Peugeot’un en güçlü yol otomobili tanıtıldı: 508 PSE !

Geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı‘nda konsepti tanıtılan Peugeot 508 PSE plug-in hibrit, seri üretim versiyonuyla karşımızda. Ayrıca Fransız üretici, bu aracın tanıtımıyla beraber Peugeot Sport Engineering (PSE) birimini de resmen tanıtmış oldu.

İlginizi çekebilir: 2021 BMW M3 ve M4 tanıtıldı!

reklam

Hem 5 kapılı liftback hem de station wagon modelleri olan Peugeot 508 PSE, Fransız üreticinin şimdiye kadar ürettiği en güçlü yol otomobili olarak da lanse edildi. 508 PSE, 1.6 litrelik turbolu benzinli motor ile her iki aksta da yer alan elektrik motoruna sahip. Bu motorlar, toplamda 355 beygir güç ve 520 Nm tork değerlerine ulaşıyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ile bu performans, dört tekerleğe birden aktarılıyor.

0-100 km/s hızlanma değeri 5.2 saniye olan aracın, 80-119 km/s hız aralığını 3 saniyede tamamladığı açıklandı. Maksimum hız ise 250 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış. Plug-in hibrit olmasının ekmeğini, yakıt tutumluluğuyla da yiyen 508 PSE’nin yakıt tüketimi, WLTP döngüsüne göre 2 l/100 km şeklinde. Tabi ki aracın km başına 46 g‘lık CO2 salınımını da belirtmeden geçmeyelim.

Hibrit lafı geçtiğinde hemen akıllara “Tamamen elektrikle kaç km gidebiliyor?” sorusu geliyor. 508 PSE, 42 km boyunca tamamen elektrikli bir şekilde sürüş sunabiliyor. Aracın tamamen elektrikli sürüş sağlayan, Electric modunun da dahil olduğu beş adet sürüş modu var. Comfort moduyla süspansiyonların yumuşadığı, rahat bir sürüş karakteri ortaya çıkıyor. Hybrid modu ise en iyi yakıt verimliliği için içten yanmalı ve elektrik motorları arasında otomatik geçişler yapıyor. Sport modunda araç, hepimizin bildiği gibi hassas tepkilere ve sahip olduğu gücü son damlasına kadar kullanan bir karaktere bürünüyor. Son olarak ise 4WD modu bulunuyor. Bu mod ile kaygan yüzeylerde, mümkün olan maksimum çekiş ortaya çıkıyor.

508 PSE’de, bagaj hacminden ve kabindeki yaşam alanından yemeyen, 11.5 kWh değerinde bir batarya yer alıyor. Standart ev tipi prizlerde 7 saatin altında şarj olabilen araç, 7 kWh duvar şarjlarında 2 saatin altında bir sürede tam şarja ulaşıyor.

508 PSE’nin tasarım detayları ve donanımları

Nera Siyahı, İnci Beyazı ve Selenyum Grisi renkleriyle alınabilen 508 PSE, elektrikli yapısına vurgu yapan parlak yeşil detaylara sahip. Araçta, Normal 508’dekinden farklı bir gövde kiti ve Michelin Pilot Sport 4S lastiklere sarılı 20 inçlik jantlar yer alıyor.

Mistral Nappa Deri ve alkantara karışımıyla kaplı olan kabin, aracın dışında da yer alan Tramontane Grisi ve Kriptonit rengi dikişlere sahip. Peugeot’un i-Cockpit dizaynına sahip konsolda dijital gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca araçta, Focal premium ses sistemi ve ısıtma-masaj işlevlerine sahip sürücü koltuğu da standart olarak geliyor.

508 PSE’de şeritten ayrılma uyarısı, gece görüşü, otomatik acil durum freni ve start-stop özellikli adaptif hız sabitleyicinin de dahil olduğu birçok güvenlik donanımı da standart olarak yer alıyor.

Peugeot Sport Engineering‘in de tanıtımıyla birlikte Fransız üretici, 2022’den itibaren, yeni bir hiper otomobil ile Le Mans’a geri döneceğini de duyurdu.

Kaynak: Carscoops