafın tasarımında ise yeni tasarıma sahip arka farlar ve yeni bir tampon yer alıyor. Ayrıca makyajlı Kona’nın 16, 17 ve 18 inç boyutunda jant seçeneklerinin bulunduğunu da belirtelim.

Gelelim ailenin sportif duruşlu elemanı Kona N-Line‘a. Ön tampon, normal modelde göre daha agresif bir tasarıma sahip. Kaputun hemen önünde üçlü ızgara (muhtemelen işlevsiz) ve alt farların da altında yer alan geniş ızgara, araca güçlü bir imaj vermiş. Arka tamponda yer alan difüzör ve çift uçlu egzoz çıkışı da göze oldukça hoş görünüyor.

Hyundai Kona’nın yeni motor seçenekleri

Makyajla gelen birkaç yeni motor seçeneğinin en tepesinde 194 beygir güce sahip, 1.6 litrelik T-GDI Smartstream motor bulunuyor. Bu motor 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile birlikte sunulacak. Ayrıca bu ünite iki tekerlekten veya dört tekerlekten çekişli olarak alınabilecek.

Kona N-Line Kona N-Line Kona N-Line Kona N-Line

Bir diğer seçenek ise 48 V hafif hibrit sisteme sahip Smartstream teknolojili 1.6 litrelik dizel motor. 134 beygir güce sahip bu ünite yedi ileri çift kavramalı otomatik veya Hyundai’nin altı ileri akıllı manuel şanzımanıyla (6iMT) birlikte alınabiliyor. Ayrıca dört tekerlekten çekiş, bu ünite ile de alınabiliyor.

Giriş seviyesi motorda ise 1.0 litrelik T-GDI Smartstream benzinli motor bulunuyor. Bu ünite 118 beygir güce ve 48 V hafif hibrit sisteme sahip. Altı ileri akıllı manuel şanzıman ile gelen bu üniteyi hibrit ünite olmadan da almak mümkün. Hibrit olmayan versiyonu seçmek istediğinizde 7 ileri çift kavramalı otomatik veya opsiyonel dört çeker sistemli, altı ileri manuel şanzımanlı olarak alabiliyorsunuz.

Ve son olarak Hyundai Kona Hybrid modeli var. 1.6 litrelik GDI benzinli motor ve elektrik motorunun birleşmesinden oluşan 138 beygirlik bir sisteme sahip bu model, 1.56 kWh pil paketi ve altı ileri çift kavramalı otomatik şanzımana sahip. Kona Hybrid’in önden çekişli olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Hyundai, aracın sportif karakterini kaybettirmeden konforu arttırmaya yönelik çalışmalar yapmış. Bu değişikliklerin en hissedilir olduğu kısımların ise süspansiyonlar ve direksiyon olduğu söyleniyor.

2021 Hyundai Kona, kabininde ve sürüş güvenliğinde neler sunuyor?

10.25 inç boyutlarındaki dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı, kabinde dikkat çeken ilk kısımlar oluyor. Diğer yenilikler ise ortam aydınlatması, iki tonlu bej deri ve haki deri gibi seçenekler içeren birkaç yeni döşeme ve kaplama seçenekleri şeklinde sıralanabilir.

Hyundai’nin SmartSense Aktif Güvenlik Paketi‘yle, Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı, Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı, “start-stop” özellikli Akıllı Hız Sabitleyici, öndeki araçlar için Kalkış Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Akıllı Hız Sınırı Uyarısı, Güvenli Çıkış Uyarısı, Arka Koltuk Uyarısı ve Önden Çarpışmadan Kaçınma Yardımı özellikleriyle araç içinde güvenli bir yolculuk vadediyor.

2021 Hyundai Kona, yıl sonuna doğru satışa sunulacak.

Kaynak: Carscoops