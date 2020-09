Peugeot’un en güçlü yol otomobili tanıtıldı: 508 PSE !

Apple, 15 Eylül’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmamıştı. iPhone 12 modelinin ne zaman tanıtılacağı ve sevkiyatına başlanacağı merak konusu.

Apple tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Apple’ın COVID-19 salgınının sonuçları sebebiyle lansmanı ertelediğini biliyoruz. ABD’deki tatil sezonu yaklaşırken, Apple’ın daha fazla bekleyeceğini düşünmek pek mantıklı değil.

Akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar paylaşan Jon Prosser, çeşitli kaynaklardan aldığı bilgilere göre, lansmanın 13 Ekim tarihinde yapılacağını paylaştı. 16 Ekim’de ön siparişe açılması beklenen yeni iPhone’un, 23 Ekim itibarıyla Apple mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. Jon Prosser, ağustos ayında yaptığı paylaşımda; lansmanın 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını, iPhone 12 Pro modellerinin ön sipariş ve sevkiyatının kasım ayına sarkabileceğini belirtmişti.

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020