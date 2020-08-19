Ortadan motorlu yeni Maserati MC20, kamuflajıyla görüntülendi!

Maserati‘nin, Lamborghini Huracan gibi araçlara rakip olarak üreteceği yeni MC20, test edilirken görüntülendi.

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Fotoğraflardan aracın siluetine bakacak olursak, İtalyan üreticinin önceki ortadan motorlu hiper otomobili MC12’ye benzediğini söylemek mümkün. Alçakta konumlandırılmış benzer şekilli ön farlar, önde yer alan Maserati’nin “Trident” armalı dar ızgarasını kanıt olarak gösterebiliriz.

Aracın arkasında ise işlevsel bir yere bastırma kuvveti için ön tampondaki splitter ve havalandırmalı yan eteklerle uyumlu çalışacak bir arka difüzör bekleniyor. MC20’nin arka farları ve ikili egzoz çıkışı ise dikkat çeken diğer detaylar arasında. Her ne kadar neredeyse açıkça gözükseler de, üretim modelinde ufak tefek farklılıklar olacaktır.

MC20’nin teknik detayları

Yakın zamanda Maserati tarafından doğrulandığı üzere MC20’de 625 heygir güç ve 730 Nm torka sahip, çift turbolu 3.0 litrelik bir V6 yer alacak. Söz konusu motor maksimum güce 7500 dev./dk.‘da ulaşırken, “redline” seviyesi ise 8000 dev./dk olarak ayarlanmış. Bu da demek oluyor ki Lamborghini Huracan ve McLaren 600LT’ye dişli bir rakip geliyor.

Motorun, yüksek devirlerdeki ateşleme verimini yüksek tutmak adına Maserati, 2.0 litrelik Alfa Romeo 156‘lardaki TwinSpark teknolojisine benzer bir sistem kullanacak. Ayrıca motorda üstten çift eksantrik, değişken valf zamanlaması ve harici yağ depolu kuru karter gibi motor sporlarından esinlenme özellikler de yer alıyor.

MC20’nin motorundaki sıkıştırma oranı, çift turbolu bir motor için oldukça yüksek sayılabilir bir seviyede, 11:1 olarak ayarlanmış. Ayrıca bu motor, Alfa Romeo Giulia QV‘nin V6‘sı ve yeni Ferrari Roma‘nın V8‘i gibi 90 derecelik bir yapıya sahip.

Saf elektrikli spor bir Maserati görebiliriz

V6 motorlu MC20’nin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Maserati’nin, MC20’nin %100 elektrikli bir versiyonunu da tanıtması bekleniyor. Fakat modelin tanıtım tarihi henüz resmi olarak onaylanmadı. Bu varyasyonla Pininfarina Battista, Lotus Evija ve Tesla Roadster ile rekabet edileceği söyleniyor.

Ayrıca önceden yayınlanan ipucu fotoğraflardaki prototip, efsane yarış pilotu Sir Stirling Moss‘un kullandığı “Eldorado” 420M/58 arabasına, saygı duruşu niteliğinde yapılmış.

Kaynak: Auto Express